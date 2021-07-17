Больницы в Украине уже разворачивают кровати для третьей волны коронавируса: граждан призывают к вакцинации

Больницы в Украине уже разворачивают кровати для третьей волны коронавируса: граждан призывают к вакцинации

Совет нацбезопасности и обороны уже анонсировала: вскоре в Украине снова ужесточат карантин.

Киев готовится к новой волне коронавируса. Столичным больницам уже дали распоряжение разворачивать кровати. В Минздраве призывают прививаться, чтобы защититься: опасный штамм "Дельта" уже давно зафиксирован в Украине. Отныне, в центрах массовой вакцинации можно получить не только CoronaVac, но и Pfizer.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19.30.

В первый день работы центра массовой вакцинации в Запорожье начали вакцинировать Pfizer. За уколом — очередь. И люди готовы стоять. Здесь Pfizer вакцинируют всех желающих. В отличие от Киева.

В столице Pfizer пока массово прививают только людей старше 60 лет. «Хотела чем угодно, но эти предрассудки с европейскими и другими странами. Это они согласны, здесь они не согласны», — говорит одна из посетительниц.

На вакцинацию можно записаться заранее, или стать в живую очередь. Но в любом случае придется немного постоять.

«Раньше здесь делали прививки только вакциной CoronaVac. Теперь количество специально оборудованных для вакцинации мест, а их здесь 24, поделили поровну между двумя вакцинами», — говорят в центре.

На входе проверяют документы и в частности возраст. Для всех, кто моложе 60 лет, по-прежнему доступен CoronaVac. В поликлиниках прививают также -AstraZeneca. Вчера Украина получила 100 000 доз этой вакцины от Румынии, а с США к нам направляется 2 миллиона доз «Модерны». Украине нужно как можно быстрее вакцинировать максимальное количество людей, говорят в Минздраве. Всплеска заболеваемости ждут еще летом, а не осенью.

«На примере Великобритании, где бурлит« Дельта-вирус», и возникает вопрос эффективная или неэффективная вакцина, то как раз в Британии среди вакцинированных очень мало случаев — в основном это люди до 40 лет, которые еще не были охвачены прививками», — объясняют в министерстве.

Именно «Дельта-вирус» сейчас вызывает наибольшее беспокойство в мире. Поэтому Совет нацбезопасности и обороны уже анонсировала: вскоре в Украине снова ужесточат карантин.

Новости Украины: в Киеве готовятся к новой волне коронавируса и наращивают темпы вакцинации

Между тем, первый случай коронавируса в Олимпийской деревне за неделю до игр. Его обнаружили у посетителя из-за рубежа, который принимает участие в организации соревнований. Его поместили на на двухнедельный карантин в отель. Между тем, и команду, и спортсменов будут тестировать каждый день.

Сейчас мир уже вошел в третью волну пандемии. О таком ранее заявляли во Всемирной организации здравоохранения, и причиной этого называют распространение штамма «Дельта». Самая критическая ситуация с "ковидом" сейчас в Индонезии, России и Индии. В Соединенных Штатах новую волну коронавируса называют болезнью невакцинированных, потому что среди них вирус распространяется быстрее.

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