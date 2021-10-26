Больных больше, чем мест в больнице: какая ситуация с COVID-19 в "красной" Ровенской области

Больных больше, чем мест в больнице: какая ситуация с COVID-19 в "красной" Ровенской области

После вспышки коронавируса в городе стало больше желающих вакцинироваться.

В Ровенской области, находящейся в "красной" зоне карантина, больницы переполнены больными COVID-19. Большинство из госпитализированных — невакцинированы, они находятся в тяжелом состоянии.

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Об этом 26 октября говорится в ТСН.12:00.

Также в Ровно большие очереди, чтобы сдать ПЦР-тест. Медики объясняют, что это из-за того, что количество больных в последние дни выросло ориентировочно в пять раз. После того, как область попала в "красную" зону, увеличилось и количество желающих вакцинироваться.

"Вакцинируются постоянно, но больше всего, когда мы уже в "красной" зоне. Месяц назад здесь вакцинировали 250 человек в день, а теперь только утром 100 человек уже получили прививки", — говорит медсестра.

Больницы в Ровно переполнены. Во второй городской больнице больных уже больше, чем COVID-кроватей. В центральной городской больнице будут разворачиваться дополнительное коронавирусное отделение.

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"300 коек кислородных, они все заняты. Мы решили, что в отделении офтальмологии будем развертывать коронавирусное отделение. Просим в области предоставить нам кислородные концентраторы", — говорит заместитель городского головы Ровно Юрий Полищук.

Также в городе и области правоохранители устраивают рейды, чтобы проверить, как заведения общественного питания и магазины соблюдают карантинные требование.

Напомним, инфекционистка рассказала, кому необходимо делать третью дозу вакцины от COVID-19.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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