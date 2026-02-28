Большая индексация пенсий 2026 в Украине: кому пересчитают выплаты дважды в год

В Украине индексируют пенсию

В марте 2026 года украинские пенсионеры увидят, насколько увеличилась их пенсия. Несмотря на пятый год войны, индексация пенсий проводится пятый раз подряд, как всегда, в начале весны.

Повышение пенсий в марте

Стартует индексация пенсий 4 марта, это первый день каждого месяца, когда начинаются пенсионные выплаты и завершится 25 марта. Но все сегодня понятно: довольны будут не все. И не только те, кто получит обещанный правительством минимум — 100 гривен. Может случиться так, что после индексации пенсии она не увеличится ни на копейку. Почему — читайте дальше.

Индексация пенсий в Украине: что уже известно

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин на днях разъяснил, как будет проходить в этом году индексация пенсий.

Пенсии повысят на 12,1%. Речь идет не о пенсионной выплате, то есть пенсии с различными надбавками (за сверхурочный стаж, особые заслуги и т.д.), а о «чистой» пенсии, которую человек заработал своим трудом. Поэтому реальный процент повышения почти у всех будет меньше.

Наименьшее повышение составит 100 грн, максимальное 2595 грн (в прошлом году было не более 1500 грн).

Не подлежат индексации пенсии судей, прокуроров, тех, кто уже получает максимальную пенсию в 25950 грн (10 минимальных пенсий, за исключением военных, для них ограничение не действует), «молодых» пенсионеров, то есть тех, кто вышел на пенсию в 2023-2025 годах (считается, что их пенсии актуальны, поэтому не индексируются в первые три года, но им добавят по 100 грн), пенсионеров, чьи выплаты уже повышены государством до минимального гарантированного уровня для наиболее уязвимых слоев населения (об этом далее).

Что на самом деле повысят во время индексации пенсии

На 12,1% повысят не пенсию, а показатель средней зарплаты, который был применен во время предыдущей индексации пенсии в 2025 году (8913,83 грн). Теперь он равен 9992,40 (8913,83×1,121) грн. Этот показатель входит в формулу расчета пенсии каждому.

Формула выглядит так:

Пенсия = средняя зарплата х страховой (трудовой) стаж х индивидуальный коэффициент заработка.

Страховой стаж считается в процентах: 1 год = 1%. Индивидуальный коэффициент показывает, насколько средняя зарплата пенсионера за все годы его работы была больше (меньше, равна) средней зарплаты в стране.

Пенсия повысится на 12,1% только у тех, кто отработал ровно 35 лет (мужчины) или 30 лет (женщины), получал среднюю зарплату, которая совпала со средней зарплатой по стране и не имеет никаких дополнительных заслуг. У других пенсионеров повышение будет меньше, поскольку им не проиндексируют доплаты и надбавки, например, за сверхурочный стаж и другие заслуги.

Примеры расчета.

1. Пенсионер имеет пенсию 9999 грн. Его страховой стаж равен 40 годам, личный коэффициент 2,768. Надбавка за сверхнормативный стаж составляет 129,75 грн (25,95 грн х 5 лет), «чистая» пенсия — 9869,25 грн. «Чистая» пенсия после индексации: 9992,40×0,4×2,768 = 11063 грн (+1064 грн), с надбавкой за стаж 129,75 грн будет 11192,75 грн. Пенсионная выплата увеличилась на 11,9%.

2. Пенсионер имеет пенсию 6000 грн, страховой стаж 40 лет, личный коэффициент 1,646. Очевидно, что надбавка за сверхнормативный стаж также 129,75 грн, чистая пенсия 5870,25 грн. «Чистая» пенсия после индексации: 9992,40×0,4×1,646 = 6579 грн (+709 грн), с надбавкой за стаж 129,75 грн имеем 6708,75 грн. Пенсионная выплата увеличилась также на 11,9%.

Подводные камни индексации пенсий 2026 года

По статистике Пенсионного фонда Украины (ПФУ), в стране по состоянию на 1 января 2026 года насчитывается 10,17 млн пенсионеров. Из них на максимальную индексацию в 2595 грн могут рассчитывать оценочно 250 тыс. человек или 2,5%. Сейчас они получают пенсию по возрасту не менее 21500 грн. «Молодых» пенсионеров около 1,1 млн человек (10%), они будут иметь минимальную доплату — 100 грн. Более 1,5 млн пенсионеров (15%) имеют пенсии более 10000 грн и могут получить дополнительно от 1200 до 2000 грн. Тех, у кого пенсии в пределах от 5000 до 10000 грн, около 3 млн человек (29%) Они могут рассчитывать на индексацию от 600 до

Но более половины пенсионеров, их 5,2 млн, получают 3000-5000 грн и якобы могут рассчитывать на индексацию 370- 600 грн. Но не все так просто. Среди них 1,2-1,5 млн пенсионеров, которые имеют полный стаж (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин), однако заработанные «чистые» пенсии у них очень низкие, порой меньше минимальных из-за низких зарплат. Государство сейчас доплачивает таким людям «за стаж», чтобы было не менее 3038 грн. Индексация для них будет 12,1% или плюс 368 грн, до 3406 грн пенсионной выплаты. Пенсионерам, которые получают 3500 до 5000 грн пенсионных выплат, их действительно повысят на

Совсем ничего могут не получить многие 65-летние и старшие неработающие пенсионеры с полным стажем и малыми зарплатами. Категория «65 лет + полный стаж» — одна из самых защищенных, но именно для них индексация в марте 2026 года может выглядеть парадоксально. Для этой категории действует государственная гарантия: пенсионная выплата не может быть меньше 40% от минимальной зарплаты. Поскольку минзарплата с 1 января 2026 года выросла до 8 647 грн, их минимальная пенсионная выплата уже в январе-феврале составляет 3458 грн. Здесь и скрывается подводный камень.

Что происходит при индексации в марте? Допустим, «чистая» пенсия человека по формуле (стаж х зарплата) составляет всего 2800 грн. До марта человек получает заработанные 2 800 грн + 658,80 грн (доплата до гарантированного уровня) = 3 458,80 грн. В марте индексируется только «чистая» пенсия 2 800 грн, она достигнет 3138,8 грн. Поскольку новая проиндексированная пенсия все равно меньше гарантированных государством 3 458,80 грн, пенсионер на руки получит… те же 3 458,80 грн.

Чтобы этого не произошло, этот минимум, как и в прошлом, был повышен. Установленный минимум в 3458,80 грн вырос на 12,1%, до 3877 грн (+418,2 грн) и пенсионные выплаты – на такую ​​же сумму.

В прошлом году этот минимум был повышен на уровень индексации отдельным постановлением Кабмина. Если такое постановление будет и в текущем году, то индексация пенсионных выплат и для них окажется реальной. Установленный минимум в 3458,80 грн вырастет на 12,1%, до 3877 грн (+418,2 грн) и пенсионные выплаты — на такую же сумму.

И еще два случая. Если пенсионер достиг 65 лет, не работает и не имеет полного страхового стажа, но отработал более 15 лет, он получает минимальную пенсию в 2725 грн. После индексации она вырастет до 3055 грн (+330 грн).

Когда же у человека нет и 15 лет стажа, он вообще не имеет права на трудовую пенсию от ПФУ. Вместо пенсии такое лицо по достижении 65 лет получает социальную помощь от органов соцзащиты в размере 2595 грн (прожиточный минимум для нетрудоспособных). Поэтому индексации в марте для него не будет.

Пенсии в Украине: кто получит больше всего в 2026 году

Среди пенсионеров есть много тех, кто получит в этом году еще одно повышение — это те, кто работает. Таких насчитывается 2,8 млн человек или 27,5%, это больше, чем каждый четвертый. В марте работающим пенсионерам индексируют основной размер пенсии на те же 12,1%. В апреле ПФУ проведет еще один автоматический перерасчет тем, кто проработал более 24 месяцев с момента последнего назначения или перерасчета пенсии (добавляют новый стаж и, если выгодно, новую зарплату).

Сумма повышения будет у каждого индивидуальной, в зависимости от его зарплаты. Можно лишь подсчитать, что при минимальный зарплате и полном стаже в 35 лет (для мужчины) в апреле пенсия работающего пенсионера вырастет не менее, чем на 103,80 грн. Половина суммы добавится за два года сверхурочного стажа, половина — за рост общего стажа.

Также в течение года будет индивидуальное повышение пенсий у тех, кто достигнет соответственно 70, 75, 80 лет. Им назначат ежемесячные надбавки к пенсии, если общий размер пенсии не превышает 10040,35 грн, со дня, следующего после дня рождения. Это плюс 300 грн тем, кому 70-74 года, 450 грн тем, кому 75-79 лет и 570 грн 80-летним и старшим.

Для тех, кто после мартовской индексации пенсии достигнет в 2026 году 65-летия и будет иметь пенсию меньше 3458,80 грн (или меньше 3877 грн в случае принятия специального постановления правительства), ее повысят до этого уровня. Если пенсия больше, то надбавки, очевидно, не будет.

обе надбавки добавляются автоматически, никуда обращаться не нужно.