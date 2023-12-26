Большая мобилизация 500 тысяч человек: Залужный объяснил, откуда взялась такая цифра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генеральному штабу ВСУ для успешного ведения боевых действий в ходе полномасштабной войны с Россией нужно мобилизовать в Сил обороны Украины еще 450-500 тысяч человек. И это будет стоить 500 миллиардов гривен.

Откуда взялась именно такая цифра, объяснил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в эфире 1+1 26 декабря.

"Вопрос (о мобилизации – ред.) он с одной стороны простой, а с другой стороны сложный. Начнем с того, что военное командование никакого запроса на такие цифры (400-500 тысяч – ред.) не делало. Военное командование продолжает выполнять функции защиты государства, соответственно, формирует свои запросы на боеприпасы, на оружие, и, соответственно, на человеческий ресурс, это делается на постоянной основе, и мы не делаем это каким-то отдельным форматом на Кабмин или Верховную Раду. Что касается непосредственно этой цифры (по мобилизации – ред), то мы эту цифру сформировали, учли ее на следующий год, она, конечно, учитывает покрытие текущего некомплекта, формирование новых частей, а также прогнозирование наших потерь. Озвучивать эту цифру, или отдельные разделы по этим цифрам я не могу. Это военная тайна", — подчеркнул Залужный.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Залужный в прямом эфире заговорил о мобилизации!".

Напомним, 19 декабря во время ежегодной пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и Генштаб предложили мобилизовать дополнительных 450-500 тысяч человек.

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