Большая оппозиция к Зеленскому: ставка устроить досрочные парламентские выборы раньше президентских

Это впервые за два года до очередных выборов сформировалась настолько большая оппозиция к действующей власти. При поддержке отдельных олигархов, они будут делать все, чтобы распустить Верховную Раду.

Украина уверенно шагает к досрочным парламентским выборам. Если раньше об этом только шептались в кулуарах преимущественно отдельные представители оппозиции, сейчас на фоне падения рейтингов власти, они объединились в большую коалицию против Владимира Зеленского и "Слуг народа" при поддержке отдельных олигархов.

Эксперты говорят о новом феномене в украинской политике. За два года до очередных парламентских и президентских выборов против действующей власти сформировалась большая коалиция оппозиции. Причем большинство ее представителей еще полгода назад прямо или косвенно поддерживали "зеленую" власть.

Ставку делают на энергетический кризис и крайне тяжелое прохождение отопительного сезона, что может привести к еще большему падению рейтингов. Тогда будет легче расколоть монобольшинство в Верховной Раде, дожав Зеленского пойти на досрочные парламентские выборы, которые по замыслу этой большой коалиции оппозиции, обязательно должны пройти раньше президентских.

ТСН.ua разбирался, что послужило причиной формирования такой большой коалиции оппозиции против Зеленского, и стоит ли украинцам готовиться к досрочным выборам Рады.

Фактор Разумкова

Публичной точкой отсчета формирования большой коалиции оппозиции стала отставка Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады. Хотя в неформальных разговорах с ТСН.ua "слуги" отмечают: Банковая прекрасно знала, что Разумков давно начал играть в самостоятельную политическую игру.

Ходили слухи, что его отставка может привести к расколу монобольшинства: в знак протеста "слуги", ориентирующиеся на бывшего спикера, могли выйти из рядов "Слуги народа". Но этого не произошло. Никто из списочников, возможно и поддерживающих Разумкова, не хотели оказаться перед угрозой потери мандата.

Разумкову даже не удалось сформировать собственную депутатскую группу — только межфракционное объединение "Разумная политика", в которое вошли 25 депутатов: сам бывший спикер, 19 депутатов "Слуги народа", двое от "Батькивщины", и недавно исключенная из рядов "слуг" Людмила Буймистер.

К тому же, как отмечают "слуги", партия с аналогичным названием "Разумная политика" появилась в реестре еще в сентябре прошлого года (была переименована, а создана в мае 2014 года). Но, в отличие от депутатской группы, межфракционное объединение не дает права участия в заседаниях согласительного совета, выступления на пленарных заседаниях или формирования комитетов. Различных межфракционных объединений в Верховной Раде, которые являются скорее клубами по интересам, более сотни. Но, понятно, что это демонстративный жест в сторону Банковой.

Возвращение Авакова

Но больший информационный удар по Зеленскому и монобольшинству нанес выход в публичную плоскость бывшего главы МВД Арсена Авакова. После отставки в середине июля, он взял паузу, ничего не комментировал и изредка постил фото в Instagram и Facebook с двузначными подписями. Тишину оборвало его громкое появление в эфире телеканала олигарха Рината Ахметова в четверг, 4 ноября, где он подверг жесткой критике президента, парламент и СНБО, на который опирается Зеленский в принятии громких санкционных решений.

Часовое интервью Авакова взорвало СМИ и соцсети. Представители оппозиции взяли критику бывшего главы МВД на вооружение. Другие же писали, что в эфире телеканала Ахметова Авакову устроили "теплую ванну", не задав неудобных вопросов по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета, активистки Екатерины Гандзюк и громкого дела "рюкзаков" (в 2018 году СМИ писали о причастности сына Авакова к возможной поставке рюкзаков для МВД в обход тендерной процедуры).

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Под конец резонансного интервью Арсен Аваков, отвечая на вопрос о своем политическом будущем, вспомнил о Дмитрии Разумкове, Юлии Тимошенко, Арсении Яценюке, Владимире Гройсмане, Олеге Ляшко и даже экс-главе СБУ Игоре Смешко (последнего активно пиарил журналист Дмитрий Гордон).

СМИ и эксперты сразу же окрестили это очертаниями большой коалиции оппозиции против Зеленского и "Слуги народа", наряду с возможным созданием собственной партии известным украинским детским врачом Евгением Комаровским, у которого есть собственная программа на телеканале Ахметова. В многочисленных интервью Дмитрию Гордону неоднократно звучали фразы, что у Комаровского в Instagram больше подписчиков, чем у Зеленского. А последний фрагмент их разговора, где Гордон и Комаровский утверждают, что "вместе с 73% проголосовавших за Зеленского украинцев являются лохами", стал вирусным в соцсетях.

Уже бывший глава партии "Слуга народа", первый вице-спикер ВР Александр Корниенко в шутку назвал объединение Разумкова со "старыми политиками" — Яценюком и Аваковым — "Блоком РАЯ". Сразу после бывший спикер парламента опроверг это возможное объединение. Что касается Авакова, он выложил в своих соцсетях видео, где снова жестко прошелся по Офису президента, обвинив в провокациях:

"Нет, не правда (о создании совместной партии с Разумковым – ред.). Мне известно, что после испуга, в Офисе президента состоялось рабочее совещание… и принято решение контратаковать такого рода фейками".

Но, что важно, и на это немногие обратили внимание, Аваков указал, что ни он, ни Арсений Яценюк не собираются создавать совместный политический проект с Дмитрием Разумковым. То есть, возможно, речь идет об общем политическом проекте Авакова и Яценюка. Что-то вроде "Народного фронта". Но об этом пока рано говорить, да и в последние соцопросы Авакова и Яценюка не включают, поэтому неизвестны ни уровень их рейтинга, ни антирейтинга.

Сведение счетов

"Слуга народа" готовится к большому партийному съезду, который запланирован на понедельник, 15 ноября. В комментарии ТСН.ua об основной цели, депутат от "Слуги народа" Александр Качура говорит, что это рассмотрение заявления Александра Корниенко – смена председателя партии. С высокой вероятностью его заменит депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк, которая является замглавы комитета ВР по вопросам организации государственной власти.

"У нее есть необходимые управленческие способности, она руководила большим бизнесом до этого. Думаю, она сможет организовать работу команды. Корниенко будет заниматься реформой парламента. И модернизация устава партии (будет рассматривать съезд – Ред.) – надо его осовременить. Думаю, там надо предусмотреть возможность онлайн-голосований. Пандемия усложняет принятие партийных решений. К тому же, у нас достаточно большой состав политсовета, который трудно оперативно собрать, поэтому я буду предлагать создать президиум политсовета в менее узком кругу, делегировать им полномочия более оперативно принимать решения по текущим вопросам, чтобы не собирать 73 человека", – объясняет ТСН.ua Александр Качура.

Но, одной из главных целей съезда, судя по многочисленным утечкам в СМИ, является возможное решение партии о лишении Разумкова мандата. Неоднократно об этом публично высказывался и глава фракции монобольшинства Давид Арахамия. Если съезд примет такое решение, то Разумков действительно может быть лишен мандата, ведь он был первым номером списка "Слуги народа" на парламентских выборах в 2019 году.

Но здесь есть законодательная коллизия между Регламентом и Конституцией. Чтобы стать спикером, он вышел из рядов монобольшинства, став внефракционным. Разумков уже заявил, что в случае принятия партией такого решения, пойдет в суд. Источники ТСН.ua в рядах "Слуги народа" говорят, что окончательного решения Банковая еще не приняла, ведь это может добавить Разумкову политических баллов и поводов для пиара.

Досрочные парламентские

Последние соцопросы свидетельствуют о падении рейтингов власти. Сразу после отставки Авакова, по данным соцгруппы "Рейтинг", за Зеленского готовы были проголосовать 27,7% опрошенных (среди определившихся и готовых проголосовать), а за "Слугу народа" — 24,1%.

Политическая картина по состоянию на сегодняшний день, уже после отставки Разумкова и громкого интервью Авакова, выглядит следующим образом: у Зеленского 21,8% поддержки, у "Слуги народа" – 17,3%. При этом президентский рейтинг Разумкова вырос до 6,4%.

О падении рейтингов власти говорят и в Центре Разумкова. По данным их опроса в октябре, уже после обострения противостояния Банковой и Разумкова, за Зеленского готовы были проголосовать 25,7% украинцев, за "Слугу народа" — 21,6%.

По мнению директора социологической службы Центра Разумкова Андрея Быченко, рейтинги власти снижаются из-за разочарования украинцев по поводу невыполнения властями обещаний, данных на выборах в 2019 году.

"Хотя нельзя сказать, что это снижение стремительное. При предыдущей не одной власти (это было при Ющенко, Януковиче и Порошенко), после стремительного взлета поддержки деятельности, доверия к власти, сразу после выборов поддержка и электоральные рейтинги постепенно снижались. К сожалению, история повторяется. Хотя снижение поддержки действующей власти происходит несколько более низкими темпами. Ну а основная причина, по моему мнению, что этот всплеск поддержки, когда обновляется власть, является скорее кредитом доверия — определенными ожиданиями. Потом, когда деятельность не оправдывает этих ожиданий, происходит разочарование", – объясняет Андрей Быченко.

В большой ситуативной коалиции оппозиции к Зеленскому иного мнения. Большую ставку там делают именно на эту зиму. Крайне сложное прохождение отопительного сезона из-за мирового энергетического кризиса может обрушить рейтинги властей, что откроет путь к досрочным парламентским выборам. Задача этой коалиции оппозиции – любой ценой провести выборы в Верховную Раду раньше президентских.

ТСН.ua уже писал, что на Банковой всерьез подумывают над переносом парламентских выборов на 2024 год, или же объявлением досрочных президентских, чтобы провести их раньше парламентских, которые приходятся на осень 2023 года.

В комментарии ТСН.ua, политолог Владимир Фесенко также говорит, что появление такой объединенной оппозиции за два года до выборов – действительно что-то новое – своеобразный феномен, которому трудно найти аналог.

По словам эксперта, при Порошенко не было какой-либо большой "антипорошенковской" коалиции. Да, были определенные идеологические противостояния с пророссийскими силами. Порошенко намеренно запустил на орбиту Медведчука. И это отвечало его интересам перед выборами. Поэтому аналогии с происходящим сейчас не было ни при Ющенко, ни при Януковиче. При Януковиче оппозиция объединилась уже во время Майдана.

"Сейчас это произошло из-за закона об олигархах, особенно на фоне того, что к этой коалиции присоединился Ахметов. Пока трудно говорить о четкой стратегии. Они хотят максимально ослабить президента, информационно, политически, атакуют его со всех сторон. Но ресурс их влияния, особенно в парламенте, ограничен. Поэтому здесь вряд ли они могут сыграть в быструю игру. Например, через дестабилизацию политической ситуации выйти на досрочные выборы", — считает Владимир Фесенко.

Источники ТСН.ua во фракции "Слуга народа" не согласны. Говорят, что настоящей причиной, почему Ахметов включился в оппозиционную игру, является проект изменений в Налоговый кодекс, предусматривавший существенное увеличение налогов для крупного бизнеса (в случае с Ахметовым – это изменение начисления ренты на железную руду). Да и в команде Разумкова (в межфракционном объединении), как говорят в монобольшинстве, преимущественно люди Ахметова и Богдана (бывшего главы ОПУ Андрея Богдана – ред.), или депутаты со скандальной репутацией. Но, несколько дней назад СМИ сообщили, что ко второму чтению правительственный законопроект №5600, который и предполагал увеличение ренты, "похудел" на 20 млрд грн.

Политолог Владимир Фесенко описывает два возможных сценария развития событий.

Первый – переформатирование парламентского большинства.

Второй – досрочные выборы в Верховную Раду.

"Возможно, есть такие расчеты, что тяжелая зима, риски энергетического кризиса плюс рекордный всплеск пандемии сильно ударят по Зеленскому. Если рейтинги снизятся, то часть депутатов "Слуги народа" начнет колебаться и удастся их отколоть. Пока я мало верю в первый сценарий. Даже Разумкову не удалось создать депутатскую группу: любой депутат-списочник, который попытается выйти из "Слуги народа", потеряет мандат. Относительно досрочных выборов. Если вдруг не будет 226 депутатов в большинстве, досрочные выборы назначает исключительно президент. Ставка на этот сценарий действительно есть. Похоже, что именно к этому стремится оппозиция. Но реализовать его будет непросто. Думаю и сейчас какая-то часть депутатов "Слуги народа" может сомневаться, но будут выжидать. Не думаю, что произойдет глобальный раскол, хотя риски конечно могут возникать", — заключает Владимир Фесенко.

Отставка Разумкова: почему произошел "политический развод" и чем он может обернуться для страны

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