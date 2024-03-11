"Большая потеря": в Луцке попрощались с добровольцем, который вернулся из Израиля, чтобы защищать Украину

В Луцке простились с военным, почти двадцать лет находившимся в израильской армии, а когда началось полномасштабное вторжение – добровольцем пошел защищать Украину. 48-летний Вячеслав Адаменко погиб в Луганской области в результате множественных осколочных ранений.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Татьяны Хомич.

Война в жизни Вячеслава Адаменко началась гораздо раньше. В Израиле, куда он переехал в 22 года. Он пошел в пограничные войска, где прослужил почти 17 лет и даже получил ранение.

"В бронемашинах он ездил с группой. И они попали под обстрел", - говорит друг погибшего воина Алексей Панасюк.

Прощание с Вячеславом Адаменко

Когда в Украине началась Революция Достоинства - Вячеслав вернулся и начал волонтерить. Друзья рассказывают, он душой компании и всегда приходил в гости с подарками для всех членов семьи. Занимался своим бизнесом, а когда Россия начала полномасштабное вторжение, усидеть в тылу не смог.

"На второй день пошел сразу в военкомат в Локачи. И уже те фотки сбрасывал, что он в военкомате, что он в части", - вспоминает Алексей Панасюк.

Побратимы, которые были вместе с Вячеславом на фронте, рассказывают, что он был мудрым и опытным военным. И неоднократно спасал их жизни.

"После обстрела было у нас много трехсотых. Он не испугался, пошел помогать, также получил ранения", - говорит "Удав".

В благодарность за поддержку собратья Вячеслава, который взял позывной "Израиль", даже приобрели соответствующие шевроны. Погиб Вячеслав Адаменко 4 марта от тяжелых осколочных ранений.

Вячеслав Адаменко

"Это не только собрат, друг, это что-то такое больше, я не знаю, как вам объяснить. Это очень большая потеря для нас", — говорит военный "Витос".

На погребение героя из Израиля приехала его мама, у которой единственный сын Вячеслав. Похоронили воина в Луцке на Аллее почетных захоронений.

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Напомним, штурмовики ВСУ рассказали о наступлении кафиров и контактных боях.

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