"Большая термомодернизация": Зеленский рассказал о масштабной программе в сфере энергетики

По словам главы государства, это единственный выход и единственная важнейшая реформа по энергонезависимости государства.

Украина в 2022 году начинает масштабную программу "Большая термомодернизация", которая позволит застраховаться от роста цен на энергоносители.

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Об этом 1 декабря в ежегодном послании к парламенту заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"В 2022 году мы приступим к большой программе — "Большая термомодернизация". Мы планируем утеплить тысячи многоэтажных домов, школ, садиков, больниц. Это позволит нам застраховаться от дальнейшего роста цен на энергоресурсы и впервые получить настоящую энергетическую независимость", — подчеркнул глава государства.

Напомним, об этой реформе Зеленский также говорил во время пресс-марафона "30 вопросов президенту Украины" 26 ноября. В частности, он сообщил, что госреформа будет стоить 300 млрд грн. Идея же термомодернизации заключается в увеличении собственной добычи газа и уменьшении его потребления.

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