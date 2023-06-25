Большая вода в Херсоне: как изменился город после подрыва Каховской ГЭС (видео, фото)

Некоторые микрорайоны Херсона до сих пор закрыты, а спасатели работают под обстрелами.

В Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС воды все меньше. На правом берегу ее уровень опустился до 40 см. Но до сих пор подтопленными остаются около 200 домов. Некоторые микрорайоны Херсона закрыты до сих пор. Военные, спасатели и коммунальщики чистят улицы под обстрелами.

ТСН.ua собрал истории тех, кто спасал людей во время потопа, вернулся в свои дома, а также работает в городе под обстрелами оккупантов сейчас. Как изменился Херсон за последние две недели, и какие новые испытания свалились на людей, читайте и смотрите дальше.

Большое болото вместо большой воды

Каховское море после подрыва ГЭС утопило 50 населённых пунктов и большой кусок Херсона.

"Большая вода сменилась большим болотом", — делится корреспондентка ТСН Нина Грушецкая с места событий.

По ее словам, две недели назад сюда на лодках доставляли спасенных от стихии людей и животных, а сейчас уже ездят автомобили.

Херсон во время потопа Фото: ТСН

Девушки, собачка и их дом с розами

Корреспондентка ТСН встретилась с вернувшимися домой после потопа жительницами Херсона.

Жительница Херсона Виктория и ее собачка Жози. Фото: ТСН

"Прямо здесь Виктории передали ее собачку Жози. Которую удалось достать из затопленного двора. Тогда Виктория рассказала, что ее дом от рук россиян пострадал дважды. Впервые – от российского снаряда. И вот следующий удар – потоп. Две недели после того нашего знакомства, мы снова встречаемся с Викторией и ее дочерью Юлей. Чтобы посмотреть, есть ли шанс у семьи вернуться в родной дом", – рассказывает Нина Грушецкая.

Девушки говорят, вот он, их райский уголок. Груды мусора во дворе, которые принесла сюда вода. Уничтоженный сад. Вместо цветущих роз – только сухие ветки. А в доме – слой мула, разрушенные стены и потолок. Жить здесь можно будет очень не скоро.

Сад с розами после потопа. Фото: ТСН

Несмотря на разруху, женщина нашла свой уцелевший портрет и даже живое комнатное растение.

Несмотря на разруху, женщина нашла свой уцелевший портрет и даже комнатное растение. Фото: ТСН

В оккупации и во время потопа

Следующим героем репортажа с места событий стал волонтер Владислав Недоступ. Парень помогал родному Херсону выстоять и во время оккупации, и во время потопа.

Он спасал на своей надувной лодке людей и животных.

"Не было у людей паники. Было такое: "Ой, опять беда на нашу голову". Каждый день только артиллерия держит твой фокус", – рассказывает Владислав.

Даже сейчас, когда вода сошла, он постоянно развозит с другими волонтерами гуманитарку по самым опасным районам города.

Волонтер Владислав Недоступ помогал родному Херсону выстоять и во время оккупации, и во время потопа. Фото: ТСН

Закрытый Остров

Херсонский район под названием Остров до сих пор имеет статус закрытого.

"Сейчас мы заезжаем в один из самых опасных районов Херсона: примерно в километре отсюда уже стоят оккупанты. Поэтому передвигаемся быстро, его постоянно обстреливают. Однако люди правдами и неправдами по воде и грязи пытаются добраться до того, что осталось от их домов", – рассказывает Нина. Грушецкая.

Местная жительница Полина Паламарчук показывает свою изуродованную жизнь.

Херсонский район с названием Остров до сих пор имеет статус закрытого. Фото: ТСН

"Больно, досадно... держусь", - говорит Полина.

Она постоянно говорит о том утре, когда увидела, как к ней "подползает страшная вода".

"Я встала выскочила, вода у этого забора уже заходила во двор. За то время, пока я собрала документы, немного вещей, вода была где-то здесь. Через час", – рассказывает женщина.

Но с еще большим ужасом люди, потерявшие свои дома, спрашивают, что будет дальше.

Таких, как эти женщины, только в самом Херсоне, десятки тысяч. По официальным данным, около 20 тысяч человек пострадали лишь в городе. Они временно пережидают беду у родственников или знакомых.

А еще в городе устроили временные убежища. По словам местной медсестры Ольги Устенко, сейчас около 140 эвакуированных людей находятся в больнице.

По словам медика, больничные палаты превратились в комнаты общежития на пятерых.

Всем пострадавшим государство планирует выплатить пособие – примерно по 5 тысяч гривен. Еще предстоят выплаты от ООН. Но настроение у херсончан неутешительное. Чтобы восстановить дома, нужны миллионы.

"Приезжают с полицией, фиксируют, что дом пострадал. Люди записываются, но чтобы кто-то выплаты получил, я не слышал", – рассказывает волонтер Владислав Недоступ.

Пока жители постоянно навещают свои растерзанные дома. И очень по-украински приводят уборку в родных, хоть и размытых стенах.

"Люди как пчелы, как муравьи. Уже соседям помогают. Улицы разгребают. Хочется, чтобы к осени люди привели в порядок жилье. Потому что осень и зима очень быстро наступят", – делится Владислав.

Специалисты говорят, зима не единственная угроза, которая нас ждет.

Херсонская вода

По словам ученых, сейчас в херсонской воде повышено содержание аммония, нитратов, фосфатов, алюминия.

По словам эколога Инны Тимченко, в Херсоне фиксируют превышение тяжелых металлов в воде, нитратов – в водоемах.

Поэтому юг нуждается в поддержке всей Украины. Расчищать заиленные улицы, отстраивать дома, доставить чистую воду и, как говорят экологи, дать шанс природе восстановиться и самоочиститься.

Репортаж снимали: Нина Грушецкая, Денис Чиж, Алексей Цобер

Напомним, что в ночь на 6 июня оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Так они хотели сдержать контрнаступление ВСУ. Главу Кремля Владимиру Путину Международный уголовный суд (МКС) в Гааге может предъявить новые обвинения по завершению расследования катастрофы на Каховской ГЭС.

Сейчас кафиры пытаются вернуться на позиции, которые они потеряла после подрыва Каховской ГЭС, однако попадают в собственные ловушки.

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