Большая война на Ближнем Востоке и хаос в США: удастся ли Западу воевать против новой оси зла на нескольких фронтах

Чем ближе к президентским выборам в США в ноябре 2024 года, тем сильнее нестабильность как в самой Америке, так и в мире. Уже всем очевидно, что Китай, Россия и Иран объединились, как они говорят, в "борьбе с американским империализмом". На самом же деле это мировое противостояние диктатур и демократий, которое сначала проявилось полномасштабной войной России против Украины, а затем – нестабильностью на Ближнем Востоке.

Третий фронт объединенная ось зла может открыть в Южной Азии. Сразу после кровавой атаки террористической ХАМАС против Израиля 7 октября, министр обороны Южной Кореи Син Вон Сок не исключил аналогичного нападения со стороны КНДР. На днях в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что Пхеньян мог продать ХАМАСу оружие и готовить террористов к атаке на Израиль.

Более того, похоже, что попытки Администрации Байдена сдержать конфронтацию на Ближнем Востоке после удара по больнице Аль-Ахли в Секторе Газы во вторник, 17 октября, почти близки к нулю, по крайней мере, пока. Прибыв в Тель-Авив в среду утром, 18 октября, Джо Байден, ссылаясь на данные Пентагона, заявил, что удар по больнице, где погибли по меньшей мере 500 человек, нанес не Израиль. Но вряд ли это убедит арабский мир. Российская, китайская и иранская пропаганда уже массово тиражируют фото и видео погибших детей, обвиняя Израиль, а по арабским странам прокатилась серия протестов и поджогов западных посольств.

Удастся ли потушить пожар на Ближнем Востоке? Как Администрации Байдена преодолеть внутренний политический и глобальный кризис? Как против Вашингтона работает Москва, Пекин и Тегеран? И получит ли Украина обещанную помощь от США в 2024 году? ТСН.ua расскажет в этом тексте.

Политический кризис в США: как трамписты вредят интересам Америки в мире

Накануне визита Джо Байдена в Израиль Палата представителей провалила назначение республиканца из Огайо Джима Джордана на должность спикера Палаты представителей. Конгресс заблокирован уже около трех недель. Бюджет США на следующий год, как и помощь Украине, Израилю, Тайваню и другим, не проголосован. Вторая попытка назначить Джордана, горячо поддерживаемого Трампом, спикером Палаты представителей в среду, 18 октября, тоже провалилась.

The Washington Post, вслед за The New York Times, пишет о причастности к этому хаосу на Капитолийском холме кроме Fox News также и Стива Беннона – бывшего главного стратега Белого дома при президентстве Трампа. Его обвиняли в мошенничестве и отмывании денег во время строительства стены между США и Мексикой (одно из предвыборных обещаний Трампа). Он даже был приговорен к 4 месяцам тюрьмы и штрафу за неуважение к Конгрессу, но Трамп его помиловал. Однако опаснее всего то, что Беннон, по многочисленным сообщениям западных СМИ, в 2018 году работал над созданием в Европарламенте правопопулистской антиевропейской группы, поддержавшей тогда пророссийский премьер Венгрии Виктор Орбан.

Уже на этой неделе президент Байден планирует передать Конгрессу, где царит тотальный хаос, представление на одобрение до $100 млрд помощи Украине, Израилю и Тайваню на 2024 год. Однако эксперты сомневаются, что этот пакет пройдет. Если бы республиканцы согласились на кандидатуру Стива Скалиса, который голосовал за все пакеты помощи Украине, но в последний момент снял свою кандидатуру на должность спикера, с высокой вероятностью до $100 млрд. помощи бы согласовали. А с Джимом Джорданом, являющимся представителем самого радикального протрамповского крыла, надежд мало. Он выступает против помощи Украине в принципе.

И это происходит в тот момент, когда Америка должна продемонстрировать уже окончательно сложившейся оси зла – Китая, России, Ирана и других – готовность к войне сразу на нескольких фронтах. В то время как в Пекине на форуме "Один пояс – один путь" Владимир Путин во время первой за год поездки за пределы бывшего СССР три часа говорил с Си Цзиньпином накануне уже готовящегося визита китайского лидера в США для встречи с Джо Байденом. На публичной части мероприятия, где, кстати, был и Виктор Орбан вместе с представителями Талибана, ни Путин, ни Си не скрывали, что стремятся построить новый мировой порядок, очевидно без США.

В последний раз Путин ездил в Пекин на встречу с Си Цзиньпином 20 февраля 2022 — ровно за 20 дней до полномасштабного российского вторжения в Украину. Как видим, ничего хорошего для нас такие встречи не имеют. Большинство экспертов считают, что Си Цзиньпин знал о большом нападении на Украину. Пока же военную помощь России активно оказывает Северная Корея, так же как и ХАМАС, при молчаливом согласии Китая. По информации Белого дома, Пхеньян передал Москве тысячу контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами. В обмен на это КНДР хочет получить ракеты земля-воздух, бронетехнику и даже боевые самолеты. И пока Путин находился в Пекине, в среду, 18 октября, российский министр иностранных дел Сергей Лавров посещал Пхеньян, где заявил, что Москва "высоко ценит поддержку Северной Кореи действий России в Украине".

Глобальный конфликт: как остановить мировую ось зла

"Количество военных зон, посетивших 45 предыдущих президентов без военной защиты США – ноль. Количество таких визитов, совершенных президентом Байденом, – два. У этого мужчины есть мужество" – написал в X (бывший Twitter) известный американский историк и писатель Тимоти Снайдер.

Визит президента Байдена в Тель-Авив в среду, 18 октября, должен был стать победой американской дипломатии, как и взаимопонимание между Саудовской Аравией и Израилем, если бы не нападение террористического ХАМАС 7 октября. Накануне во вторник, 17 октября, Вашингтон и Киев синхронно подтвердили получение Украиной американских ракет ATACAMS, о которых мы так долго просили, с кассетной боевой частью и дальностью поражения до 165 км. Именно этими ракетами Силы обороны Украины могли нанести удары по аэродромам во временно оккупированных Бердянске и Луганске, где были уничтожены 9 российских вертолетов, спецтехника, пусковая установка ПВО, склады боеприпасов и поврежденные взлетные полосы.

За все эти две недели в эскалации на Ближнем Востоке США никогда официально не обвиняли ни Иран, ни Россию, ни Китай. Однако передача Украине ракет ATACAMS накануне действительно знакового визита президента Байдена в Израиль – это сигнал этой оси зла. После посещения Израиля президент США должен был лететь в Иорданию, где должен был состояться саммит с участием лидеров Египта и Палестины по открытию гуманитарного коридора из Сектора Газа в Египет. Однако визит был упразднен после кровавого удара по больнице Аль-Ахли. Как отмечает Guardian, это перечеркнуло дипломатические усилия США. Но Египет, по словам президента Байдена, все же удалось убедить пропустить в Газу 20 грузовиков с гуманитарной помощью.

"Удар знаменует новый опасный этап в войне Израиля с ХАМАС, которая угрожает распространиться на регион, потому что толпы собрались в больших городах Ближнего Востока и Северной Африки, чтобы выразить свой гнев", – пишет CNN.

Террористический ХАМАС и палестинские официальные лица сразу обвинили в этом Израиль. Саудовская Аравия, Иордания, Египет, ОАЭ, Ирак и Турция также осудили Тель-Авив, обвинив его военных в бомбардировке больницы. Везде по этим странам прокатились массовые акции протестов. Во вторник, 17 октября, возле генконсульства Израиля в Стамбуле собралось 80 тыс. человек, пытавшихся штурмовать здание. Также большая группа протестующих хотела прорваться к американской базе Кюреджика в Турции. Полиция использовала водометы и слезоточивый газ. В итоге, за два дня протестов США решили закрыть свое консульство в Адане, предупредив американцев сократить свои путешествия по Турции до минимума.

В Иордании для разгона митингующих силы безопасности также применили слезоточивый газ. В Ливане сотни людей пытались прорваться в посольство США. В Иране протесты разразились у посольств Франции и Великобритании. Демонстранты скандировали "Смерть Франции, Англии, Америке и сионистам". Позже же иранское государственное телевидение показало сюжет с новыми возможными фронтами, которые могут открыть против Израиля.

Лидеры Конгресса США от обеих партий после закрытого брифинга с представителями разведки в среду, 18 октября, поддержали заявление Джо Байдена, что это не Израиль нанес удар по больнице. По данным ЦАХАЛа, эту ракету, сбившуюся с курса, выпустил "Исламский джихад" в Газе. Однако арабский мир непреклонен. В тот же вторник, 17 октября, ОАЭ созвали экстренное заседание Совбеза ООН. Позже к инициативе Эмиратов, как ни странно, присоединились Россия и Китай. Однако США заблокировали принятие резолюции на заседании в среду, 18 октября, а посол Израиля в ООН подверг резкой критике Совбез за неосуждение кровавого нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. Тогда и в самом деле не было заседаний ООН по этому поводу. И почему мир никоим образом не отреагировал на то, что 18 октября истек срок действия эмбарго ООН на продажу Ираном ракетного оружия, а новых санкций в отношении этого введено не было.

"Я прибыл в Израиль с простым месседжем – вы не одни. Пока США стоят – а мы будем стоять вечно – вы не будете одни. Позвольте мне прояснить: подавляющее большинство палестинцев – не ХАМАС; и ХАМАС не представляет палестинский народ", — написал Джо Байден в Х.

Но возвращался президент США домой из Израиля на фоне протестов на Капитолийском холме. Сотням демонстрантов удалось прорваться в здание Конгресса, читая молитвы и свидетельства палестинцев из Газы. Полиция арестовала около 300 человек. Однако самую большую проблему это не решает. Сектор Газа действительно находится на грани гуманитарной катастрофы. Как пишет The New York Times, люди там уже вынуждены пить загрязненную воду, чтобы выжить. Напомним, что израильские войска взяли в блокаду Сектор Газа, контролирующий ХАМАС, после кровавых нападений на Израиль 7 октября, во время которых исламистская боевая группировка убила по меньшей мере 1400 граждан Израиля и взяли в заложники до 200 человек, в том числе детей и людей .

Мероприятие соглашается с тем, что террористов нужно уничтожать. В этом стороне Израиля и США. Однако страны арабского мира, прежде всего финансово и военно поддерживающие ХАМАС и "Исламский джихад", используют эти две группировки, чтобы уничтожить государство Израиль. И, что показательно, на их стороне теперь играют Россия и Китай: Москва заявляет, что выступает за независимость Палестины и остановку кровопролития; а Пекин утверждает, что Израиль превышает допустимые пределы самообороны.

В четверг, 19 октября, (это будет 3 ночи уже 20 октября по Киеву – ред.) Джо Байден выступит с обращением к американской нации по продлению помощи Израилю и Украине. Однако Конгресс все еще заблокирован. Республиканцы никак не могут выдвинуть своего кандидата на должность спикера Палаты представителей, набравшего необходимое количество голосов. Между тем, все американские ведущие медиа написали, что США в очень сложной ситуации: с одной стороны группа трампистов, которая взяла в заложники Конгресс; с другой – Путин и Си Цзиньпин, все больше координирующие свои усилия в борьбе против США.

Некоторые американские СМИ написали, что, возможно, из-за своей позиции относительно войны России против Украины, Запад проигрывает борьбу за страны Глобального Юга. Однако, как точно дописал в Х старший научный сотрудник Hudson Institute Люк Коффи, "надо меньше беспокоиться о голосах Глобального Юга на Генассамблее ООН, а начать больше вооружать Украину на поле боя".