Большая "война" США и РФ: Украина в заложниках новой встречи Байдена и Путина

Москва хочет устроить "Ялту-2", получив гарантии неприближения инфраструктуры НАТО к своим границам. И речь не только об Украине.

Американские СМИ продолжают нагнетать ситуацию о возможном широкомасштабном наступлении России на Украину. Москва в ответ повышает ставки, требуя от Вашингтона четких гарантий безопасности на своих западных границах. Такое впечатление, что Киев оказался между двух огней без права голоса. И происходит это накануне онлайн-переговоров Джо Байдена с Владимиром Путиным, которые должны пройти до конца года.

Информационная "спецоперация" между США и РФ длится почти месяц. И если поначалу на появление в американских СМИ угрожающей информации о наступлении российских войск Украина реагировала довольно вяло, теперь Киев и сам включился в медийное противостояние. В интервью американскому изданию Military Times глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что у наших границ Россия сосредоточила почти 100 тыс. своих военных, а вероятная дата их нападения на Украину – конец января – начало февраля.

ТСН. uaразбирался, зачем Байден и Путин сознательно повышают ставки и готовиться ли нам к "второй" войне России.

Что за кадром

С последовательностью по отношению к Украине у действующей администрации США не очень. Во время весеннего беспрецедентного скопления российских войск возле украинских границ (даже большего, чем сейчас), Байден сначала встретился с Путиным в Женеве, после этого "заморозил" выделение Украине дополнительной оборонной помощи на $100 млн, а затем дал россиянам и немцам достроить "Северный поток -2".

Тогда Путин достиг своих целей. Ждать ли повторения истории? Американские издания одно за другим пишут об очередном стягивании Россией своих войск к украинским границам. Последним было издание Bloomberg, сообщив, что американская разведка поделилась своими данными с европейскими союзниками о возможном российском вторжении в Украину.

Вероятный сценарий, как пишет Bloomberg, – агрессия одновременно с оккупированного Крыма, через российскую границу и Беларусь силами 100 тыс. военных. Москва уже призвала десятки тысяч резервистов в беспрецедентных для постсоветских времен масштабах (о чем, конечно, публично не объявляла). Но, кроме резервистов, ничего нового Украина не услышала.

На прошлой неделе со схожими статьями вышли Financial Times и The New York Times, но уже не только со ссылками на анонимные источники на Капитолийском холме, но и с комментариями украинских профильных должностных лиц. Якобы американцы так поступают, чтобы европейцы наконец "проснулись" и осознали реальность российской угрозы. Вашингтон стремится согласовать с Европой план дальнейших шагов в случае полномасштабного российского вторжения в Украину, ведь не может одновременно противостоять России и Китаю.

"Красные" линии Путина

Почему сейчас для США стало новостью, что Россия планирует широкомасштабную военную операцию против Украины? На прошлой неделе ТСН.ua общался с военными экспертами и в очередной раз сообщал, что к "большой" войне Москва готова с 2017 года. Именно тогда она сконцентрировала у наших границ 20-ю и 8-ю армии, не оставляя планов полностью отрезать Украину от моря. Речь идет о наземном коридоре и поставках воды в Крым.

Американские издания пишут, что разведка США предупредила европейских союзников о разочаровании Путина нормандским форматом. Якобы Франция и Германия поддерживают Украину в необходимости модернизации или даже замены Минских договоренностей другими.

Некоторые американские военные эксперты считают, что Кремль может пойти на полномасштабное вторжение, обставив все так, как в 2008 году в Грузии, и не только для обеспечения сухопутного коридора в оккупированный Крым. Скорее всего, первоочередная цель Москвы – вернуть Киев за стол переговоров, устроив украинской армии очередной котел.

И во вторник, 23 ноября, внешняя разведка РФ фактически подтвердила это. Там заявили, что "США и ЕС сознательно укрепляют у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности, и это похоже на ситуацию в Грузии в преддверии событий 2008 года, когда бывший грузинский лидер Саакашвили сорвался с цепи". А по факту – когда Россия напала на Грузию, и мир это проглотил.

ТСН.ua, анализируя возможные цели Путина, уже писал, если россиянам это удастся, Украина может оказаться в еще более невыгодном положении, чем в феврале 2015 года, когда подписывался "Минск-2". Тогда россияне окружили украинские силы в Дебальцево. "Минск-1" подписывался после Иловайского котла.

Собственно, красные линии России, о которых так любит говорить Путин, тоже немного подвинулись. Москва увеличивает ставки. Если ранее угрозой их национальной безопасности в Кремле называли вступление Украины в НАТО, теперь - это продвижение военной инфраструктуры НАТО в Украину. То есть, Москва требует, чтобы наши оборонные партнеры (а это прежде всего США и Великобритания) прекратили поставлять и продавать нам оружие.

Также читайте Россия на границах: почему западная пресса пишет об обострении и есть ли повод бояться

Более того, мало кто заметил, на прошлой неделе, выступая на расширенном заседании коллегии МИД, Путин фактически выдвинул Байдену ультиматум. Накануне онлайн-переговоров с президентом США хозяин Кремля потребовал четких гарантий безопасности на своих западных границах.

В Кремле продолжают утверждать, что Запад обманул Россию, якобы отвергнув устное обещание не расширять НАТО на Восток в обмен на объединение Германии в 1990 году. Поэтому спустя 30 лет Путин хочет передоговориться с Байденом о новой архитектуре безопасности Европы. То есть, устроить такую себе "Ялту-2".

Москва уже выдвинула свои требования. Но выходят они далеко за пределы нерасширения НАТО на Восток:

американское ядерное оружие в Германии, которое, по мнению Кремля, неплохо было бы вывести;

гарантии неразмещения новейших систем вооружений Альянса в Польше и странах Балтии;

и запрет на продвижение инфраструктуры НАТО в Украину (т.е. даже не вступление).

Как накажут Россию

Конечно, эти вроде бы "обещания" Запада – чистый блеф Путина, не раз опровергнутый американскими чиновниками и собственно самим экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым. Но на этом строится российская внутренняя политика, поэтому ложь продолжает жить.

Американский телеканал CNN сообщает, что очередные агрессивные действия так просто Путину не пройдут.

Во-первых, администрация Байдена может отправить в Украину оружие ("Джавелины", минометы, ЗРК "Стингер" и вертолеты Ми-17, предназначавшиеся для Афганистана) и военных советников.

Во-вторых, в Сенате предлагают санкционировать российские банки, госпредприятия, нефтегазовые и химические производства. Также хотят наконец-то запретить операции с первичным и вторичным суверенным долгом РФ, и ввести санкции против физических и юридических лиц, задействованных в работе "Северного потока-2".

В Евросоюзе лишь глубоко обеспокоены. В частности, об этом сказал глава МИД Германии Хайко Маас на фоне новостей об увеличении зависимости немецкой газовой на нефтяной отраслей от России. На прошлой неделе "Роснефть" выкупила у Shell долю немецкого НПЗ в городе Шведт. Теперь у "Роснефти" там почти 92%.

Только Франция немного ужесточила свою риторику по отношению к России. Но на словах. ЕС только во вторник, 23 ноября, договорился о санкциях против режима Лукашенко – почти через три недели после того, как на польско-белорусской границе разгорелся миграционный кризис. А призывы Польши и Варшавы в адрес Германии остановить "Северный поток-2", чтобы наказать Путина за помощь Лукашенко, так и остались без ответа.