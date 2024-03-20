Больше года добивалась мобилизации: как военная Елена Солюк возглавила отделение саперов

Елена говорит, что никогда не пожмет руку оккупантам.

Елена Солюк на псевдо Монка служит в 59 бригаде и командует отделением саперов. Женщина больше года добивалась, чтобы ее мобилизовали и теперь защищает Украину.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Натальи Нагорной.

Елена Солюк - и.о. командира инженерно-саперного отделения 1 стрелкового батальона 59 бригады с позывным "Монка". Военной 47 лет, она из Николаева. У нее взрослый сын, сама она вдова и последние 10 лет была волонтером и помогала 59 бригаде, которая обороняла ее родной город. Решение присоединиться к ребятам приняла для себя уже давно, но решилась только в конце прошлого года. Но уже успела спасти своим бойцам жизнь и имущество.

Она отмечает, что как будто почувствовала, что нужно переезжать с места пребывания. Пока собратья были на выезде перевезла вещи. Впоследствии дом, где раньше жили военные, обстреляли российские террористы.

"Мы только переехали отсюда, как на это место прилетели "кассеты", - говорит защитница Украины.

Около года Елена потратила на то, чтобы ее, без военной подготовки, все же мобилизовали в армию - теперь даже не представляет, как так долго выдержала в гражданской жизни и не уверена, будет ли иметь силы вернуться.

"Когда ты возвращаешься домой, общаешься с людьми. Тем объяснишь, а они не понимают, что здесь происходит. Что каждую минуту ты не знаешь, что произойдет", - говорит "Монка".

Елена Солюк

Специализация у Елены нелегкая - она командует инженерно-саперным отделением, поэтому и позывной у нее взрывной "МОНка" - противопехотная осколочная мина.

Командиром она стала уже через несколько месяцев службы, хотя саперного опыта и не имела. А потому всему училась. Предыдущий командир отделения погиб, идея назначить на эту должность женщину сначала показалась командиру Максиму Богачуку рискованной. Военный говорит, о принятом решении не пожалел.

Елена объясняет - пришла в армию из бизнеса, поэтому командовать ей не привыкать.

Несколько месяцев назад Елена стала бабушкой - но маленькая Соломия не повод оставлять фронт. Сейчас в своей жизни, которая так резко изменилась Елена уверена только в одном - с оккупантами мириться не будет.

"Однозначно, врагу руку я не пожму, и переговоров не восприму", - говорит Елена.

Елена Солюк

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Напомним, Херсонщину россияне без остановки атакуют беспилотниками, а областной центр – под непрерывным огнем артиллерии.

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