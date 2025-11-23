Больше года непрерывно провел на позиции: военный шокировал, почему это произошло

Военнослужащий Сергей Тищенко / © ТСН

Военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады (30-я ОМБр) Вооруженных сил Украины Сергей Тищенко, провевший 471 день непрерывно на одной боевой позиции в Донецкой области, рассказал почему так произошло.

Сергей на псевдо «Ветер» в эксклюзивном интервью специальной корреспонденции ТСН Юлии Кириенко объяснил, что его не выводили столько времени, прежде всего из-за того, что на фронте не хватает людей.

«А с другой стороны, надо как-то ребят научить, где что находится. Приходившие новые, они же ночью заходили, они не видели, где что находится. С одной стороны, да, хотелось. Лично меня не выводили, скорее всего, просто из-за нехватки людей. Не кем заменить. Но я же говорю, с одной стороны, плохо, что не выводили. С другой стороны, хорошо для тех ребят, которые оставались со мной. Потому что им нужно было показать, рассказать, где находится, в какой стороне враг», — говорит военный.

По его словам, им нужно было забаррикадироваться и жить фактически под землей, не вылезая месяцами. Сергей рассказал. как не потерять рассудок в таких условиях жизни:

«Во-первых, поддержка побратимов. Там был поддерживавший побратим. Так повезло, что в какое подразделение я не попадал, всегда находился поддерживающий человек».

