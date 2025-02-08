Больше года жили в подвале: на Николаевщине шокировали, как спасаются от обстрелов

В Первомайской громаде Николаевской области десятки человек больше года жили в подвале жилого дома. Это было единственное безопасное место во время активных боевых действий, где можно было поспать, приготовить и согреться.

Об этом в эксклюзивном репортаже TSN.ua рассказал заместитель начальника Первомайской громады по гуманитарным вопросам Валерий Лищук.

Николаев сегодня понемногу приходит в себя от постоянных обстрелов, в город вернулось много людей и стало тише, но куда хуже ситуация в области. Часть региона все же подверглась российской оккупации. Есть громады, которые оккупанты пытались стереть с лица земли. Одна из таких Первомайская.

“Мы с вами находимся в подвальном помещении, где до войны я как предприниматель занимался выращиванием улиток. В начале войны я дал это помещение для людей, чтобы они могли здесь находиться в безопасности во время боевых действий. В этом помещении люди чуть больше года прожили, и это было одно из самых безопасных мест в громаде. Люди сюда приходили, получали гуманитарную помощь, здесь выдача была в ходе боевых действий. На постоянной основе здесь проживали. Максимальное количество было примерно до 80 человек. Потом, когда были интенсивные боевые действия, людей стало меньше и меньше, 20 человек здесь проживало”, – говорит Валерий Лищук.

Подвал, где жили местные/Скриншот с видео

По его словам, когда в громаде не было ни света, ни газа, люди принесли сюда свои газовые плиты и баллоны из домов. Таким образом имели возможность приготовить еду.

“И кровати снесли. Не было ни света, ни газа. Где-то за счет солнечных панелей выживали, где-то включали генератор – люди выживали, как могли. Это помещение многих спасло, не было просто других мест, где можно было бы нормально безопасно проживать. Здесь была такая ячейка, где люди из всего Первомайского приезжали. Мы привозили хлеб, привозили продукты, потому что я был волонтером, и таким образом помогали людям”, – говорит Валерий Лищук.

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