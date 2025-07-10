Больше "Кинжалов", меньше Patriot: эксперт раскрыл неочевидные детали самого масштабного обстрела РФ

Россия увеличивает количество атак баллистики по Украине

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Россия нанесла комбинированный воздушный удар по Украине, применив рекордное количество беспилотников — 728 ударных БПЛА типа Shahed и дроны-имитаторы разных типов. Основное направление массированного удара было сосредоточено на Волыни и городе Луцк.

Россияне сменили тактику воздушных атак: в чем особенность?

В этот раз россияне существенно изменили тактику. Практически одновременно с запуском ударных дронов в воздух поднялись МиГ-31К — носители аэробалистических ракет «Кинжал». Сообщалось о нескольких пусках в направлении Хмельнитчины и Житомирщины. Через некоторое время МиГи подняли повторно, и снова на запад полетели «Кинжалы».

В целом Россия атаковала Украину 6 аэробалистическими ракетами Х-47М2 «Кинжал», которые, к сожалению, не удалось сбить, и 7 крылатыми ракетами «Х-101»/«Искандер-К», которые обезвредила наша ПВО.

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В Воздушных силах информируют, что обезврежено 718 средств воздушного нападения противника. Из них 303 были сбиты огневыми средствами, а 415 — локационно потеряны.

Беспилотники-имитаторы — это уже не игрушки

По словам военного эксперта Игоря Романенко, последняя атака была комбинированной и наиболее массированной за всю войну. Он напоминает, что критериями оценки воздушного удара являются количественные показатели — Россия запустила 741 воздушную цель, из которых 718 были обезврежены.

Военный эксперт добавляет, что на этот раз враг запустил 728 беспилотников — ударные дроны и имитаторы. Россияне делают все, чтобы их было сложно различить во время нападения. Кроме того, следует иметь в виду, что на имитаторы противник ставит взрывчатку со шрапнелью и средства для разведки и связи.

«Дроны-имитаторы — это уже не какие-то безопасные игрушки — это серьезный инструмент во время атаки. А потому их следует сбивать. Нам нужны дешевые средства и в большом количестве, чего у нас, к сожалению, нет. И это большая проблема, которую нужно решать», — объясняет Игорь Романенко, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.).

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Почему первыми полетели «Кинжалы»?

Генерал-лейтенант соглашается с тем, что россияне изменили тактику воздушного нападения. Он объясняет, почему противник применил «Кинжалы» в начале и посредине комбинированного удара.

«По моему мнению, это связано с тем, что у нас мало комплексов Patriot и ракет к ним. Россияне об этом знают. Особенно сложно, если отсутствуют противоракетные средства PAC-3 MSE, именно они сбивают «Кинжалы». Если же это комплекс, работающий с ракетами PAC-2, то он не способен сбивать баллистику. Именно поэтому россияне меняют тактику, и в начале запускают баллистические ракеты, у которых есть шанс поразить цель. Противник бьет по местам, где, как он считает, стоят наши комплексы Patriot или например расположенные самолеты F-16 или Mirage или же предприятие по производству военной техники», — объясняет эксперт.

Пробивают путь для роев дронов

К этому он добавляет, что такая тактика не нова, ведь если Украина наносит удары по оккупированному Крыму, сначала также выбивает российскую ПВО, а уже потом запускает ударные дроны.

«Поэтому не стоит недооценивать россиян, они прекрасно понимают, если есть такая возможность, в данном случае — нехватка противоракетных средств, нужно подавить имеющиеся средства, которые будут противодействовать воздушному удару. Поэтому и наносят удары баллистикой по нашим системам ПРО и ПВО, чтобы нарушить систему управления. А уже потом туда летит стая российских дронов. Такая вот тактика», — объясняет Игорь Романенко.

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Почему накопление дронов опасно?

Эксперт добавляет, что вряд ли россияне смогут осенью запускать по Украине до 1 тысячи дронов ежедневно, как утверждают многочисленные эксперты. Им этого и не нужно делать, потому что хватает имеющейся мощности.

«Россияне производят до 400 дронов. Если будут их накапливать, делать паузы в 2-4 дня, то смогут организовывать массированные и комплексные удары. Массированные — за счет большого количества дронов, а комплексные — в сочетании с разными типами ракет. Собственно, это они и так делают. И такое применение, к сожалению, наиболее эффективно», — объясняет Игорь Романенко.

«Щедрость» от президента Трампа

Эксперт добавляет, что в последний воздушный удар россияне запустили 7 баллистических ракет, а американские партнеры предоставили Украине лишь 10 противоракетных средств для Patriot.

«То есть президент Трамп оказал помощь Украине только на один день, а между тем провозглашает на весь мир, что он недоволен Путиным, и очень сильно помогает Украине. И это при том, что на границе было 30 противоракетных средств для Patriot, а нам предоставили только 10. За такое его можно только поблагодарить. К сожалению, на Западе до конца не понимают интенсивности этой войны и то, что 9 июля Украина пережила наиболее массированный воздушный удар и нуждается в значительно большей военной помощи», — объясняет Игорь Романенко.

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Почему эффективность збития дронов уменьшилась?

Военный эксперт отмечает, что кроме проблемы с противоракетами к Patriot, которой занимается государство, у Украины есть проблема с аэродинамическими целями, то есть российскими беспилотниками.

«Что касается противодействия БПЛА, то по ним многое может работать, но эффективность уничтожения российских дронов существенно снизилась. Прежде всего потому, что россияне совершенствуют свои дроны — поднимают их на высоту от 1,5 до 4 километров и наши мобильные огневые группы не могут их уничтожать. Эффективно с российскими „Шахедами“ могут бороться дроны-перехватчики, но проблема в том, что у нас их десятки, а нужно сотни. Их нужно масштабировать. Но россияне проводят разведку и бьют баллистикой по местам их возможного масштабирования», — говорит Романенко.

Российские МиГи — не металлолом

Генерал-лейтенант категорически не соглашается с мнением, что российские МиГи, являющиеся носителями «Кинжалов», устарели и находятся в постоянных ремонтах.

Он подчеркивает, что это фактически базовый самолет МиГ-25, еще в советское время, разработанный для «кинджального боя» с очень высокой скоростью. Его изготовили для уничтожения SR-71 — уникального американского стратегического самолета-разведчика. А МиГ-31 — это его модернизированная версия, и он выполняет свои функции — поднимает и несет одну ракету «Кинжал».

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«По-моему, этот самолет более современный, чем наши МиГ-29, Су-25 и Су-27. Поэтому такие версии, что самолеты у россиян изношены и их не хватает — это, как говорится, разговоры в пользу бедных. Нам нужно не искусственно показывать, как у россиян все плохо, а объективно оценивать ситуацию. Потому что российские МиГи наносят по нам удары и постепенно увеличивают их количество. И это для нас должно быть главным, а возможности врага не нужно занижать, как и завышать — это опасный путь», — отмечает Игорь Романенко.

Почему баллистика долетает до Луцка?

Во время воздушного удара многих интересовал вопрос, почему российская баллистика летит так далеко, ведь раньше она долетала до Полтавы, Одессы, Киева, прифронтовых городов, а сейчас баллистикой был атакован Луцк.

Игорь Романенко говорит, что россияне постоянно анализируют ситуацию, ведут разведку, изучают свои предыдущие атаки.

«Они видят, что Киев является крепким центром противоракетной обороны. И бить через Киев по объектам на западе Украины им не выгодно, потому что если запускать баллистику по этому маршруту, то противоракетная оборона Киева будет сбивать ракеты. Потому они выбирают другие маршруты, чтобы они не проходили по районам столичной ПРО. А поскольку батарей Patriot у нас очень мало, то формируют маршруты там, где они отсутствуют. Поэтому баллистика и долетает в Луцк», — объясняет Игорь Романенко.

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Истощение ПВО из-за «звездного удара»

Он добавляет, что баллистическая ракета не может маневрировать, она летит по заданному маршруту.

Другое дело, крылатые ракеты, которые постоянно маневрируют. Их используют для нанесения «звездного удара», когда несколько ракет с разных сторон одновременно заходят на город. Это чрезмерно истощает обслугу ПВО, потому что нужно реагировать на засилье воздушных целей с разных сторон и их уничтожать. Это невероятно сложно, учитывая, что у подразделений ПВО нет ротации и они уже четвертый год ежедневно отражают атаки РФ.

«К сожалению, россияне используют для „звездного удара“ и ударные дроны. Выпущенные с раИменно зных точек, БПЛА одновременно заходят на город — это истощает ПВО. Именно поэтому россияне несколько раз использовали в конце атаки по Киеву баллистику. Такие удары, к сожалению, имеют эффект», — заключает Игорь Романенко.

Дата публикации 11:23, 09.07.25 Количество просмотров 22 Кинжалы! Ракеты! Дроны! Луцк подвергся массированной атаке! Вживую о последствиях