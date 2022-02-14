Больше не смешно: на Харьковщине "заминированный" суд отправил своего обидчика на 4 года в тюрьму

Суд наказал своего обидчика лишением свободы.
В Харьковской области мужчина сообщил о "заминировании" суда, из-за чего его приговорили к 4 годам и 1 месяцу лишения свободы.
Об этом идет речь в приговоре Змиевского районного суда Харьковской области, сообщает ТСН.ua.
Ранее судимый мужчина в сентябре 2021 еще раз сообщил о "заминировании" Змиевского районного суда Харьковской области.
На суде подозреваемый вину признал и объяснил, что он уже был осужден за "минирование", а когда досрочно освободился, то снова сообщил о заминировании Змиевского районного суда. Мужчина отметил, что на тот момент ему это показалось "веселым развлечением".
Однако судьи, по всей видимости, было не смешно и "минера" признали виновным по части 2 статьи 259 Уголовного кодекса Украины. Мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы. Поскольку он еще не отбыл предыдущий срок, суд решил отправить подозреваемого в тюрьму на 4 года и 1 месяц.
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