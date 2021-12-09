Больше никаких бесплатных пакетиков: есть ли альтернатива "майкам" и как на конец эпохи целлофана реагируют украинцы

Больше никаких бесплатных пакетиков: есть ли альтернатива "майкам" и как на конец эпохи целлофана реагируют украинцы

Тонкие пакеты становятся платными. Государство утвердило для них единый тариф: один пакет будет стоить от двух до трех гривен.

С завтрашнего дня в Украине запрещено распространять сверхтонкие и тонкие пакеты, которые в народе называют "майками", бесплатно. Впоследствии они и вовсе исчезнут. Когда-то их изобретение считали прорывом, а теперь с пластиком борется весь мир.

О том, есть ли альтернатива пластиковым пакетам и как на конец эпохи целлофана реагируют украинцы — 9 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

Обойтись без пластика можно. Это доказывает мировой опыт. Украина стала 87-й страной в списке тех, которые ограничили или полностью запретили пластик.

Завтра стартует первый этап. Тонкие пакеты становятся платными. Государство утвердило для них единый тариф: один пакет будет стоить от двух до трех гривен.

Второй этап начнется в марте следующего года. Тогда уже продажа таких пакетов будет под запретом. Исключение – для мяса, рыбы и сыпучих товаров.

Ну и третий этап намечен на 2023 год. К этому времени пластиковые пакеты должны исчезнуть из обращения.

"Нет технологий переработки такого одноразового пластика. Его можно вывезти на полигон, что запрещено и нежелательно. Другая альтернатива – его можно сжечь, а сожжение – это вред окружающей среде", – объясняет в.и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

С завтрашнего дня из магазинов Украины исчезнут бесплатные пакеты "майки"

Единственный выход в такой ситуации – просто перестать ими пользоваться. К примеру, сейчас каждый украинец использует полтысячи пластиковых пакетов в год. Ими захламлены водоемы и поля. Затем микропластик попадает в организм животных и людей. Через неделю каждый из украинцев съедает целую кредитку.

Альтернативой целлофану может стать биоразлагаемый пакет, от которого максимум за четыре месяца, останется только пыль.

Напомним:

Напомним, 1 июня 2021 года Верховная Рада запретила использование пластиковых пакетов на территории Украины. Следует заметить, что закон заработает за полгода со дня вступления в силу. Штрафы за наказание – могут назначаться через девять месяцев после публикации. Распространение может обернуться штрафом от 1,7 тыс. грн. до 3,4 тыс. грн. Повторное нарушение – от 3,4 тыс. грн до 8,5 тыс. грн.

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