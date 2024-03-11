Больше никаких "красных линий" Путина: что задумал Макрон

"Если Запад хочет противостоять российской агрессии, необходимо прекратить показ в столицах НАТО". Журналисты The Times выпустили громкую статью с критикой европейских политиков. По информации журналистов, между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом возник конфликт, который подрывает единство НАТО. Последней каплей стали заявления Макрона о возможной отправке войск в Украину.

Почему европейцы начали ссориться из-за помощи Украине и с чем Макрон уже в ближайшие недели приедет в Киев, рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Макрон едет в Украину

Макрон едет в Украину и это уже официально. Как сообщает Елисейский дворец, приехать в Киев Макрон решил после телефонного звонка Зеленскому. Все детали разговора не известны, однако заявлено, что лидеры двух стран обсудили ключевые военные вопросы, в частности относительно дальнобойного оружия.



"Согласно сообщению, лидеры обеих стран "договорились оставаться в тесном контакте, в частности, относительно визита президента Франции в Украину, который должен состояться в ближайшие недели". В ходе разговора Макрон также подтвердил "свое желание продолжать усилия по быстрому созданию коалиции дальнобойного оружия, а также поддержку чешской инициативы по боеприпасам", — отметил Елисейский дворец, сообщает AFP.

Напомним, что президент Франции должен прибыть в Киев еще в феврале 2024 года, чтобы согласовать и подписать документ с гарантиями безопасности для Украины. Однако визит Макрона внезапно отменили из-за угрозы безопасности французского президента. 16 февраля в Париж приехал сам Зеленский, чтобы подписать соглашение. Итак, что сейчас в Киев привезет Макрон?

Громкие заявления Макрона

Макрон подорвал солидарность НАТО, заявили журналисты Times, комментируя громкие заявления Макрона по поводу отправки войск в Украину. В последние недели французский президент действительно за словом в карман не лез. В Украине его обещание стоять с украинцами до конца и при необходимости даже отправить сюда регулярные войска восприняли с упоением, чего не скажешь о европейских политиках. Кстати, Макрон еще "наехал" на Олафа Шольца.



«Недавно президент Франции Эмманюэль Макрон предложил Западу не исключать возможность отправки войск в поддержку Украины. Такое предложение вызвало не только удивление, но и возражение от союзников страны по НАТО. Кроме того, он завуалированно раскритиковал Германию за "трусливую" позицию, которая вызвала "яростную" реакцию Берлина, напряжение во франко-германских отношениях и подорвала солидарность Альянса во время войны РФ в Украине", — пишет The Times.

Как менялась позиция президента Франции

Шольц и Макрон и так не ладили, а теперь в отношениях двух лидеров самых мощных стран ЕС ключевую роль играет и Украина, точнее говоря, их разное видение европейской безопасности, пишут журналисты. С самого начала полномасштабного вторжения Эмманюэль Макрон прошел стремительный путь эволюции как политика.

Пожалуй, все согласятся, что еще в 2022 году французский президент мог вызвать у украинцев только три эмоции: гнев, негодование и смех. И все потому, что тот просил не унижать Путина, призывал к "миру" и для этого постоянно звонил российскому диктатору. Столь часто, что в Сети об этом даже появились сотни мемов. Но эти времена прошли и теперь многие называют Макрона "ястребом", а в Сети уже совсем другие мемы.

Реакция Сети на смену позиции Макрона. Фото: Сеть Интернет

МАКРОН ШОКУЄ зверненням до путіна!

Немає слів... молодець pic.twitter.com/coPct4yka6 — Сіндзе,або Або (@oUqXP4RXQRmPtlw) March 11, 2024

Так вот, в Украине он звезда, а в Европе его записали, как ни странно, в выскочки. Такое резкое изменение риторики Парижа удивляет и возмущает его партнеров, а также разуверяет их в единстве НАТО, пишет Times. Журналисты приводят свою версию столь резкого виража в исполнении Макрона. Дело в том, что Украина давно перестала быть элементом внешней политики стран Запада.

Авторы материала отмечают, что позиция Макрона резко изменилась, ведь в начале полномасштабного вторжения он настаивал на продолжении переговоров. Кроме того, тогда он призвал не унижать РФ и предлагал гарантии безопасности для страны.

“Это отвечало голлистскому представлению о том, что Франция может стать мостом между Россией и Западом и должна играть собственную, независимую от Вашингтона роль в отношениях между Востоком и Западом. Но внутренняя политика требовала перемен. Пытаясь сохранить свой авторитет на родине, Макрон решил атаковать пророссийскую позицию своего главного политического соперника — Национального объединения Марин Ле Пен», — говорится в статье.

Что у Шольца?

Что-то подобное происходит и в Германии, однако Шольц в отличие от Макрона, похоже, тяготеет к другому лагерю. Немецкий канцлер известен своей нерешительной и иногда слишком последовательной политикой, решил идти давно проторенной дорожкой — он боится провоцировать Россию и отказывается передать Украине дальнобойные ракеты, хотя тот же Макрон сделал это без проблем. И все потому, что, по данным социологов, 60% немцев выступают против передачи Украине большего количества оружия. Особенно это ощутимо после того, как московиты слили аудиозапись переговоров немецких офицеров, на которой они обсуждали передачу ракет Taurus, и в частности, как ими можно уничтожить Крымский мост.



“Война начала разъедать солидарность НАТО, поскольку расходы на поддержку Украины проникают во внутреннюю политику Европы, усталость от войны, которая кажется непобедимой, порождает цинизм избирателей, а жизненно необходимая американская помощь застряла в Конгрессе. Британия также оказалась в этих рядах, поскольку в Лондоне раздражены утечками информации о присутствии военных советников в Украине. Если Запад хочет противостоять российской агрессии, необходимо прекратить показ в столицах НАТО”.

Этим попытались воспользоваться в Кремле и начали еще больше давить на европейцев, устрашая их ядерной дубинкой. Ядерным ударом в ответ на ввод войск НАТО в Украину в очередной раз угрожал Путин, очертив опять так называемую новую "красную линию". Нечего и говорить, что все предыдущие красные линии, удары по Крыму и даже по Москве, уже давно превратились в коричневые. Впрочем, европейцы еще раз боятся "проверить" это правило.

Настроения в Европе

Не так давно Макрон вообще заявил, что Франция введет в Украину войска, если у Путина будут реальные шансы захватить Киев или Одессу. И это заявление вызвало еще больше дискуссий. Однако в Европе остаются и те, кто не исключает отправки своих войск в Украину, демонстрируя большую солидарность с Киевом. Почти одновременно с Макроном о готовности рассмотреть такую возможность заявили Нидерланды и Литва. Подтягиваются понемногу и другие. Президент Чехии Петр Павел отверг заявления других о том, что введение войск в воюющую Украину, например для обучения украинских бойцов, будет означать объявление войны России. Если бы это было так, НАТО уже воевало бы с РФ с 2014 года.

“Следует помнить, что после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, которая, по сути, была агрессией, хотя и в значительно меньших масштабах, чем сегодня, на территории Украины действовала учебная миссия НАТО, в состав которой в свое время входило более 15 стран и насчитывала около 1000 человек”, — напомнил Павел.

Он отметил, что с точки зрения международного права и Устава ООН ничто не помешает войскам стран-членов НАТО, а также гражданским лицам помогать в работе в Украине.

Также президент Чехии не ответил негативно на привлечение войск НАТО для непосредственной поддержки Украины на ее территории.

“Я бы точно не отказывался от дискуссии на этот счет. Если бы мы могли договориться с союзниками о том, что, например, вместо того, чтобы обучать украинских военных на территории стран-членов НАТО и переправлять тысячи военных, скажем, в Польшу или Чехию, было бы гораздо целесообразнее переправлять несколько десятков инструкторов на украинскую территорию и там учить украинских военных”, — сказал он, сообщает Euroactiv.

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