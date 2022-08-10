Больше никаких пробок: на границе с Польшей хотят установить электронную очередь для грузовиков

Делают это, чтобы разгрузить дороги, потому что очереди на границе растягиваются на несколько километров.

На пунктах пропуска на границе с Польшей, расположенных во Львовской области, хотят ввести электронную очередь для грузовиков.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30 за 9 августа.

Уже идет строительство трех площадок на украино-польской границе: в Рава-Русской, Шегинях и Краковке. Их обустроят санузлами и комнатами отдыха.

Тариф на въезд еще устанавливают, однако известно, что речь идет о сумме около восьми евро, несмотря на количество дней пребывания.

Делают это, чтобы разгрузить дороги, потому что очереди из грузовиков на границе растягиваются на несколько километров. Когда паркоместа достроят, планируют выдавать водителям электронные номера и назначать время заезда в пункт пропуска.

"Когда будет электронная очередь, можно будет регистрироваться онлайн на определенный час и не обязательно подъезжать под границу и стоять сутки, двое-трое. Можно остановиться на въезде во Львов и иметь свой час въезда в пункт пропуска", – рассказал Юрий Бучко, заместитель начальника Львовской областной военной администрации.

Напомним, что на украинско-польской границе вспыхнул водительский протест, во Львовской ОВА отреагировали.

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