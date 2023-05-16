Больше оружия, коалиция истребителей и закрытые двери НАТО: результаты европейского турне Зеленского перед контрнаступлением

Уже восьмое с начала мая вражеское воздушное нападение на Киев доказало, что Украине нужно не только больше систем ПВО, но и современные истребители, которые существенно усилят наше контрнаступление и станут частью интегрированной системы защиты нашего неба.

Судя по тому, что разгоняли российские Telegram-каналы в ночь на вторник, 16 мая, во время массированного удара по Киеву "Кинжалами", "Калибрами" и дронами, враг продолжает охотиться на системы Patriot. Некоторые помойки даже сообщили об уже уничтоженном Patriot, вместе с когда-то уже тоже "уничтоженными" HIMARS и танками Leopard. Позже об уничтожении Patriot в победоносном угаре заявило и Минобороны РФ.

Но, конечно, не только это. Россияне продолжают целиться в логистические узлы, склады с боеприпасами и "центры принятия решений". Но, что касается последнего, это скорее для создания нужной картинки для российского глубинного народа. Особенно после дронов над Кремлем, и сбитых вертолетов и самолетов в Брянской области.

На фоне провалов России на поле боя и в преддверии активной фазы украинского контрнаступления, воздушные атаки врага становятся все чаще. С помощью таких стран, как Казахстан, Турция, Китай и других, Москва продолжает втридорога закупать комплектующие для производства ракет, чтобы бить по Украине, хотя Минфин РФ уже недофинансирует бюджеты регионов. Но у них не будет хлеба, а ракеты Россия продолжит штамповать. Именно поэтому Украине нужно больше оружия, в частности, систем ПВО и современных истребителей. И именно на это были направлены недавние визиты Владимира Зеленского в Италию, Германию, Францию и Великобританию. Хотя не только на это.

В этой статье ТСН.ua расскажет об основных итогах евротура украинского президента в четыре ключевые страны, причинах падения уровня поддержки Украины среди европейцев, а также о том, чего достичь не удалось.

Принуждение к миру: как Ватикан и Китай лоббируют интересы РФ

Очень показательно, что массированный российский обстрел Киева в ночь на вторник, 16 мая, произошел как раз накануне посещения украинской столицы китайским спецпредставителем Ли Хуэйем. Далее он поедет в Польшу, Францию, Германию, ну, и, конечно же, в Россию. Следует напомнить, что о назначении спецпосланника Пекина по урегулированию, как о войне России против Украины говорят в Китае, "внутреннего украинского кризиса", стало известно после первых с начала войны переговоров Зеленского с Си Цзиньпином.

Сразу после этого звонка Китай в ООН вместе с Казахстаном, Арменией, Индией и Бразилией проголосовал за резолюцию Генассамблеи, содержащую жесткие формулировки по России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину. Многие украинские эксперты видели в этом некоторый прогресс в отношении Пекина к Украине и войне России. Однако дальнейшая риторика Китая типа "позиция Пекина по вопросу Украины не изменилась" и "мировой порядок, основанный на правилах, как и санкции Запада, является проблемой", свидетельствует об обратном. Как и участие лидеров Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в параде в Москве 9 мая. И, не забывайте, что Китай помогает России обходить санкции.

Интересно, что в день визита президента Зеленского в Париж, а также накануне европейского вояжа китайского спецпредставителя президент Франции Эммануэль Макрон сделал довольно громкое заявление: геополитически Россия проиграла войну и начала входить в вассальную зависимость от Китая, а со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО. потеряла доступ к Балтийскому морю. И это правда, с возможными одновременными попытками к Макрону, который недавно был с визитом в Пекин, через Китай надавить на Россию. Однако, выгоден ли Си Цзиньпину проигрыш Москвы в войне – вопрос даже не риторический.

Конечно, вдобавок Эммануэль Макрон заявил, что Франция не ведет войну с Россией и не поставляет Украине оружие, которое может атаковать собственно саму Россию. Однако позже в интервью Макрон не исключил, что Франция может предоставить Украине дальнобойные ракеты, как это уже сделала Великобритания из Storm Shadow, а также уже сейчас может начать обучение украинских пилотов.

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Еще одним посредником, заявляя о собственной миротворческой секретной миссии, оказался Папа Римский Франциск. Однако сначала в поисках мира он почему-то хотел ехать в Москву, хотя как Украина, так и Россия в принципе отрицали факт существования такой миссии. В целом за более чем год полномасштабной российской войны папа Франциск отметился достаточно неоднозначными, а иногда и скандальными заявлениями. Поэтому визит президента Зеленского в Ватикан был крайне необходим.

С Папой римским Франциском Владимир Зеленский говорил 40 минут, отметив десятки тысяч депортированных украинских детей, и призвал осудить российские преступления, потому что не может быть равенства между жертвой и агрессором. Папа Франциск подарил президенту Зеленскому небольшую скульптуру в виде оливковой ветви – символа мира. Украинский президент подарил Папе икону Мадонны, написанную на остатках бронежилета. Изменит ли свою точку зрения Папа римский Франциск – покажет время. Однако нужно также напомнить, что родом он из Аргентины, поэтому наверняка имеет тесные контакты с латиноамериканским миром. А, например, президент Бразилии Лула да Силва уже несколько месяцев предлагает свои посреднические услуги в "мирном" урегулировании войны в пользу России.

Политика неоткрытых дверей НАТО: подготовка к саммитам G7 и НАТО

Однако европейский тур Владимира Зеленского был крайне необходим еще и по другим причинам.

Во-первых, он состоялся накануне саммита G7 в Хирошиме 19-21 мая, где будут решаться вопросы ужесточения санкций против России и третьих стран, которые помогают Москве обходить санкции.

Во-вторых, в Германии, по недавним опросам, 55% граждан поддерживают проведение переговоров между Киевом и Москвой, направленных на прекращение войны, а еще 54% — не поддерживают приглашение Украины в НАТО.

В этих условиях правительства Олафа Шольца, а в минувшие выходные Минобороны ФРГ объявило о новом пакете военной помощи Украине на 2,7 млрд евро, все труднее отражаться от критики политических оппонентов, да и собственных однопартийцев, относительно целесообразности увеличения вооруженной поддержки Киева. Еще учитывая, что после США, Германия на втором месте по объемам военной помощи Украине.

При этом мнения внутри немецкого политикума действительно очень разные. Заместитель руководителя фракции ХДС/ХСС (оппозиционного блока в Бундестаге – ред.) Иоганн Вадефуль призвал разрешить Украине применять немецкое оружие по целям на территории самой России. Об этом, кстати, говорил и министр обороны Германии Борис Писториус. При этом руководительница оборонного комитета Бундестага Мари Агнес Штрак-Циммерманн раскритиковала Шольца за то, что канцлер не объяснил Зеленскому истинные причины непредоставления Украине F-16. Мол, по ее словам, этих типов самолетов у Германии просто нет. А с помощью истребителей Tornado и Eurofighter, находящихся в ФРГ, Украина сможет обстреливать территорию РФ, чего бы, как выразилась Штрак-Циммерманн, не хотелось.

В третьих, непростая ситуация и в Италии. Премьер Джорджа Мэлони последовательно защищает Украину. В конце марта в парламенте она жестко поставила на место депутат от "Движения пяти звезд", которая призвала прекратить предоставлять Украине оружие и начать переговоры с Россией, отрезав ей: "Скажите это Путину!".

"Движение пяти звезд" давно саботирует предоставление военной помощи Украине. Однако в итальянском парламенте присутствуют еще две откровенно пророссийские политсилы: "Лига" Маттео Сальвини, не скрывающий своих симпатий к Москве, и партия бывшего премьера Сильвио Берлускони, осенью прошлого года поразившего скандал после публикации аудиозаписи, где он высказывался о Пути и войну России против Украины. К тому же некоторые бывшие итальянские чиновники времен премьерства Берлускони инициировали сбор подписей за референдум о прекращении поставок Украине оружия.

В-четвертых, после визитов в ключевые столицы Европы президент Зеленский анонсировал важные решения по созданию "коалиции истребителей" уже в ближайшее время. Вполне возможно, что, как и в вопросе дальнобойных ракет (вдобавок официальный Лондон предоставляет нам еще и сотни дронов-камикадзе, дальностью полета более чем на 200 км), Великобритания станет первой страной, которая предоставит Украине и истребители.

Советник украинского министра обороны Украины Юрий Сак в интервью изданию Politico рассказал, что Киев просит 40-50 истребителей F-16, чтобы сформировать три-четыре эскадрилья для защиты от российских бомбардировок. Особенно от российских управляемых бомб, потому что сейчас у Украины нет ничего, чтобы остановить российские самолеты, которые их переносят. Ранее ТСН.ua уже писал, что половину от заявленного Юрием Саком количества имеют Нидерланды (около 24 машин). И, кстати, премьер Нидерландов Марк Рютте заявлял, что его правительство вместе с партнерами рассматривает возможность предоставления Украине F-16.

Тем не менее, решение этого вопроса требует лидерства США, продолжающих считать, что предоставление Украине современных истребителей, как и американских дальнобойных ракет ATACAMS дальностью 300 км, может спровоцировать Россию на еще большую эскалацию. Хотя кроме химического, биологического и ядерного оружия, куда уже больше. Честно говоря, дело еще и в том, что в Вашингтоне панически боятся возможного выхода этой войны за пределы Украины (хотя ракетные инциденты в Польше, Молдове и Румынии наглядно демонстрируют, что это произошло) и прямого военного столкновения НАТО с Россией. А это обязательно, как считают в США, приведет к ядерному конфликту.

Именно поэтому Америка пока не поддерживает приглашение Украины в НАТО на Вильнюсском саммите Альянса в июле этого года. И именно это было еще одной целью визитов президента Зеленского в ключевые европейские столицы. Однако особых сдвигов по поводу будущего членства Украины в НАТО не произошло. Если внимательно прочесть принятые совместные декларации с Францией, Италией и Германией по итогам визитов Владимира Зеленского, то нигде нет четкой формулировки поддержки этими странами нашего членства в НАТО. Только поддержка Комиссии Украина-НАТО и формулировок Бухарестской декларации 2008 года, которая говорит, что Украина станет членом Альянса через механизм ПДЧ, который Украине уже не нужен.