Больше всего клиентов ночью: как работает первый в Украине анонимный кабинет прививок против коронавируса

Больше всего клиентов ночью: как работает первый в Украине анонимный кабинет прививок против коронавируса

Чтобы сделать прививку, не нужно показывать паспорт и декларацию с семейным врачом.

Вакцинальная амнистия заработала на Закарпатье. Там открыли первый в Украине анонимный пункт прививок.

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Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, здесь не просят паспорт, декларацию с семейным врачом и даже не спрашивают настоящего имени. Просто делают уколы посетителям, имеющим фейковые сертификаты вакцинации.

Местные социологи провели исследования и утверждают: такие сертификаты приобрели более четырех тысяч закарпатцев. Полсотни прививок, которые успели сделать в анонимном кабинете за два дня, — это только начало.

В Закарпатье открыли первый в стране анонимный пункт прививок | Новости Украины

Центр работает круглосуточно, но больше всего клиентов – в ночное время. Их имена нигде не фигурируют, поэтому использованные вакцины формально просто списывают.



"Мы гарантируем анонимность этим людям, гарантируем безопасность личных данных. И если они могут это сделать ночью, чтобы их никто не видел, мы даже на это готовы, только чтобы меньше закарпатцев заплатили за это своей жизнью", - сказал врач-инфекционист Виктор Петров.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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