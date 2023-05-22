Больше всего пострадавших из одного села на Днепропетровщине: последствия ночной атаки

Также в результате атаки есть попадание по пожарной части в Днепре.

Несмотря на то, что силы ПВО сбили немало ракет и дронов над Днепропетровщиной, некоторые все же попали в объекты инфраструктуры. Пострадали восемь человек, говорится в ТСН.

Днепряне ночью насчитали до полутора десятков взрывов, благодаря силам ПВО, сбивших немало вражеских ракет и дронов.

Однако есть и повреждения не только в Днепре, но и области. В одном из сел повреждены 3 частных дома и 9 многоэтажек, а еще – детсад, магазины и админздания. Разбиты 6 авто. Именно здесь больше всего пострадавших за эту ночь. “Здесь упал дрон-камикадзе и обломки ракеты. В общей сложности пострадали семь человек. Женщины 52 и 70 лет – в больнице”, — говорит спикер ГСЧС в Днепропетровской области Сергей Ковтонюк.

Также в результате атаки попадание по пожарной части в Днепре. 27-летний спасатель получил ранения, он в больнице. Его состояние медики оценивают как среднее. Повреждены несколько построек спасательного подразделения. Вспыхнули два пожара. Уничтожены более десятка грузовых и легковых автомобилей, столько же единиц спецтехники – повреждены.

Ночная атака на Днепропетровщину

Побиты 25 частных машин и 2 автобуса. Попадание произошло также по частному предприятию в Днепре. Там изуродованы 3 здания. Ликвидация последствий атаки продолжается.

Напомним, что на Днепр враг запустил 16 ракет разных типов и еще два десятка беспилотников. Запуски ракет вели из Каспийского и Азовского морей, Курской области и территории временно оккупированного Крыма. "Шахеды" улетали с южного и северного направлений. Силы противовоздушной обороны Украины сбили все 20 беспилотников и еще четыре крылатых ракет типа "Ха-101" и "Ха-555".

Перед тем, в конце суток, оккупанты лишились истребителя Су-35. Он упал, как сообщают Воздушные силы ВСУ, в территориальных водах Украины в Херсонской области.

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