Больше всего в Киеве от непогоды пострадал Минский массив: выкорчеваны деревья и разбитые десятки авто

Больше всего в Киеве от непогоды пострадал Минский массив: выкорчеваны деревья и разбитые десятки авто

Во всем Киеве разбитые машины, в основном из деревьев, которые на них падали.

Вторые сутки под ударом стихии Киевщина. Из-за непогоды в настоящее время обесточены 130 населенных пунктов. В столице сейчас солнечно, а вот вечером пронесся мощный ливень с грозой. Деревья вырывало с корнем. Одно из них упало на электропровода и загорелось. И опять не справились с дождевой водой киевские ливневки. Затопило даже станцию скоростного трамвая. Пассажиры к ней добирались по колено в воде. А трамваи вынуждены были приостановить движение.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Во всем Киеве разбитые машины, в основном из деревьев, которые на них падали. Минский массив один из тех, что пострадал больше всего. Местные говорят, здесь повалило более полсотни деревьев. Когда в последний раз здесь был такой сильный ураган, они даже не вспоминают.

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Ветер был такой силы, что деревья из-под земли вырвало с корнем. Часть коммунальщики уже успели убрать.

Люди в результате стихии не пострадали, а вот машины, которые были припаркованы теперь изуродованы. Одно дерево упало прямо на капот машины, от удара колеса до просели в землю. «Пришел к авто. Буквально на моих глазах упало деревj. Придавило все три автомобиля. Грубо говоря, еще минута и я был бы внутри? и меня придавило бы вместе с ним», — убежден Сергей.

Соседский "Москвич" стоял позади, его ветвью придавило полностью. На ремонт авто надо не менее двух тысяч долларов. Страховку имеет обычную, она такие случаи не покрывает. А дождется ли компенсации от государства и когда — неизвестно.

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Как Сергей здесь не меньше двух десятков. Люди только ходят и удивляются. Мол, и ливни, и ветер, и гром с молнией — всякое было. Но чтобы столько поваленных деревьев, оборванных проводов и разбитых авто, не помнят.

Дожди стеной, грозы и даже шквалы пока не оставят Украину. Циклон, мощность которого на себе ощутили жители северных, центральных и южных регионов, теперь затронет еще и Восток и Запад. Вместе с дождями придет значительное похолодание, ночью температура не будет подниматься выше 10 градусов.

«После 1-2 сентября осадки прекратятся. Будет на нашу территорию влиять уже поле повышенного давления. Вторая половина этой недели уже меньше осадков, но прохладная погода с незначительными значениями. По поводу заморозков, то пока говорить не будем, но будем мониторить», — рассказали синоптики.

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