Большие штрафы и ограничения свободы: Венедиктова рассказала, что ждет тех, кто подделывает COVID-справки

Большие штрафы и ограничения свободы: Венедиктова рассказала, что ждет тех, кто подделывает COVID-справки

Генеральный прокурор рассказала о новом типе преступлений, связанных с противодействием ковиду, таким как подделка сертификатов вакцинации.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала о вынесенных приговорах суда по делам о подделке сертификатов вакцинации.

Об этом говорилось в сюжете ТСН.19:30 26 октября.

Об этом глава офиса генеральной прокуратуры рассказала журналистам на брифинге после совместного совещания руководителей правоохранительных органов. Они обсуждали противодействие незаконному обращению оружия и наркотиков. Говорили и о торговле людьми. Венедиктова отметила ухудшение раскрытия преступлений по этим направлениям и призвала коллег активизировать расследование. Также отметила и новый тип преступлений, связанный с противодействием ковиду, такой, как подделка сертификатов вакцинации.

"У нас есть уже приговоры, но они очень разные. Самый маленький — это 850 гривен штраф, самый большой, это — штраф 34000 и ограничение свободы до одного года", — добавила она.

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