«Большинство обменянных вернутся убивать»: репортаж из лагеря пленных (фото)

В единственном и крупнейшем лагере Украины и Европы для российских и "ЛДНРовских" военнопленных показали, как живут и чем занимаются те, кто пришел убивать украинцев.

Журналист ТСН.ua побывал в этом учреждении, которое раньше было обычной колонией. Его точное месторасположение, количество пленных – не разглашается властями. Так рекомендовали военные и украинская разведка.

Самые первые пленные, попавшие сюда несколько месяцев назад, были уверены, что их ожидает издевательство, пытки, некоторые даже считали — им отрежут все, что отрезается.

"У них был страх. Когда их привезли, дали возможность помыться, одеться, когда накормили — страх развеялся, но они не могли сначала привыкнуть к этому", — рассказали в колонии. Как мы выяснили, самому молодому среди пленных — 19 лет, самому старшему — 56 .

Первые дни

После того как очередной солдат "второй армии" мира переступил порог этого лагеря, он проходит ряд обязательных процедур. Среди них: сдача на хранение личных вещей, формы, медосмотр, получение белья и одежды. После этого пленники отправляются на 14-дневный карантин. Проще говоря, проходят адаптацию. Некоторых даже учат правильно пользоваться электрочайником и бойлером.

Форма русских пленных

После прохождения карантина пленные направляются в другие жилые корпусы.

Один из корпусов для пленных

У каждого из них есть кровать, постельное белье и небольшая тумбочка для личных вещей.

Жилое помещение для пленных

Некоторые из пленных изъявляют желание читать – для этого в тюремной библиотеке берут книги. Например, у кровати одного из них мы увидели учебник по географии Украины, другой пленник, как оказалось, изучает физику.

В плену оккупанты изучают географию Украины по учебнику

"Многие из них просят дать учебники по английскому языку", — рассказали нам работники лагеря.

Режим дня

Как и требует международное законодательство, пленники в лагере имеют право на сон в течение 8 часов. Будят их в 6 утра, дают время на утренние процедуры. После завтрака оккупанты работают. Далее по расписанию – обед. После окончания рабочего времени у них свободное время. По желанию и согласованию они могут даже играть в футбол на тюремном стадионе. После ужина также предоставляется свободное время.

Тюремная парикмахерская для русских пленных

Как рассказали нам в этом лагере, многие из пленных изъявляют желание смотреть теленовости. В момент приезда журналиста достаточно большая группа пленных изучала слова известных украинских песен, чтобы потом петь их.

Российские пленные учат слова украинских песен

После вечерних процедур, в 22:00, пленники имеют право уйти спать. На выходных к ним приезжает священник, но в лагере не припоминают, чтобы кто-нибудь из россиян просил его выслушать исповедь.

Бегают в укрытие от своих угроз

В случае объявления воздушной тревоги все пленные, независимо от времени суток, уходят в укрытие.

"В такие минуты у них самое большое разочарование в "русском мире"", — коротко резюмирует работник лагеря.

Едят борщ и мясо

Пленных кормят трижды в день.

Меню для пленных кафиров

"Например, первые блюда – это борщ или суп, вторые – каши или картофель. Обязательно – рыба или мясо, салаты, хлеб", – рассказали нам в лагере.

Родственники "сбрасывают" вызовы

У пленных есть право звонить по телефону родным со специального тюремного телефона. Но, как оказалось, бывает и такое, когда российские мамы либо не берут трубку в случае звонка с украинского номера, либо делают вид, что не слышат.

"Был такой случай, когда пленник позвонил по телефону родственнице, та выслушала и ответила, что не слышит, потом вообще почему-то сказала: "Хелоу, хелоу" и на этом все", — рассказала нам работница учреждения, которая организовывает звонки для пленных оккупантов.

Уже не все молятся о Путине

В учреждении признают, что многие пленные продолжают держаться своей пророссийской позиции. Некоторые из оккупантов откровенно не понимают, почему их держат в плену.

"Но есть и такие, которые кардинально изменили свое отношение", – говорят работники колонии. При этом в лагере вспоминают о пленном, который накануне обмена благодарил за отношение к себе.

"Когда понял, что будет обмен, то пожаловался журналисту, что его плохо кормили, но случился курьез — его не захотели обменивать, и ему пришлось вернуться к нам. Теперь снова говорит, что еда хорошая", — рассказали в заведении.

Откуда приехали убивать

По словам руководства лагеря, здесь содержатся пленники почти из всех регионов России.

"Из Московской области, Питера, из Сибири. Есть пленные, которые были мобилизованы с оккупированных территорий", — говорят пенитенциарии.

Готовятся к празднику

Как это ни парадоксально звучит, но пленные россияне производят в учреждении то, что используются в лучшие мирные времена. К примеру, подарочные рождественские пакеты и опоры для домашних цветов. Когда журналист ТСН.ua вошел в рабочее помещение, многие пленные производили именно эти подарочные пакеты с надписью "Счастливого Рождества".

Российские пленные в лагере производят подарочные пакеты.

Будет ли таким Рождество-2023, в частности, и из-за действий этих пленных, пришедших в чужую страну убивать мирных людей, пока вопрос, к сожалению, риторический.

Подарочные пакеты, изготовленные русскими пленными

В то же время, по мнению пенитенциариев, работающих с российскими пленными, около 60% последних после обмена вернутся в ряды захватчиков. Или нынешняя российская власть вернет их принудительно.

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