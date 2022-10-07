«Большинство обменянных вернутся убивать»: репортаж из лагеря пленных (фото)

Журналист ТСН.ua побывал в крупнейшем учреждении, где содержат российских и "ЛДНРовских" пленных.
В единственном и крупнейшем лагере Украины и Европы для российских и "ЛДНРовских" военнопленных показали, как живут и чем занимаются те, кто пришел убивать украинцев.
Журналист ТСН.ua побывал в этом учреждении, которое раньше было обычной колонией. Его точное месторасположение, количество пленных – не разглашается властями. Так рекомендовали военные и украинская разведка.
Самые первые пленные, попавшие сюда несколько месяцев назад, были уверены, что их ожидает издевательство, пытки, некоторые даже считали — им отрежут все, что отрезается.
"У них был страх. Когда их привезли, дали возможность помыться, одеться, когда накормили — страх развеялся, но они не могли сначала привыкнуть к этому", — рассказали в колонии. Как мы выяснили, самому молодому среди пленных — 19 лет, самому старшему — 56 .
Первые дни
После того как очередной солдат "второй армии" мира переступил порог этого лагеря, он проходит ряд обязательных процедур. Среди них: сдача на хранение личных вещей, формы, медосмотр, получение белья и одежды. После этого пленники отправляются на 14-дневный карантин. Проще говоря, проходят адаптацию. Некоторых даже учат правильно пользоваться электрочайником и бойлером.
После прохождения карантина пленные направляются в другие жилые корпусы.
У каждого из них есть кровать, постельное белье и небольшая тумбочка для личных вещей.
Некоторые из пленных изъявляют желание читать – для этого в тюремной библиотеке берут книги. Например, у кровати одного из них мы увидели учебник по географии Украины, другой пленник, как оказалось, изучает физику.
"Многие из них просят дать учебники по английскому языку", — рассказали нам работники лагеря.
Режим дня
Как и требует международное законодательство, пленники в лагере имеют право на сон в течение 8 часов. Будят их в 6 утра, дают время на утренние процедуры. После завтрака оккупанты работают. Далее по расписанию – обед. После окончания рабочего времени у них свободное время. По желанию и согласованию они могут даже играть в футбол на тюремном стадионе. После ужина также предоставляется свободное время.
Как рассказали нам в этом лагере, многие из пленных изъявляют желание смотреть теленовости. В момент приезда журналиста достаточно большая группа пленных изучала слова известных украинских песен, чтобы потом петь их.
После вечерних процедур, в 22:00, пленники имеют право уйти спать. На выходных к ним приезжает священник, но в лагере не припоминают, чтобы кто-нибудь из россиян просил его выслушать исповедь.
Бегают в укрытие от своих угроз
В случае объявления воздушной тревоги все пленные, независимо от времени суток, уходят в укрытие.
"В такие минуты у них самое большое разочарование в "русском мире"", — коротко резюмирует работник лагеря.
Едят борщ и мясо
Пленных кормят трижды в день.
"Например, первые блюда – это борщ или суп, вторые – каши или картофель. Обязательно – рыба или мясо, салаты, хлеб", – рассказали нам в лагере.
Родственники "сбрасывают" вызовы
У пленных есть право звонить по телефону родным со специального тюремного телефона. Но, как оказалось, бывает и такое, когда российские мамы либо не берут трубку в случае звонка с украинского номера, либо делают вид, что не слышат.
"Был такой случай, когда пленник позвонил по телефону родственнице, та выслушала и ответила, что не слышит, потом вообще почему-то сказала: "Хелоу, хелоу" и на этом все", — рассказала нам работница учреждения, которая организовывает звонки для пленных оккупантов.
Уже не все молятся о Путине
В учреждении признают, что многие пленные продолжают держаться своей пророссийской позиции. Некоторые из оккупантов откровенно не понимают, почему их держат в плену.
"Но есть и такие, которые кардинально изменили свое отношение", – говорят работники колонии. При этом в лагере вспоминают о пленном, который накануне обмена благодарил за отношение к себе.
"Когда понял, что будет обмен, то пожаловался журналисту, что его плохо кормили, но случился курьез — его не захотели обменивать, и ему пришлось вернуться к нам. Теперь снова говорит, что еда хорошая", — рассказали в заведении.
Откуда приехали убивать
По словам руководства лагеря, здесь содержатся пленники почти из всех регионов России.
"Из Московской области, Питера, из Сибири. Есть пленные, которые были мобилизованы с оккупированных территорий", — говорят пенитенциарии.
Готовятся к празднику
Как это ни парадоксально звучит, но пленные россияне производят в учреждении то, что используются в лучшие мирные времена. К примеру, подарочные рождественские пакеты и опоры для домашних цветов. Когда журналист ТСН.ua вошел в рабочее помещение, многие пленные производили именно эти подарочные пакеты с надписью "Счастливого Рождества".
Будет ли таким Рождество-2023, в частности, и из-за действий этих пленных, пришедших в чужую страну убивать мирных людей, пока вопрос, к сожалению, риторический.
В то же время, по мнению пенитенциариев, работающих с российскими пленными, около 60% последних после обмена вернутся в ряды захватчиков. Или нынешняя российская власть вернет их принудительно.
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