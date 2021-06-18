Большинство отравившихся в ресторанах Харькова ели суши с лососем

Отравленных в двух ресторанах одной сети Харькова более полсотни.

Еще вчера в больницах было три десятка пациентов, а уже сегодня отравленных 57. И среди них — четырнадцать детей.

Это информация городского совета, сообщают в ТСН. 14.00

К девятнадцатой больнице третий день подряд доставляют больных детей. Это пациенты в возрасте от 7 до 17 лет. Тяжелых нет, но все лежат под капельницами. Те дети, которые попали в больницу первыми, уже идут на поправку. А доставляли их сюда всех с одинаковыми симптомами выраженной интоксикации.

Остальные пациенты — 38 взрослых. Их состояние средней тяжести, угрозы жизни нет. Всем пострадавших стало плохо после посещения двух местных ресторанов — они расположены на одной улице, предварительно известно, что у них один владелец. Большинство гостей в тот день ели суши, поэтому ими и могли отравиться, предполагают специалисты.

«Такого ничего не было. Рис там переварен, ну такое вот. Внешний вид не очень был. Вечером в семь часов были, а в 10 утра ребенку уже скорую вызвали. И потом всем постепенно. Мне в обед. Жене — вечером. И кумовьям тоже под вечером. Срубила 39 температура», — рассказывает один из пострадавших.

Стали отравленными суши или другие блюда — станет известно после экспертизы. Специалисты взяли пробы пищи, результаты исследования должны обнародовать на следующей неделе. В свою очередь руководство ресторанов заявляет, что гостям уже вернули деньги за блюда. Также обещают оплату лечения. «Передали на исследования все продукты, которые есть в наших заведениях. Образцы этих продуктов. Все сотрудники сдали анализ, чтобы найти возможный источник заболевания. Действительно, большая часть гостей ели суши, которые содержат в себе лосось», — утверждает руководитель службы безопасности Виктор Ягудин.

Новости Украины: отравленных в двух ресторанах одной сети Харькова стало больше

Помещение ресторанов продезинфицировали. Оба заведения не будут работать до конца проверки.

А тем временем полиция начала уголовное производство. Массовое отравление расследуют, как нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней. Виновным грозит от штрафа и до лишения свободы на три года.

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