Большинство сообщений из России или ОРДЛО: по Украине прокатилась волна псевдозаминирований

За последний месяц в Украине проверяли уже более 10 тыс. сообщений о заминированных объектах.

Во Львовский городской совет поступило сообщение о заминировании пяти улиц. Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, аноним позвонил по телефону на "Горячую линию" и заявил, что взрыв должен произойти в 2 часа ночи. Несколько часов правоохранители проверяли каждую улицу. Взрывчатки не нашли.

Псевдоминирование было накануне и в Черкассах. Там на улицу были эвакуированы школьники всех школ города. В Житомире была информация о минировании торгового центра. А в столице на содержание взрывотехнических веществ проверяли аэропорт "Киев", железнодорожный вокзал и школы.

Ночью аноним сообщил о заминировании пяти улиц Львова | Новости Украины

Глава МВД Денис Монастырский говорит, что за последний месяц в Украине проверяли уже более 10 тыс. сообщений о заминированных объектах и большинство из них поступают либо с оккупированных территорий, либо из России.

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