"Большинство в своих особняках в Каннах": Данилов заявил, что не все нардепы вернулись в Украину

"Большинство в своих особняках в Каннах": Данилов заявил, что не все нардепы вернулись в Украину

Данилов подчеркнул, что нардепы должны работать в стенах Рады и принимать решения.

Из Украины на фоне возможного полномасштабного вторжения РФ в середине февраля вылетели некоторые нардепы. На данный момент в Украину вернулись не все парламентарии, некоторые из них остались в своих зарубежных особняках.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины 23 февраля.

"На сегодняшний день не все депутаты ВРУ вернулись в нашу страну и немного странно, когда они должны были работать в стенах Рады, принимать законы и решения, они находятся, кто где. Насколько я понимаю, большинство находится в своих особняках в Каннах или в других, известных всему миру, городах", — сказал Данилов.

Секретарь СНБО также напомнил, что вчера, 22 февраля, ЕС, США, Британия ввели санкции против РФ за признание "независимости" созданных ею квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины так называемых "ЛНР" и "ДНР". Данилов назвал ограничения "очень мощными" и призвал не останавливаться на этом.

"Мы думаем, что они не должны на этом останавливаться. Кстати, Франция могла бы принять решение о всех Сен-Тропе... очень много там таких мест на Лазурном берегу, чтобы там они уже не отдыхали. Поскольку, если они принимают решение, что нас можно убивать и отдыхать на таких курортах, то я не знаю... Кроме того, я за общую солидарную ответственность тех людей, которые принимают такие решения", — добавил он.

Напомним, ранее в СМИ распространилась информация о том, что около 20 нардепов вылетели из Украины на частных самолетах.

После этого Владимир Зеленский установил дедлайн нардепам и олигархам на возвращение в Украину, потому что "иначе будут серьезные выводы".

Впоследствии глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что находящиеся за рубежом народные депутаты Украины начинают возвращаться в Украину.

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