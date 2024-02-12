Большое интервью нового командира "Волков да Винчи": "Мобилизовать 250 тысяч — минимум, который нам нужен"

Сергей Филимонов, более известный на позывной "Филя" — новый 29-летний командир батальона "Волки да Винчи". Он рассказал, реально ли договориться о мире? Есть ли у Украины уже сейчас такое оружие, которое может изменить ход войны?

И что может стать альтернативой принудительной мобилизации? Как долгой может быть война и какой короткой бывает жизнь? Что думают бойцы о замене Залужного на Сырского? Читайте эксклюзивное интервью журналистки ТСН Натальи Нагорной.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Почему перемирие – это предательство? Нам выгоднее в обороне уничтожать как можно больше россиян: комбат "Филя"

Дальше – прямая речь.

Меня зовут Сергей Филимонов, мне 29 лет и я командир батальона “Волки Да Винчи".

Ты себе свою жизнь, наверное, представлял как-то не так ли?

Если честно, с 2014 года, когда началась война с Россией, я свою жизнь даже не представлял по-другому, чем воевать, чем защищать землю и делать все для того, чтобы сохранить страну. И когда много информации было о полномасштабном вторжении, то я себя видел только военным.

За два с половиной месяца до начала полномасштабной войны, когда ты окончательно понял, что будет вторжение, у тебя была какая должность, какое звание?

У меня было высшее образование было, и в 2014 году я был обычным солдатом, служил в разведке. У меня никакой должности не было, я ведь гражданский человек.

У нас есть оружие, которое может изменить ход войны?

Я его не вижу, потому что нам бы по оружию сейчас иметь баланс с россиянами. Сначала у нас было преимущество в дронах, в использовании, в технологичности, в тактике применения. Пока этого преимущества нет. Проблема в том, что Россия производит в месяц 100 ракет и 300 дронов типа "Шахед". И нам нужно такое оружие. Если мы хотим выигрывать, если наши партнеры хотят, чтобы мы выигрывали, они должны обеспечить ракетами большой дальности и дать нам бить по территории врага, по военным объектам, по логистическим путям и так далее.

То, как мы топим корабли водными дронами, это вообще для меня было немыслимо. Если они ракетами не могут нам нанести большее поражение, чем мы наносим дронами, условно не очень дорогими. То же, когда наши дроны долетают до нефтеперерабатывающих фабрик, заводов, аэропортов. Это о многом говорит. Мы можем дешевыми средствами делать им гораздо болезненнее, чем они делают ракетами, которые стоят миллионы.

Сергей "Филя" Филимонов / Фото: ТСН.ua

Какая сейчас война?

Маленькая советская армия не может победить большую советскую армию. Есть подразделения, которые очень сильно берегут личный состав, есть подразделения, которые его много теряют. Но, к счастью, пока мы можем делать так, чтобы соотношение на каждом участке фронта было три к одному, десять к одному. Десять убитых россиян за одного нашего бойца. Она мясная, она становится технологичной. Две стороны привлекают БПЛА очень эффективно. У россиян очень много артиллерии и очень много мяса, "зеков", которые не заканчиваются.

Сложно нести ответственность за жизнь людей? У тебя была рота. Теперь будет батальон. Это ведь твое решение, кто сегодня идет на штурм?

До определенного момента для того, чтобы мне принять решение, кто идет на штурм, я всегда поступал так: я иду и те, кто со мной хочет. У меня там была такая демократия. И, конечно, ребята при такой постановке вопроса отказать не могли.

Это очень тяжело, но коллектив, подразделение нуждается в том, чтобы был человек, которому они могут довериться и знать, что сделано все по максимуму для того, чтобы операция была успешна. Что за них действительно переживают и сделают все, чтобы все были целыми. А если, не дай Бог, что-нибудь случится, то его будут спасать до конца.

Вы ушли из 67-й бригады. Что произошло?

Мы батальон "Волки Да Винчи". Теперь мы будем служить в 59-й бригаде. В 67-й бригаде остается первый отдельный штурмовой батальон, который продолжает выполнять задачи. "Волки Да Винчи" — это коллектив, сформировавшийся на базе первой отдельной штурмовой роты. Когда в апреле 2022 года присоединилась туда рота "Гонор", эти люди и создали батальон "Волки Да Винчи". После этого мы набрали много людей, среди которых и командир батальона, который остается в 67-й бригаде, и остающаяся там группа разведки "Дике поле", и там есть замомандира батальона "Танцор", с которым мы с "Да Винчи" познакомились в Белогоровке и решили взять в батальон. То есть, там много людей остается, тех, которых мы вместе принимали, с которыми начинали работать. И я могу сказать об этих ребятах только хорошее. Они специалисты, и я уверен, что у них все будет хорошо.

Почему мы разошлись? В первую очередь хочу сказать, что всем воевать должно быть комфортно, максимально, насколько это возможно. Нам, "Волкам Да Винчи", гораздо комфортнее будет воевать в 59-й бригаде.

Сергей Филимонов и Наталья Нагорная / Фото: ТСН.ua

Мы видим очень много стремительного карьерного роста среди "вчерашних гражданских". Рядом с тобой командиры батальонов, которые учились в академиях, проходили путь от командира взвода или отделения и сначала хотя бы заместителей батальона. Как ты думаешь, насколько теоретических знаний не хватит?

Я прошел путь: был и солдатом, был командиром роты, дальше работал в управлении батальона. Сейчас я бы даже сказал, что теоретические знания, которые люди получают в специальных учреждениях, могут даже быть, если мы говорим о враге, недостатками против моего понимания. И за два года я очень много увидел, очень много знаю. Мы сражались на самых сложных направлениях, и у нас есть своя тактика.

То же могу сказать о нашем командире "Да Винчи". Он стал командиром батальона в должности младшего сержанта. И сколько мы заезжали и к полковникам, и к генералам, они с ним всегда разговаривали как с равным человеком. Хотя он не оканчивал никаких университетов.

Батальон сейчас полностью укомплектован? Насколько у тебя дефицит людей?

Дефицит действительно есть. Но для нас важно, чтобы мы этих людей набрали мотивированных. Тех, кто понимает, в какое подразделение они идут и зачем. В батальоне будет около тысячи человек, мы сейчас будем активно набирать. Для этого открываем рекрутинговые центры и занимаемся поиском.

Как выглядит центр рекрутинга? Что он должен сделать?

Ты заполняешь анкету и полностью даешь те интересующие нас данные. После этого с тобой связываются, и, если ты проходишь первый этап отбора, ты попадаешь в центр. В центре тебе расскажут все о батальоне, какие должности нам нужны, посмотрят на тебя, пообщаются. И если понравишься во второй раз, то у тебя будет возможность начать подготовку и вступить в батальон.

Мы видим ситуацию наоборот. Некоторые люди месяцами из дома не выходят. Кто-то боится выйти на улицу, чтобы не запихали в бусы, не отправили на войну. А вы почему-то надеетесь, что к вам придут в рекрутинговый центр?

В нашем батальоне, конечно, очень важна была фигура "Да Винчи" и командиров подразделений. Люди идут к людям. Не в армию люди идут к командирам. Если это добровольцы, они идут только к командирам.

Что тогда ТЦК делает не так ли?

Ну что могут пообещать ТЦК людям? Куда людей забирают? Люди же не понимают, в какую бригаду они попадут. Смогут ли они выбрать себе бригаду? Смогут ли они выбрать батальон? Чем будет заниматься батальон? А это очень важно. И как раз наши рекрутинговые центры и наша мобилизация важна тем, что у людей, которые понимают, что они будут воевать, есть золотая возможность выбрать подразделение, в котором тебя научат, будут заботиться о тебе, и в котором ты сможешь найти большую семью. Пока ты не мобилизовался или не подписал контракт, всегда можно дать заднюю. Просто важно, если ты человек с головой, если ты умеешь думать и хочешь быть действительно полезным. Я, например, никогда бы не отправил хорошего делопроизводителя или финансиста на позиции, потому что он гораздо полезнее будет в другом деле.

Сколько лет твоим бойцам? Я понимаю, что средний возраст "слишком средний", но у тебя больше молодых или старше?

У нас в "Гоноре" были и старшие, и младшие. Мы сделали доску с погибшими, и почти 95% людей моложе меня. То есть там есть и совсем молодые ребята, есть немного старше, но реально гибнут ребята 2003-2002 годов рождения.

Почему?

Потому что молодые пытаются проявить себя, у молодых всегда азарт, и они пытаются быть в тех группах, где опаснее всего. Сейчас многие девушки хотят только на боевую должность. А ребята, это частая история, когда "ой, я хочу гранатомет, пару гранат, автоматы, научите меня, как убивать, я хочу танк поджечь". Часто такие люди после первого, второго боевого говорят "я бы где-то, может, подальше сел, может, я снайпер, а потом уже, может, я аналитик хороший, а может, я и делопроизводителем бы был". Но есть люди, которые в гражданской жизни врачи, учителя физкультуры, кто-то еще. Они сначала "мы боимся штурмовать, боимся стоять на позициях", а потом, когда попробовали…

А как ты себя заставляешь не бояться?

Вариантов нет. Когда я сижу у монитора, и пацаны ведут бой, я очень боюсь. Я признаюсь честно, я очень боюсь. Меня только сдерживает то, что я понимаю, что если сейчас потеряю равновесие, то я могу принять неправильное решение. Потому я стараюсь держать себя. Когда на боевом нет времени бояться. У меня была история, что я смирился со смертью. Ты выходишь, понимаешь, что, скорее всего, погибнешь, но тебе нужно сделать все, чтобы не погибнуть, чтобы не быть "подарком".

Сергей Филимонов и Наталья Нагорная / Фото: ТСН.ua

Что можно сделать для того, чтобы не было потерь?

Надо все равно быть всегда готовым, что ты умрешь. Тогда и умирать легче. Точно легче выполнять задачу. И даже безопаснее, можно сказать.

Для того чтобы люди не умирали, нужно относиться очень ответственно к планированию, разведке. Привлекать все средства и не жалеть, не думать, что будет, если мы еще один дрон потеряем, если машину подорвут. Надо отдаваться полностью и помнить, что человеческая жизнь гораздо ценнее, чем любой танк, вертолет, самолет. Ты должен спланировать, и у тебя должны быть силы и средства для того, чтобы выполнить эту задачу. Если его выполнить невозможно, по объективным причинам, ты должен об этом говорить. Есть правила, по которым ты должен воевать.

Можно от чего-то отказываться?

Отказываться – это тяжелая история. Надо доказывать, коммуницировать, объяснять и давать альтернативу, самое главное. То есть отказываться – нет. Но если у тебя есть план и ты знаешь, что для плана нужно, и если реально командиру, генералу, который дает тебе задачу, важно, чтобы она была выполнена. Не в плане того, что сказали пойти на штурм — они ушли, а когда он закончится — неважно. А если он хочет, чтобы этот штурм был эффективен, и у тебя есть предложение, как это сделать, он должен прислушиваться. От командира многое зависит, найдет ли он средства, мотивирует людей…

Сейчас, по моему личному мнению, мы должны становиться в активную оборону, готовить оборонительные позиции, несколько линий обороны и встречать врага, потому что сейчас инициатива на его стороне. Мы сделали контрнаступление, наша очередь сейчас защищаться, их очередь наступать. И здесь важно, чтобы мы были готовы к этому наступлению.

Насколько людям нужно говорить и знать о войне? Вот у нас сейчас постоянно говорят, что вы не рассказываете о войне, люди не знают, что там действительно происходит. А гражданские люди способны понять вообще объем всего, что происходит на войне? Что нам нужно сделать, военному командованию? Это точно не дело людей здесь гражданских.

Я даже скажу больше. Сейчас был сменен главнокомандующий. Валерий Федорович Залужный – это очень большой человек. Для нашего батальона он как отец. Это человек, которого очень уважал "Да Винчи" — человек, которого мы очень уважаем. И я считаю, что благодаря ему как раз мы и имеем страну сейчас. Ибо, если бы не он, я не знаю, кто справился в тот момент с теми вызовами, которые были. Но сейчас главнокомандующим стал Сырский. И гражданские, в основном гражданские, начинают критиковать, разгонять нездоровые истории. Это не их дело, я скажу так. Потому что те люди, которые сражаются, если они сами решат, а среди военных достаточно много гражданского общества, достаточно много людей, которые могут говорить и имеют право говорить об этом. Если там будут большие проблемы, пусть эти люди говорят, а не гражданские. Сами знаем, о чем идет речь.

Сергей "Филя" Филимонов / Фото: ТСН.ua

О Сырском то, что хотел сказать. Когда началось полномасштабное вторжение, в первые дни меня набрали из Сухопутных войск. При том, что подразделение "Гонор" не относилось ни к кому. Меня пригласили на встречу, я тогда приехал, и у меня была встреча с Сырским. Понятно, что у меня есть фидбек некоторый, но по факту я обычный парень, у которого 150 человек, чуть-чуть оружие где-то взяли, немножко оделись. Он со мной пообщался, сказал, можете ли вы взять это направление, можем ли мы рассчитывать на вас, что вам для этого нужно. Для меня тогда было удивление, что командующий Сухопутными войсками встречается с группами, рассматривает их, смотрит на опыт, общается и дает конкретные задачи. И я думаю, что это сильно повлияло на оборону Киева.

Я тогда очень зауважал Сырского. А дальше наш батальон долгое время находился в личном резерве Сырского. И те задачи, которые мы выполняли, выполняли по его приказу. И потому нас перемещали по фронту, там, где было тяжелее всего. Поэтому я скажу, что точно не нужно сейчас очень волноваться и говорить, что мы проиграли, нас всех убьют. В первую очередь нужно идти в ТЦК, или лучше "Волки Да Винчи", и готовиться воевать.

Многие говорят о том, что они не идут в ТЦК, потому что военная служба абсолютно не предполагает планирования своей жизни. Ты не понимаешь, на какой срок ты уходишь в армию. Скажите, когда будет демобилизация. Тебя жена спрашивает, когда у тебя будет демобилизация?

Когда я приехал к "Да Винчи" знакомиться, это наша первая встреча была, я говорю: "Ну смотри, контракт жесткий, ты сам доброволец, ты меня понимаешь". Он говорит, что нужно обязательно мобилизоваться, оружие будет и то, и другое. Я говорю: "Окей, что они нам обещают?" А они обещают, что год-полтора и можно будет демобилизоваться. Потом, когда уже год прошел, я понял, что никто никого не демобилизует. И что мы будем здесь до конца. И если мы говорим о том, сколько нам придется воевать...

Всю жизнь?

Дай Бог, что нет. Хотя очень возможно, что да. Вся жизнь, если она будет не очень длинная.

Сергей "Филя" Филимонов / Фото: ТСН.ua

В первые месяцы войны все говорили, что только победа, только победа.

В первые недели войны я видел только смерть. То есть неминуемая смерть, только вопрос – где. Потом, после Харьковского контрнаступления, я видел четкую победу, после того как мы Херсон освободили. Думал, о, сейчас пойдет. Конечно, как и все украинцы, у нас была большая надежда на контрнаступление, которое происходило в прошлом году. Сейчас ситуация действительно тяжелая.

Как победить? Понятно, что в этом году нам не нужны активные наступательные действия. То есть мы должны, опять же, повторяюсь, выстраивать оборону, должны вести эту оборону, наращивать вооружение, готовить личный состав, мобилизовать людей. Нам нужно мобилизовать минимум 250 тысяч. Мы без этого просто воевать не сможем.

А политики боятся называть такие конкретные цифры?

250 тысяч – это минимум, который нам нужен. Залужный, если я не ошибаюсь, говорил 500 тысяч. И все должны понимать, что сейчас еще подготовленные бойцы, есть еще люди с опытом, которые воюют, устали, каким тяжело, но они есть. И если люди сейчас пойдут мобилизоваться, то им есть кого учить. К ним можно сейчас попасть в подразделение, и они могут передать эти знания. Если они погибнут или будут ранены или полностью "сотрутся", психологически я имею в виду, то потом тем людям, которым придется уходить через год, условно, воевать будет гораздо труднее.

Как ты думаешь, будет битва за Киев?

Я очень надеюсь, что нет, но я не знаю. Я верю, что военно-политическое командование делает все, чтобы этого не допустить. Я верю, что есть план, я надеюсь на это. И в свою очередь, на своем уровне мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло. Но если это случится, я не буду мега-мега удивлен. Вопрос, в каком году. В этом году, я думаю, что точно нет.

Многие люди задают вопросы, так что, победы в этом году не будет?

Победа… я думаю, что в ближайшие годы. Нам нужно готовиться к очень затяжной, тяжелой войне. И мы должны понимать, что Путин и Россия рассчитывают на наше истощение, на истощение наших партнеров. Постоянный этот нарратив, что вот-вот, их уже почти перестают поддерживать, им уже почти не дают ничего, у них почти ничего нет. То есть, они реально готовят людей, что они воюют на истощение, и они реально это делают. И снова повторюсь: маленькая советская армия никогда не победит большую советскую армию. Если чисто по ресурсу человеческому, финансовому и так далее, у них он гораздо больше.

Так им выгоднее война в долгу?

Сто процентов им выгоднее. Для них очень важно иметь условно какой-то мир с нами или перемирие сейчас. Для того чтобы подготовиться, исправить ошибки, подготовить личный состав, вооружиться и напасть с новыми силами.

Нас устраивает мир или перемирие?

Нет, ни в коем случае. Говорящие о мире, об остановке войны, остановке боевых действий — это предатели. Я говорю сразу, потому что у нас одна дорога – это убивать их. И нам нужно убивать их хотя бы десять тысяч в месяц.

Если меньше, то будут проблемы.

Откуда такая цифра? Когда мы убиваем подготовленных и мотивированных бойцов, они вынуждены отправлять на фронт неподготовленных. И это влияет и на деморализацию, и на многое другое. Поэтому нам нужно их постоянно убивать. Все время, что мы их перестанем убивать, поставим на паузу, они научатся, перегруппируются, вооружатся, починятся, отдохнут и начнут по-новому.

А мы?

А мы нет. Здесь важный момент, что они нападают. Отдохнуть — это нормально, прежде чем нападать дальше. А если, скажем, все, то война закончилась. Люди скажут, зачем мобилизоваться? Там же война уже закончилась, потому что она позиционная, вообще не интересная, по три выстрела. Как это было с минскими договоренностями. Люди начинают расслабляться, разбегаться, а у нас действительно люди уставшие. Для нас это негатив. Нам нужны боевые действия, чтобы нам помогали партнеры.

То есть, нам выгодно, чтобы Россия продолжала нас атаковать?

Нам выгодно, чтобы Россия покинула нашу территорию, но она не покинет. Если Россия не будет наступать, то наступать придется нам. Если Россия будет наступать, то, я считаю, нам будет эффективнее держать активную оборону и уничтожить как можно больше россиян, а потом опять наступать.

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