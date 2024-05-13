"Большое наступление" на Харьков: эксперт спрогнозировал варварский замысел Путина

Россияне продолжают и будут продолжать давить на Харьковщине, а одна из их возможных ключевых целей – заставить ВСУ оттянуть сюда резервы с донбасского направления и дать понять, что сейчас происходит "большое наступление" на Харьков.

Такое мнение в комментарии для ТСН.ua выразил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Российские оккупанты продолжают действовать в серой зоне, пытаются действовать в направлении Волчанска и Липцев. Это их основные направления. Они пытаются расширить свою зону контроля в серой зоне. Согласно общих планов, которые ожидались, они должны были выйти на эти рубежи еще 10 мая. Сейчас у нас вторая половина 13 мая, результата по контролю этих населенных пунктов у россиян нет. Все происходит очень медленно, хотя враг пытается максимально придать информационный контекст успехам", - говорит Александр Коваленко.

И добавляет: "То, что мы сейчас наблюдаем – это то, о чем предупреждали заранее. Еще в конце 2023 года, в начале 2024 года появилась информация о том, что россияне готовятся захватить Харьков. Многие эксперты, аналитики, я в том числе объясняли то, какие именно изменения происходят в группах войск на территории Белгородской области и не только. Объясняли есть ли угроза для Харькова, создается ли там ударная группировка. Практически все мои последние комментарии были связаны с тем, что россияне имеют возможность действовать в формате ДРГ в пограничной полосе".

К этому Александр Коваленко добавляет, что на Донбассе приоритетным для врага является Торецкий плацдарм. Для врага важно, чтобы здесь было как можно меньше бойцов ВСУ.

"Торецкий плацдарм попытаются охватить окружением, хотя я уверен, что им это не удастся. Россиянам не хватает ресурса и потенциала это сделать. Но именно из-за харьковской операции (ее Александр Коваленко называет имитацией — Ред.) пытаются имитировать большое наступление на Харьков, чтобы оттянуть наши силы с других рубежей", – резюмирует эксперт.

В свою очередь, полиция Харьковской области отчитывается о том, что правоохранители уже эвакуируют жителей Волчанской общины. Этот процесс происходит под звуки обстрелов. Многие люди покидают свои дома со слезами на глазах. Одна из женщин откровенно рассказала полицейским, что была вынуждена отпустить на произвол судьбы нескольких поросят в надежде, что они где-то найдут себе еду.

Что говорят о наступлении в Генштабе

Официально военные о ситуации на фронте и непосредственно на Харьковщине говорят следующее: "По всей линии фронта враг продолжает наносить ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск".

Непосредственно о ситуации на Харьковщине Генштаб отчитывается так: "На Харьковском направлении враг не прекращает наступательные действия, по состоянию на 14.00 13.05.2024 совершил 11 атак, в настоящее время продолжается 2 боевых столкновения. Противник не прекращает попыток вытеснить подразделения Сил обороны. в районе населенного пункта Лукьянцы. Продвижение врага остановлено. В то же время, Силами обороны осуществляются контратакующие действия.Противник нанес 8 авиаударов в районе населенных пунктов Уды, Волчанск, Липцы, Графское и Веселое Харьковской области".

По данным ВСУ, для усиления украинских войск на Харьковское направление перемещены заранее созданные резервы.

"В зависимости от развития обстановки, наращивание группировки будет продолжаться. Войска обеспечены необходимым количеством средств поражения. С начала суток потери врага на Харьковском направлении составляют 97 человек, потери вооружения и военной техники – 8 единиц", — сообщили в Генштабе ВСУ.

Ранее сообщалось о том, что жителей Волчанская оккупанты держат в подвале и угрожают расстрелом.

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