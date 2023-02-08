"Большое наступление РФ из 500 тыс. мобилизованных": эксперт Том Купер – о реальном состоянии российской армии

В свежем отчете известный австрийский военный эксперт Том Купер проанализировал, способна ли Россия на "сверхбольшое наступление", о которых все говорят.

Австрийский военный эксперт Том Купер, регулярно анализирующий ситуацию на фронте и известный своими ироническими заметками в адрес россиян, опубликовал очередной отчет за 6 февраля.

Эксперт прокомментировал возможность нового масштабного наступления РФ и оценил силы и численность российской армии.

Далее ТСН.ua приводит перевод отчета Купера.

Это будет необычный отчет, так как значительная его часть посвящена бесконечным вопросам о каком-то сверхбольшом наступлении россиян, включая 500 тыс. военных.

Российской армии не хватает личного состава

Уже с конца 1990-х Вооруженные силы русской Федерации (ВС РФ) испытывают нехватку войск. Звучит странно для страны с населением 140 миллионов? Да, но это так из-за многочисленных социально-экономическим причин, которые сводятся к одному: России не хватает солдат. Уже годами.

Конечно, у Кремля с советских времен остался корпус из 600 тыс. офицеров. Но офицеры не являются сержантами, служащими в пехоте.

Однако денег не хватало и в 1990-х, 2000-х годах Кремль постоянно сокращал общее количество личного состава на службе: с 1,7 млн до 1,3 млн, затем 1,2 миллиона военнослужащих.

Затем они снизились до 1 миллиона еще в середине 2010-х и т.д. Однако, обратите внимание: это были все войска — не только сухопутные, но и авиация, флот, стратегические силы и тому подобное.

Более того: этот 1 миллион — это все, что Путин и, следовательно, Министерство обороны в Москве разрешили иметь ВС РФ. И это номинальная, но не реальная цифра. Как можно прочесть здесь, по состоянию на 2020-2021 годы реальная цифра была ближе к 780 тыс.

Конечно, российская армия ежегодно набирала около 280 тыс. новобранцев-срочников.

Фото: Associated Press

Однако никогда не было, чтобы все эти срочники оставались служить "контрактниками" — профессиональными военными. Из года в год их количество менялось, но не было даже 50%. Тем более, не все срочники оставались в сухопутных войсках, а особенно в пехоте.

Вот почему в начале вторжения Путина в Украину в феврале прошлого года российские сухопутные силы вступили в войну примерно с 260 тыс. военными.

Как Кремль пытался решить проблему

Путин и его соратники в Москве отлично осознавали этот факт. Они не раз пытались найти дешевое и эффективное решение.

Они положили начало проекту военной подготовки членов "Русского казацкого общества".

Фото: Getty Images

Затем была создана Росгвардия; затем начали создавать ЧВК. И когда Генштаб был недоволен и отказался официально легализовать существование ЧВК (вероятно, из-за того, что Путин поставил ЧВК под контроль Росгвардии, что, в свою очередь, означало, что верхушка ВС РФ не получала никакой части от созданного бизнеса), ВС РФ создали систему БАРС. По сути, это делало то же, что делали ЧВК: наняли людей, которые только что уволились с военной службы.

Фото: Associated Press

Даже это не решило проблему: в ВС РФ оставалось настолько мало войск, что когда они вторглись в Украину в феврале 2022 года, более 170 знаменитых батальонных тактических групп (БТГ) состояли из экипажей, управлявших транспортными средствами, но самой пехоты не было.

В резерве были еще вспомогательные войска: делопроизводители, обслуживающий персонал, персонал снабжения или войска, служившие в железнодорожных бригадах. Но не было "тех, кто должен нажимать на спусковой крючок".

Ненамного лучше было со спецназом и ВДВ. Подразделения, направленные для штурма Киева 24 февраля, например, были "усилены" за счет добавления "мини-БТГ" ЧВК "Редут/Редут-Антитеррор". Редут – один из малоизвестных российских ЧВк, тесно сотрудничающий с ВДВ.

Независимо от причины по состоянию на май 2022 года российские сухопутные войска сократились до 60% от того количества войск, которое вступило в войну.

Войск было настолько мало, что Кремль не нашел иного решения, кроме как официально легализовать ЧВК.

Именно поэтому "вагнеровцы" появились под Попасной в тот месяц (при поддержке примерно 70% российской артиллерии, развернутой в Украине).

Что помогло ВСУ деоккупировать Харьковщину

Приблизительно в то же время российский Генштаб начал разворачивать БАРС и Росгвардию на "тихих" участках линии фронта. До августа 2022 года значительные части линии фронта на "тихих" участках, таких как восточная Харьковщина, удерживались подразделениями БАРС.

Украинцы использовали это в свою пользу и сумели провести то успешное, скоростное контрнаступление, которое привело их вплоть до Сватового и Кременной. Кроме уже разбитой 1-й гвардейской танковой армии РФ, едва не попавшей в окружение украинского давления на Купянск, там не было больших, регулярных подразделений ВС РФ – только БАРС и Росгвардия.

Фото: Костиантын Либеров и Влада Либерова. Стас Юрченко, Евгений Августовский

После такой пощечины Кремль отправил в Украину свой знаменитый третий армейский корпус, а новые подразделения БАРС отличились в боях под Кременной. Однако к тому времени было уже слишком поздно: крах линии фронта восточнее Харькова заставил ВС РФ передислоцировать любые подкрепления в этом районе.

В свою очередь россияне не могли продолжать поддерживать войска в Херсоне: им пришлось отойти. Путин остался без выбора, и еще раз нарушил свое слово, объявив мобилизацию в конце сентября.

Большое количество армии РФ – только на бумаге

Теперь, в начале этой мобилизации, мы видели, как Кремль собирается объявить о мобилизации 300 тыс., 500 тыс., 1 млн. резервистов. Однако, как обычно: это номинальные — и в значительной степени теоретические — цифры. Никаких реальных цифр. Дело в том, что у ВС РФ может быть много генералов, но у них нет ни младших офицеров, ни ефрейторов, сержантов и т.п., а тем более техников с навыками, необходимыми для обслуживания необходимого оборудования, а также для командования и контроля такого огромного количества войск .

Их едва хватает на то, чтобы контролировать, снабжать и тренировать около 280 тыс. призывников каждый год.

Сам по себе процесс выдачи обмундирования и снаряжения, скажем, роте численностью 60-100 военнослужащих может легко занять целый день. Затем увеличьте это, скажем, до 10 000, 20 000 войск… до 280 000 войск… Это может занять "век".

Когда этот процесс завершится: они еще будут далеки от того, чтобы быть сформированы в слаженные подразделения, а затем должны обучаться обращению с личным огнестрельным оружием или техникой.

Купер призывает украинцев не паниковать

Все, кто паникует в ожидании того, что Путин сейчас развернет 500 000 мобиков в Украине, будьте спокойны. Через пять месяцев после сентябрьской мобилизации Кремль смог призвать около 150 000 резервистов. Тысячи из них уже погибли: им не повезло настолько, что уже в конце сентября и в течение октября их бросили на фронт без подготовки.

Следующим "двум волнам" повезло чуть больше, поскольку они прошли по крайней мере еще некоторую подготовку перед отправкой в ​​бой.

Сил у РФ хватит только на ограниченные наступательные операции

Итог: мобилизации в сентябре 2022 года было достаточно, чтобы вернуть численность войск сухопутных войск РФ в Украине примерно до 250 000, чтобы вновь получить способность проводить ограниченные наступательные операции.

Главное отличие с ситуацией апреля-июня 2022 г. состоит в том, что большая часть этих войск старшего возраста и потому менее пригодна, чем молодежь, которую ими заменили. К тому же им придется довольствоваться устаревшей техникой, на которой у них был абсолютный минимум обучения.

Сухопутные войска РФ потеряли или истощили более 60% лучшей техники: БМП и БТР и – особенно – артиллерийских систем, зашедших в Украину в начале вторжения.

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Кроме того, "мобики" получают значительную худшую подготовку, чем "контрактники".

Это очень далеко от того, что было бы необходимо сделать их способными проводить масштабные наступательные операции. И никакие 15 Герасимовых и 30 Суровикиных ничего изменить не могут.

Поэтому я не верю в появление "500 000 российских солдат", а также "великие российские наступления" в ближайшие дни.

У российской армии нет ни сил, ни средств, чтобы делать такие вещи, и эта тенденция не изменится, даже если их вспомогательные службы обеспечения (которые сами были критически недоукомплектованы еще до вторжения) найдут способ "поставить в строй" 3000 или 4000 или даже 5000 танков, извлеченных из нафталина.

Ранее Том Купер заявил, что у НАТО нет никакой идеи, как закончить войну в Украине. Также он писал, что война – это 100-этажный небоскреб, а Украина находится где-то на 20-м и переходит на 21-й.

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