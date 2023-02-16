Большое наступление России и как будет реагировать НАТО на нападение на Польшу: спикер генерала Милли — об оружии для ВСУ

В США считают, что попытки захватить Бахмут – это и есть большое наступление России на Украину. Там отмечают, что пока американцы не видят угрозы другим территориям нашего государства. В то же время НАТО считает, что удары РФ по странам-членам вполне возможны, поэтому готовятся к такому сценарию, чтобы защищаться.

Об этом в интервью ТСН во время последнего заседания в формате "Рамштайн" рассказал представитель председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли полковник Дэйв Батлер.

Когда в январе глава Объединенного командования штабов Милли впервые вживую встретился с генералом Залужным вы сами говорили, что эта личная встреча очень важна, что живой контакт для этих людей очень важен. Изменилось ли как-то американское понимание происходящего на поле боя после этого?

Да, я убежден в этом. Ведь за последний год они говорили, по крайней мере, раз в неделю, а то и чаще. И эти разговоры действительно могли продолжаться часами. А в тот раз они, как и положено военным, встретились, развернули карту перед собой, обсудили какие обстоятельства, где украинские войска держатся, где движется российское наступление. И они отлично поняли друг друга, поговорив лично, глядя друг другу в глаза.

И как теперь понимают американцы, что сейчас происходит в Украине. На днях многие, скажем генеральный секретарь НАТО Столтенберг, говорят о том, что Россия начала наступление. Чувствуете ли вы так же?

Да, если россиянам есть чем наступать – это то, что мы сейчас видим. Они посылают большие силы в Бахмут. К сожалению, они гонят насмерть на поле боли очень много юношей. Но в смысле большого полномасштабного наступления – мы не видим российских сил, мы не видим, что у них вообще есть дополнительные силы, которые можно бросить в битву. То, что сейчас происходит в Бахмуте, вероятнее всего, и является большой частью российского наступления. И как видите, они жертвуют многими, чтобы отвоевать крошечные участки земли.

Фото: ТСН

Есть ли у американской стороны понимание, в чем Украина сейчас нуждается больше всего?

Просто сейчас Украине очень нужны системы ПВО и артиллерия для передовой. Здесь встретились 50 государств и будет очень много очень мощного давления, чтобы украинцы получили больше снарядов для ПВО, больше систем ПВО, чтобы защититься от российских ракетных обстрелов. Это главные вещи, которые обсуждали на этой встрече, но кроме этого – то, что происходит в других местах, в частности в Польше, в Германии – это тренировка украинских батальонов. Мы поставляем бронемашины "Брэдли", другие бронемашины, мы должны интегрировать их — и это поможет наступать украинцам.

Вопрос в том, успеет ли коалиция поставить все это оружие вовремя?

Вы правы, время – крайне важно. В последние годы мы пытались предоставить украинцам то, что им нужно так быстро, как это только возможно. И это действительно поражает, на что способен мир, когда 50 стран свозит вооружение со всех уголков мира — в страны, граничащие с Украиной, а оттуда в Украину. И это происходит довольно быстро. Но то, до чего мы собираемся дойти сегодня — это убедить 50 представителей давить на свои правительства, чтобы украинцы вовремя получили все, в чем они нуждаются для защиты.

Говоря о логистике поставок, не боитесь ли вы, что Россия ударит по местам накопления техники – и не только по западу Украины, но и, скажем, даже на территории Польши?

Да, это действительно нас очень сильно беспокоит. Пока – и надеюсь, так и будет продолжаться – украинцы были способны защищать свои линии поставок. Знаете, украинцы этим очень впечатляют, они способны защищаться и продолжают перевозить все, что поступает с Запада, это очень вдохновляет. Но говоря о нападении на Польшу или другую страну, граничащую с Украиной – да, мы очень тщательно к этому относимся. Вы знаете, на все эти страны распространяется пятая статья НАТО. Нападение на любую из них – это нападение на весь альянс. И альянс будет защищаться – объединенными силами.

Фото: ТСН

Есть ли у НАТО, у Соединенных Штатов план на случай, если такая российская атака все же произойдет?

У НАТО есть план, у Соединенных Штатов есть план, у каждой страны есть план. Мы будем защищаться как альянс НАТО. И вы видели — я все же буду говорить только за Соединенные Штаты — сколько сил мы стянули к странам, граничащим с Украиной, сколько техники и других оборонных возможностей мы расположили вдоль границы с Украиной — просто для того, чтобы Россия четко понимала, что нападение на любое государство НАТО – это нападение сразу на всех.

Раньше многие говорили, что Украина не получит западные танки, но сейчас к нам едут и "Леопарды", и даже "Абрамсы". Теперь говорят, что Украина не получит самолеты. Но при этом повсюду только и разговоров о самолетах. Что вы думаете об украинских перспективах их получить?

Это политические решения, люди в форме такого обычно не комментируют. Но даже при том, что это обсуждают на заседаниях – это долгосрочные решения. А прямо сейчас украинцам нужно защищать себя от российской агрессии, от таких обстрелов, как минувшей ночью, а для этого им, прежде всего, нужна артиллерия для ПВО.

"Взять Киев за три дня" — это высказывание давно стало всемирным мемом. Американские чиновники позже признавались, что недооценили украинцев и переоценили Путина. Какие – для вас – самые большие уроки этого года?

Мир действительно очень сильно вдохновило то, что сделали украинцы, и это один из главных уроков – то, что от лидеров наверху, от президента Зеленского до самого низа, до самого молодого солдата – все встали на защиту своей страны. И сражались так решительно, так храбро, отражая русскую агрессию. Это взбудоражило весь мир и я думаю, вам лучше, чем кому-либо известно, что это урок для всего мира. Другое дело: знаете, мы можем недооценивать альянсы и партнерства, но то, чему мы научились наблюдая за этим конфликтом — это то, что мир не будет в стороне, когда агрессивное государство просто вторгается, нарушает суверенитет другого. Мы могли бы сделать вид, что ничего не происходит. Мировое сообщество могло бы не обращать внимания, волноваться только за себя. Но этого не вышло. Все мировое сообщество – там в зале сейчас 50 государств – заявило: это для нас неприемлемо. Для нас неприемлема подобная агрессия. Россия воюет сама, у нее почти нет партнеров, а оставшиеся – тоже парии в мировом сообществе. А вот у Украины партнеры и союзники есть, эти 50 народов, которые собирают свои возможности вместе, чтобы помогать украинцам защищаться. Вот какие главные уроки.

Фото: Associated Press

Не кажется ли вам, что если бы такую же поддержку оказали Украине в 2014 году, не было бы никакого полномасштабного нападения в 2022?

Да… Трудно сейчас возвращаться во времени и думать, что можно было сделать или решить иначе. Но что мы увидели начиная с 2014 года, это очень тесное партнерство, с которым НАТО и Соединенные Штаты пришли на помощь Украине. И сейчас это помогает в поле боя. Западное оружие, тренировка, западный способ ведения войны – где решения могут принимать на местах младшие по званию, не все зависит от указаний генералов – это то, что мероприятие успел принести в Украину. С 2014 года мы проводим тренировки – и сейчас на поле боя они доказали свою эффективность. Слава Украине, спасибо за то, что вдохновляете мир своим противостоянием российской агрессии.

Напомним, американские военные считают, что Россия только в мае сможет восстановить свои истощенные в Украине силы до состояния, когда они будут готовы начать новое масштабное наступление.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли считает, что украинские войска не отступят от Бахмута, и назвал бои за город самыми масштабными по потерям на сегодняшний день.

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