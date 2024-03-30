"Большое наступление" россиян в мае-июне: эксперт оценил направления и масштаб угрозы

На днях и президент Украины Владимир Зеленский, и ряд западных медиа рассказали о вероятности нового наступления россиян в мае-июне этого года. Кроме того, по данным Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, сейчас на Харьковском направлении активно строятся фортификационные сооружения, которые будут способны замедлить вероятное наступление.

В то же время, по словам Владимира Зеленского, наступления россиян ожидают примерно в конце мая или в июне.

"А перед этим нам нужно не только подготовиться, нам нужно не только стабилизировать ситуацию, потому что партнеры иногда радуются и потому, что мы стабилизировали ситуацию, – сказал Зеленский о других партнерах Украины. – Нет, я говорю, что нам сейчас нужна помощь" .



Несмотря на ряд заявлений военно-политического руководства и публикаций в западных медиа о вероятности наступления россиян в мае-июне, вероятность масштабного нападения на сумском, черниговском, киевском и харьковском направлениях сейчас оценивается как нулевая.



Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.



"Вероятность нулевая. Я об этом неоднократно писал. Если наступление будет происходить, то оно будет по линии боестолкновения в зоне боевых действий. Более угрожающие направления – это Часов Яр, Купянск и Угледар ", — говорит Александр Коваленко.



На вопрос, которым часто задаются украинцы в соцсетях, мол, возможно ли внезапное наступление россиян без предварительного накопления войск на границе, Александр Коваленко ответил так:

"Так не бывает, такое невозможно. Ударная группировка необходимого количества, которая могла бы угрожать Киеву, Чернигову, Сумам или Харькову появилась за 3-5-7 дней – такое нереалистично. Это огромное количество личного состава , техники, процесс развертывания полевых лагерей., налаживание логистики. Этот процесс может занять до 3 месяцев ”.



По словам Коваленко, предвестником масштабного наступления можно будет считать появление соответствующей ударной группировки в количестве 50 тысяч – 100 тысяч и ее увеличение до 200 тысяч – 300 тысяч.

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