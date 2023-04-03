"Большое наступление россиян загнулось": устранит ли Путин Шойгу с должности – ответ эксперта

Министерство обороны Великобритании заявляло, что зимнее наступление России, начатое после назначения Валерия Герасимова командующим российскими войсками в Украине, провалилось.

Военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак в интервью ТСН.ua рассказал, насколько вероятна оценка зарубежных аналитиков о "завершении" наступления и ответит ли министр обороны РФ Шойгу за очередную неудачу своей армии.

"Можно констатировать, что зимнее наступление россиян завершилось, поскольку завершилась зима. Действительно россияне много анонсировали свое наступление. Мы подождали, ничего нет. Да, бесспорно, у россиян есть продвижение вокруг Авдеевки, к сожалению. Потерянный Соледар, в Бахмуте есть продвижение, он уже в пятый или шестой раз "берется" "вагнеровцами". Они сообщают об этом, но информация не соответствует действительности", — отметил он.

Иван Ступак также отметил, что у России есть догма, которая работает и сегодня – в РФ снимают с должности исключительно за нелояльность, за профессиональную непригодность с должности не снимают. Поэтому министр обороны Сергей Шойгу может быть спокоен, ведь останется на должности.

"Я всегда привожу пример из Шойгу. В свое время именно он спас Путину карьеру. Когда создавался прообраз партии "Единая Россия", пиарщики и политтехнологи решали, кого поставить первым номером, Путин тогда уже был премьером. Если бы избрали его и партия проиграла бы, Путин сгорел бы (что было бы лучше для него и для нас сейчас.) Шойгу тогда сказал, что он готов. Он пошел и был готов пожертвовать своей карьерой. Все сработало, партия выстояла. Путин ему за это очень благодарен. Шойгу воспринимает все свои перемещения в должностях не как оскорбление, а как волю Путина.Так, если ты лоялен к Путину, то ты останешься на должности даже из-за большого количества ошибок. Путину даже некого поставить вместо Шойгу. Молодой и амбициозный генерал захочет стать президентом и Путин это понимает. Поэтому сейчас он заложник своего окружения. Была информация летом прошлого года о том, что в случае, если Суровикин сможет добиться успехов в украинской кампании, рассматривался вопрос, что он может стать министром обороны РФ, Шойгу переместится на какую-то другую должность – условно станет коллегой Медведева и также планировалось смена директора ФСБ Бортникова на этакого Ковалева, который сейчас является заместителем директора ФСБ. Но у Суровикина ничего не получилось и план накрылся медным тазом", — резюмировал эксперт.

Напомним, Шойгу заявил, что Россия якобы уже принимает необходимые меры по наращиванию боеприпасов, и сейчас количество обеспечения "уже выросло кратно".

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