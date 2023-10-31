“Большое переселение” украинцев: где будут жить люди после войны или шесть метрополисов, куда съедутся все

Война, которую развязал Путин, выгнала миллионы украинцев с родины, сотни тысяч человек остались без домов. Сейчас миллионы людей нашли убежище за границей, но где им жить по возвращении?

Об этом рассказала в эксклюзивном сюжете TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Сколько украинцев за границей?

Количество внутриперемещенных лиц и беженцев из Украины за рубежом впечатляет. Война заставила украинцев покидать свои дома в поисках защиты и спокойствия, а вот где жить потом и как устроить свою жизнь — вопрос, останавливающий многих возвращаться в родные города, даже туда, где уже относительно спокойно.

ООН опубликовала свежие данные о количестве беженцев из Украины. В исследовании отмечают, 6,2 миллиона человек уехали, более 5,8 миллиона из них — в Европе.

Скриншот/Доклад ООН

Сколько внутриперемещенных лиц?

Еще 6 миллионов переехали внутри страны. Опрос показывает, что большинство украинцев планируют все же вернуться на родину, а это 75% беженцев, уехавших после начала полномасштабной войны. Впрочем, когда это произойдет и где будут жить люди, чьи дома разрушены, вопрос.

Заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований Александр Гладун в интервью ТСН.ua заявил, что в Украине нужно будет развивать метрополисы. Речь идет о крупнейших украинских городах, таких как Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков и временно оккупированный Донецк.

“Метрополисы уже существуют в определенных пределах. Следует проанализировать состояние этих территорий и изучить их возможности, перспективы. Есть такое понятие, как "экологическая емкость территории", то есть сколько конкретный город может впитать в себя население, достаточно ли там природных ресурсов, воды, какая территория пригодна для застройки, проживания и ведения хозяйственной деятельности, а какая непригодна. Здесь нужно понимать, что метрополисы – это большие города, которые есть во всем мире. Они развиваются, идет постоянный процесс урбанизации в Европе, Северной Америке, Азии. Например, Шанхай в Китае. Он вместе с пригородными территориями вмещает 24 миллиона человек. Это больше половины численности Украины”, — отметил Гладун.

Как расширить метрополис?

Ученый добавляет, что метрополисы территориально могут расширяться, хотя сейчас труднее это делать, чем раньше, потому что рядом расположены границы территориальных общин и они за ними закреплены, но они могут разрастаться и поглощать близлежащие населенные пункты.

Но внутренне перемещенные лица могут жить и в городах, где население от 200 до 500 тысяч человек, так гражданам будет комфортнее с точки зрения затрат времени на дорогу к работе и просто. В меньших городах все компактнее и удобнее, но следует учитывать, что там им труднее будет найти работу, а потому пора думать и об инвестициях в экономическое развитие города.

А что будет с пограничными городами?

В то же время Александр Гладун отмечает, что расселение украинцев может осложниться тем, что неизвестна судьба пограничных территорий, которые расположены рядом с Россией. Сейчас там очень опасно, как будет после войны — тоже вопрос открытый и предполагает, возможно даже придется создавать какую-то зону, где вообще не будет населенных пунктов.

А если на этих территориях все же будет вестись экономическая или хозяйственная деятельность, то нужно обеспечить безопасность людям. Больше противовоздушной обороны нужно будет взыскать и ко всем метрополисам, ведь гарантий, что даже после войны Россия оставит намерения иногда обстреливать Украину, нет. А из-за неуравновешенного соседа, добавляет ученый, под угрозой остаются инвестиции иностранцев.

“Появляется много информации о том, что есть инвесторы, желающие вкладывать средства в восстановление нашего государства. Но Украина — достаточно рискованная зона для вложения денег. Во-первых, остается постоянная угроза России, а во-вторых, мы должны привести свое законодательство и судебную систему к европейским стандартам. Чтобы капитал, который сюда заводится, был защищен, чтобы инвестор его не потерял, когда у нас сменится власть или что-то кому-то не понравится. Потому как реально будет с инвестициями — никто не знает. Нужно, чтобы война закончилась», — рассказал Гладун.

Как будут жить люди в больших городах?

В то же время в метрополисах, как ни крути, жизнь будет бурлить. В больших городах будет много молодых людей, студентов и именно здесь повысится рождаемость, ведь никуда не денется и демографический кризис, начавшийся обостряться еще до начала полномасштабной войны.

Так, в ноябре 2021 в ООН заявляли, что население Украины сокращается одним из самых быстрых темпов в мире и к 2050 году количество украинцев может уменьшиться до 35 миллионов.

Исследователи говорят, что и послевоенного бэби-бума, как, например, после Второй мировой, тоже ждать не следует, ведь сейчас детей рожают более сознательно, учитывая свои возможности. К слову, скорейшее сокращение населения Украины и его старение прогнозировали еще до полномасштабной войны.

В Украинском Институте Будущего добавляют, что сейчас трудно спрогнозировать, сколько будет в Украине людей через 2-3 года с учетом выехавших из страны из-за войны. По состоянию на начало мая 2023 года в Украине проживает 29 млн человек и только 12 млн — экономически активное население, но через 10 лет людей в Украине, прогнозируют эксперты, будет не намного больше.

“В зависимости от этого наш прогноз может раньше сбыться, или если война будет продолжаться дольше, то сокращение численности населения будет происходить интенсивнее. Если война закончится скорее, то эти 30,5 миллионов будут у нас не в 2037 году, а в 2040-м. В любом случае, тенденция к сокращению численности населения сохранится, потому что она существовала у нас и в относительно мирное время”, — говорит Гладун.

Кого будет больше: мужчин или женщин?

А вот создать семью будет еще труднее. Этот кризис усугубляет война, поскольку на фронте гибнет немало мужчин, а они в дефиците, говорят эксперты, были еще до 2014 года. Тогда на 100 женщин приходилось около 85 мужчин. Многие семьи распались.

Согласно статистике, за полгода 2023 года в Украине зарегистрировано 10 139 случаев расторжения брака. А это на треть больше, чем за аналогичный период в прошлом году. А вот в 2037 году количество женщин и мужчин может существенно отличаться. Эксперты прогнозируют, что в Украине будет 16 миллионов женщин и 14,5 миллионов мужчин.

Как стабилизировать демографическую ситуацию?

Приниматься за демографическую стабилизацию, говорят эксперты, нужно сразу после завершения войны и один из вариантов — налаживать миграционный процесс. То есть создавать рабочие места, куда приезжать будут иностранцы и оставаться жить в Украине.

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