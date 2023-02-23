Большое убежище и волонтерский хаб: как Львовщина стала надежным тылом в первый год великой войны с РФ

Более 380 тысяч человек прибыли на Львовщину только поездами. А еще были автобусы, электрички, частные автомобили. Область с первого дня полномасштабного вторжения стала регионом, принявшим больше всего беглецов от войны со всей Украины. Там до сих пор живет 250 тысяч переселенцев. И это только официально зарегистрированные. Тех, кто останавливался здесь ненадолго, чтобы дальше отправиться за границу – миллионы.

О Львове и области, ставших большим убежищем и волонтерским хабом, говорится в сюжете ТСН к годовщине великой войны.

На границе с Польшей в первые дни великой войны стояли тысячи людей: преимущественно женщины с детьми на руках и в колясках, замотанные в одеяла, которые с небольшими чемоданами шли в неизвестность. Вскоре здесь образовался гигантский тромб из автомобилей и людей. Кое-где стоять в очереди нужно было неделю.

Львовский вокзал тоже трещал по швам. Сюда один за другим прибывали эвакуационные поезда из Центра, Востока и Юга страны. Выехать дальше в Польшу желающих было больше, чем могли вместить вагоны, чемоданы оставались на перронах, места для них не было.

Львов принимает всех. Тех, кто планирует ехать дальше – за границу. И требует убежища на несколько дней. И тех, кто хочет остаться здесь. На вокзалы, в школы, общежития и садики, львовяне несут матрасы, одежду и еду. Подвозят и расселяют. Забирают в свои дома и по пять семей сразу, теснятся как в "перчатках". Для переселенцев начинают возводить модульные города.

Люди со всей Украины везут сюда свое отчаяние, боль и раны. Более десяти тысяч жертв войны спасали в больницах Львова. Их истории разбивают сердца. Как, например, история семьи Степаненко из Краматорска. Из-за вражеской ракеты мама потеряла ногу, ее 11-летняя дочь Яна – обе.

Привлечь внимание к войне в Украине, поддержать беглецов в приютах и раненых в больницах во Львов приезжают мировые знаменитости. Первой это сделала голливудская звезда Анжелина Джоли. И должна была прятаться в укрытие, потому что звучала тревога.

Ведь Львовщина только условно безопасна. 13 марта прошлого года произошла российская атака на военный полигон. Тогда – 60 человек погибли, еще более полутора сотен были ранены.

Враг периодически целит по критической инфраструктуре, оставляя регион без света. Но ни сирены, ни тьма ни на мгновение не останавливают волонтерское движение. Область стала гигантским хабом. Аккумулировала и передала сотни тысяч тонн помощи со всего мира на миллиарды долларов. Ее доставляли легковушками, фурами, поездами и даже самолетами.

Через год полномасштабной войны Львовщина стала спасательной платформой для бизнеса. Сюда из-под обстрелов релоцировались более 800 предприятий. Более 200 из них работают здесь до сих пор. А до сих пор ежедневно на городской вокзал прибывают по 2 эвакуационных поезда. Львов без устали продолжает встречать пассажиров с войны, чтобы подставить свое плечо и согреть своим большим сердцем.

Ранее мы писали, как устояла Одесса в первый год великой войны с Россией, пережив экономическую блокаду и угрозу морской операции.

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