Большое выселение УПЦ МП из Лавры: часть монахов неожиданно перешла в ПЦУ

Митрополит Эпифаний принял монахов под свою опеку и даже назначил и. о. наместника Лавры.

Вещи собрали и даже часть увезли, но уйти никак не решаются. Духовенство московского патриархата 29 марта до полуночи должно окончательно покинуть Киево-Печерскую Лавру. После расторжения договора аренды у них было 20 дней на выселение.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

В Лавре собралось несколько сотен сторонников московской церкви в Украине на последнюю молитву. Также пришли десятки журналистов, чтобы запечатлеть это историческое мгновение.

Ближе к вечеру произошло неординарное событие – часть братии монастыря решила перейти в Православную церковь Украины. Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний принял монахов под свою опеку и даже назначил исполняющего обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в составе Православной церкви Украины. Им стал архимандрит Авраамий. Он призвал присоединиться к братии и других монахов.

"Никакого документа, который обязывал бы нас покинуть монастырь, сегодня не существует. Есть документы, которые говорят, что якобы может 29 числа заканчиваться договор, но не написано, что он закончился. Ну и кроме того, вы же взрослый человек и прекркасно знаете, что все правовые отношения, если есть какие-то вопросы, они разрешаются в судебном порядке", – рассказал митрополит УПЦ МП Климент.

"И совесть моя, и моя обязанность Лаврского постриженика побуждают меня остаться в месте, где я давал обеты перед Богом. В происходящем я вижу действие промысла Божьего и побуждение для всех нас признать каноническую реальность существования в Украине Поместной Православной Церкви, которой предоставлен томос об автокефалии, имеющей признание вселенского Патриарха и поместных церквей", – заявил и.о. наместника Лавры в составе ПЦУ, архимандрит Авраамий.

Напомним, с 30 марта начнет работу комиссия Минкультуры, которая будет заниматься процессом приема объектов Лавры на баланс государства. Таких 79, рассказал заместитель гендиректора заповедника Киево-Печерская Лавра Константин Крайний. Он заверил, что все мощи святых находятся на месте.

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