Большой курс: в Киеве заметили маршрутку, в которой рассчитываются криптовалютой

В Киеве была замечена маршрутка, в которой за проезд рассчитываются в криптовалюте. По крайней мере, в салоне маршрутки пассажиры заметили объявление об этом на листке бумаги возле водителя.

Судя по объявлению, стоимость проезда составляет 0,375 USDT, а оплату за проезд принимают на кошелек Binance.

«Некоторые маршрутные такси решили не ждать, пока власти обяжут их устанавливать валидаторы для бесконтактной оплаты, и решили пойти дальше – оплатить за проезд теперь можно даже криптовалютой», – пишут в социальных сетях под фото с объявлением.

Между тем, столичные перевозчики говорят, что у них в салонах автобусов такого расчета нет.

«Сомнительно, что пассажиры, у которых есть криптовалюта, будут ездить в киевских маршрутках. Те, у кого есть такая валюта, передвигаются по городу на собственных авто», – объяснили нам в одной из компаний частного перевозчика.

Нас заверили, что в столичных маршрутках такого расчета нет, скорее всего, такая маршрутка курсирует на пригородных маршрутах.

В Ассоциации перевозчиков Киевской области тоже удивились такой форме оплаты проезда.

«Я впервые вижу такой креативный способ расчета за проезд в маршрутке. Как вы знаете, криптовалюта не облагается налогом. Владелец не платит налоги в государственный бюджет. Поэтому, если даже кто рассчитается за проезд криптовалютой, это будет нарушением оборота финансовых операций. Перевозчик имеет билеты установленного образца, имеет билетный лист, на основании которого вносятся заработанные денежные средства в кассу. Поэтому я думаю, что в будущем все так может и будет, когда мы перейдем на цифровые деньги, но сейчас, на мой взгляд, это объявление выглядит как чья-то шутка. Потому что если посмотреть стоимость биткоина и перевести его на эквивалент стоимости проезда, то много ли там написано, очень большой курс», — прокомментировал сайту ТСН.ua Алексей Павленко, председатель Ассоциации перевозчиков Киевской области.

Он добавляет, что пока за проезд пассажиры платят в национальной валюте. На основании этого люди платят налоги и получают заработную плату, но пока никак не в криптовалюте.

Напомним, киевляне требуют снизить комендантский час в столице. Начальник КМВА объяснил нам, когда и при каких условиях это возможно.

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