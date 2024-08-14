Большой осколок стекла застрял в голове: медики провели уникальную операцию мужчине, которого тяжело ранили россияне

В Днепре спасают мужчину, раненого во время удара по торговому центру Константиновки, который россияне нанесли 9 августа. Все тело Евгения посекло осколками. Тем не менее, даже раненый, он смог вылезти из-под завалов. Мужчину доставили в больницу Днепра. Медики его прооперировали.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Анастасии Невирной.

Евгения доставили в Днепр после ракетного удара по торговому центру в Константиновке. Тот прилет унес жизни четырнадцати человек. Евгению, который был в эпицентре взрыва, повезло выжить.

"Оно запечатлелось все в памяти. Какое-то огненное, острое и секундное. Понимаете — секунды и я оказался под обломками", — говорит Евгений Воронежский.

Евгений

Евгений как раз стоял в очереди к банкомату. Приехал в торговый центр, чтобы приобрести необходимые для рыбалки вещи — хотели выбраться с внуком на речку. И вдруг раздался взрыв.

"Получилось, что прижат был, собрал все силы и выполз на улицу. Вокруг лежали люди, все в крови. Дети, взрослые, женщины кричали. Страшно было, конечно", — говорит он.

Истекающего кровью мужчину забрали в больницу. Жена — как будто почувствовала, что случилось — с работы помчалась на место взрыва. На месте ракетного удара увидела машину мужа, однако Евгения на месте не было. Поэтому бросилась искать его в больницах.

Далее была эвакуация в Днепр. В крайне тяжелом состоянии мужчину доставили в реанимацию.

Последствия ракетного удара по Константиновке

"Все тело побито, есть сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма, очень поврежден левый глаз. Большой обломок, мы считаем, что это кусок кафеля, где-то сантиметр на 2,5, залетел в лобную долю, пробив орбиты", — говорит медик.

Осколок застрял глубоко в мозге. Несмотря на риски, говорят врачи, его срочно нужно удалять. Если раненого вовремя не прооперировать, может начаться воспаление в мозге, приступы эпилепсии и проблемы с речью, говорят врачи. Поэтому с удалением осколка медлить не стали. Однако, во время операции, все оказалось еще сложнее, чем думали.

"Это не кафель, а это стекло, стекло довольно твердое, толстое, но с острыми краями. Поэтому была угроза повреждения сосудов головного мозга, но мы из всех щелей осторожно вышли и думаю сейчас будем его удалять", — говорят медики.

Операция, говорят врачи, прошла успешно. Огромный осколок стекла из мозга извлекли. Вскоре Евгения переведут из реанимации в обычную палату. А после выписки медики пообещали ему, жене и внуку организовать рыбалку в Днепре. На которую из-за ракетного удара мужчина так и не попал в родной Константиновке.

Обломок пробил глаз и застрял в мозгу! В Днепре спасают мужчину, который смог вылезти из-под завалов

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