"Большой обман": Тимошенко назвала Минские соглашения неприемлемыми для Украины

Тимошенко считает, что принятие или непринятие Минских соглашений означает фактически "существование или несуществование суверенной Украины".

Глава партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что Минские соглашения, в том виде, в каком они существуют сейчас, неприемлемы для Украины.

Об этом нардепка рассказала в прямом эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

Тимошенко обратила внимание на опасность проведения выборов в ОРДЛО до вывода российских войск. По ее словам, тогда там победят победители России, которые смогут затем влиять на внешнеполитический курс Украины.

"У нас сейчас стоит вопрос: существование или, по сути, несуществование суверенной Украины. Минские соглашения — это не просто договоренности, которые можно совершить, а потом обойти, как-то адаптировать. Это большой обман. Нам нужно четко и ясно сказать, прекратить игру, которая ведется восемь лет, которая завела Украину в тот тупик, в котором мы сейчас находимся. Надо честно сказать, что в таком виде, как написан Минск-2, это неприемлемо для Украины", — подчеркнула она.

"Минск-2 – это неприемлемо для Украины" – Тимошенко

Ранее Игорь Палица рассказал, может ли Украина отказаться от НАТО в обмен на гарантии безопасности.

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