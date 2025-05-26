Большой обмен пленными: что говорят военные и их родственники (фото, видео)

Обмен пленными / © СБУ

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Накануне завершился последний третий этап большого обмена в формате тысяча на тысячу. О нем украинская и российская стороны договорились в Турции в середине мая.

На подготовку этой масштабной операции были фактически - считанные дни. Этот обмен уже называют - слепым: списки на обмен не согласовывались заранее и составлялись фактически в процессе. Дома ровно тысяча человек: 120 из них гражданские, 880 - военные. Среди военных - бойцы ВСУ, нацгвардейцы и пограничники, все - сержанты и рядовые. На этот раз офицеров среди освобожденных не было. Подавляющее большинство - мужчины: женщин удалось освободить только - трех.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Нелли Ковальской.

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Анатолий - один из первых освобожденных последнего этапа этого обмена. Сейчас у него единственное желание - скорее получить возможность позвонить.

Анатолий - в группе тяжело раненых, их традиционно привозят по обмену отдельно, первыми. Впрочем, в Координационном штабе говорят - здоровым из российских тюрем еще никто не вернулся.

"Мы видим проблемы с опорно-двигательным аппаратом, недоедание, нехватку витаминов, нехватку прогулок, и конечно, это ежедневные пытки, унижения и попытки стереть национальную идентичность", - говорит Петр Яценко, руководитель пресс-службы координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Виталий и Елена своей встречи ждали - месяцы, а встретились неожиданно. Она здесь не впервые. Обычно приезжала с плакатом в надежде хоть что-то узнать о муже. На этот раз наконец получила объятия и поцелуи любимого.

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О своем новом статусе освобожденный из плена Александр не знает. И родные спорят, кто именно объявит новоиспеченному деду главную новость. Уже свободные ребята - моются, обедают и переодеваются.



Родственники пропавших без вести и тех, кто находится в плену, используют любую возможность для того, чтобы узнать хоть какую-то информацию о том, где их близкие или как они чувствуют себя.

Обмен пленными / © ТСН

Валерий и Наталья приехали сюда - впервые. Они ищут сына Виктора.

"Он ушел добровольцем в первые дни войны и пропал без вести 2 мая 2024 года", - говорят они.

Пока их поиск не дал результата. Но Инна узнала, что ее сын жив. Несмотря на хорошие новости она не может сдержать слез

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Алена, которая дождалась своего Станислава, говорит, так и не придумала, что особенного ему сказать.

"Я люблю тебя и все! И мы просто обнимались минут 15 или, наверное, 20. Мы просто молчали", - говорит она.

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