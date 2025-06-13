Большой обмен пленными: военные, которые считались пропавшими без вести, вернулись домой

Обмен пленными / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

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1200 украинских военных на щите вернулись сегодня домой. Репатриация тел погибших состоялась в рамках большого обмена, о котором украинская и российская делегации договорились в Стамбуле. Это уже вторая репатриация. в среду вернуть удалось еще 1212 наших погибших героев. И уже началась идентификация репатриированных тел.

Согласно стамбульским договоренностям, всего россияне передадут Украине тела шести тысяч погибших. И это единственная цифра, которую имеем сейчас.

До сих пор неизвестно, сколько именно пленных — удалось вернуть домой в течение последней недели. 66 обмен продолжается, и его результаты подытожат уже после окончания.

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Об этом говорится в материале Нелли Ковальской.

Как происходило возвращение освобожденных из плена украинцев

Это — одно из приграничных сел Черниговщины. Для местных жителей это особые дни. Здесь местные встречают освобожденных из плена украинцев.

И вот наконец-то наступает тот самый момент. Наши — едут! Они уже дома!

С пассажиром автобуса, Дмитрием, пока по телефону говорят — мама и любимая — мы заскочили их прямо посреди улицы. Уже через считанные минуты они будут обниматься после месяцев — разлуки.

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Амина — ищет среди освобожденных своего любимого Ивана. В ноябре 2023 года он перестал выходить на связь. Ее убеждали — Ивана нет среди живых. Она — не верила. В конце концов, он нашелся в российском плену. И вот сегодня вернулся.

На первом этапе этого большого обмена домой вернулись — самые молодые пленники, бойцы в возрасте от 18 до 25 лет.

Большой обмен. День второй.

Второй этап — день возвращения тяжело раненых. Их везут — на скорых. Наталья приехала сюда, чтобы поддержать подруг, которые ищут родных. Эта встреча — абсолютная неожиданность для всех: среди освобожденных вдруг она видит своего бывшего мужа.

Наталья говорит — Михаила едва узнала. Он очень худой и измученный. Медперсонал собирает фотографии бойцов со статусом «пропавшие без вести», чтобы показать их освобожденным.

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Вероника плачет, но эти слезы от счастья. Только что она узнала, что ее родной брат жив.

«Более 10 месяцев без вести пропал и вот сегодня первая весточка, что он в плену», — говорит она.

Своего Вову она искала все эти месяцы. Каждый раз приезжала сюда, передавала фото брата освобожденным и изо всех сил верила, что найдет его и вернет.

Впрочем, такую весть большинство еще ждет Как вот оператор ТСН Андрей Романок. В руках у него — камера, на груди — портрет родного брата. Его Юра исчез прошлой осенью. Андрей ездит на обмены, чтобы показывать счастье других, и ждать собственного чуда.



И такого чуда именно в этот день дождались сразу несколько

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«Была группа пленных освобождена, которые проходили в категории без вести пропавших, то есть, не было точного подтверждения, что они живы и в плену и это отдельная, важная новость», — говорит Андрей Юсов.

Ирина обнимает своего племянника Сергея, не может отпустить ни на минуту. Он провел в плену 38 месяцев. Они искали, ждали, а сегодня неожиданно для самих себя едва ли не всей семьей приехали на обмен.

Процесс будет продолжаться и на следующей неделе — количество этапов этого обмена не называют. Но известно точно и на следующей неделе наши будут возвращаться.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 20:00 С Аллой Мазур! НОВОСТИ ИТОГИ 13 ИЮНЯ. Израиль атаковал Иран! Обмен пленниками!

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