Большой потоп в Европе: циклон "Бернд" ломал каменные стены, смывал с улиц машины и убивал людей

В западных регионах Германии наводнение унесло уже 156 жизней, пропавших без вести считают тысячами.

Такого наводнения в Европе не видели последние тридцать лет. Шесть европейских стран пострадали от стихии, а более всего изувечило Германию, где 16 июля объявили днем траура. Об этом говорится 18 июля в сюжете ТСН.Тиждень.

Циклон "Бернд" нанес сокрушительный удар по территории Нидерландов, Бельгии, Франции, Швейцарии, Люксембурга и Германии. За считанные часы здесь выпала трехмесячная норма осадков, переполнив реки, которые буквально разорвали берега.

Главная водная артерия Германии река Рейн, которая тянется на 1200 километров через границы семи стран, стала не просто полноводной, а смертоносной. Даже небольшие ее притоки, как, например, река Ар, превратились в бурные и разрушительные потоки.

В районе Арвайлер (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) — небывалая катастрофа. Течение бурого цвета смывает дороги, мосты, деревья, заборы и целые дома. Среди разгромленной улицы лежат чьи-то вещи — разбитое фортепиано, детские игрушки в иле. А люди, чьи дома не снесло, спасают уцелевшее имущество, стягивая все на верхние этажи. Лезут на крыши и умоляют о помощи, потому что находятся в водяной в ловушке.

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"Никто не мог себе представить смерти от наводнения в Германии. Такое можно было себе представить разве где-то в бедных странах, но никто не думал, что это может быть здесь. Видите, все происходило слишком быстро ", — рассказывала жительница города Арлофф Моника Деккер.

В западных регионах Германии стихия унесла жизни уже 156 человек, но жертв может быть значительно больше, поскольку пропавших без вести считают тысячами. Погибших находят в залитых по потолок подвалах, на дне затопленных улиц. Среди них есть и спасатели.

Министерка обороны Германии объявила режим военной катастрофы. Для спасения людей отправили армейские подразделения.

Похожая катастрофа постигла и Бельгию, хоть масштабы стихийного бедствия здесь были несколько меньше. Показательным был обвал стены дома под напором воды в городе Пепинстер прямо во время интервью с мэром.

На кадрах, которые были сняты в Нидерландах с дрона, трудно понять, где когда-то была суша, а где — река. Дома затоплены до 2 этажа.

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Такие мощные наводнения были в Европе и раньше, но никогда стихия не поражала такие большие территории. Во всемирной метеорологической организации объясняют нынешний удар стихии симптомами изменения климата, о которой лидеров стран давно предупреждали.

Другим признаком этого глобального катаклизма стала небывалая жара в США и Канаде, где столбики термометров поднялись до +50 градусов по Цельсию. Из-за аномальной температуры там также погибли десятки людей.

"Я приведу только один пример. На юге Финляндии 27 дней подряд температура воздуха выше 25 градусов. Это Финляндия, а не Испания или Северная Африка", — отметила Клэр Нуллис, пресс-секретарь Всемирной метеорологической организации ВМО.

Чтобы избежать таких потрясений в будущем, в Европе решили сломать старую экономическую модель и отказаться от ископаемого топлива. К 2035 году все 27 стран Евросоюза должны полностью перейти на электромобили.

После разрухи века, после сотен жертв и необходимости восстанавливать утраченные дорого, мосты и дома европейцы поняли: жить, как раньше нельзя.

Авторы: Наталья Ярмола, Наталья Фибриг

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