"Большой взрыв и красное зарево": последствия атаки по Шевченковскому району и рассказы свидетелей

Была повреждена газовая труба высокого давления, однако газ был перекрыт и ликвидирован возникший пожар.
В результате падения обломков российских дронов в Шевченковском районе Киева повреждена газовая труба высокого давления, а в расположенной рядом многоэтажке повреждены оконные блоки.
Об этом в комментарии ТСН.ua рассказали в КГВА.
Так, обломки сбитых в ночь на 8 мая российских беспилотников упали на двухэтажное здание на проспекте Берестейском (Шевченковский район).
В результате была повреждена газовая труба высокого давления и возникло горение газового факела. Газ был перекрыт и пожар ликвидирован.
В расположенном рядом 18-этажном жилом доме повреждены оконные блоки в двух подъездах от первого до 13 этажа. Также повреждены два автомобиля.
Рассказы свидетелей атаки в Шевченковском районе Киева
Жители Шевченковского района, ставшие свидетелями атаки, рассказали о взрыве.
"Неожиданно был большой взрыв и такое как красное зарево. Конечно, все сразу поднялись неожиданно. Пострадали автомобили и пострадали дома. Люди остались без окон. Именно мы в укрытие не спускались, а находились в ванной комнате", – рассказала местная жительница в комментарии телеканалу "Киев".
"Очень тревожно было. Наши соседи дали о себе знать и очень нервно. Был такой звук слышен, как от мотороллера, и он начал приближаться. Потом было сбитие, был такой свет огненный ну и все. Спустились вниз, начали оказывать первую помощь соседям, смотреть, кто пострадал. Очень нервно и до сих пор отходим. У нас окна выходят на другую сторону, нас не задело. Но соседей очень сильно задело", – рассказал житель поврежденной многоэтажки.
Ночная атака дронами по Киеву 8 мая
Российские оккупанты запустили 35 дронов-камикадзе по Киеву в ночь на 8 мая. Все вражеские беспилотники были сбиты, однако их обломки повредили жилые дома, десятки легковых и грузовых автомобилей, газовую трубу, резервуар дизтоплива. Кроме того, обломки дронов упали на взлетную полосу аэропорта Жуляны. Пострадали пять человек, обошлось без жертв.
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