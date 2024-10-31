"Он не коммунист": Болтон откровенно рассказал, что нужно знать о Лаврове

Джон Болтон — помощник государственного секретаря США (1989-1993 гг.) в преддверии встреч с главой МИД РФ Сергеем Лавровым проходил специальные брифинги.

Об этом стало известно из рассекреченных документов, продемонстрированных в проекте Ольги Кошеленко "USA-UA: Cекретні файли Білого дому".

"В 1991 году я работал в Администрации Джорджа Буша-старшего и ехал в Москву на встречу с моим новым тогда коллегой. Его звали Сергей Лавров. Так вот, для меня делали брифинги по Лаврову, и в самой интересной части брифинга говорилось: мы считаем, что Лавров – не коммунист. Мы считаем, что он – царист. Таким он и был. И Путин такой. И это все, что вам нужно знать", – сказал он.

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