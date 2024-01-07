"Бомжи и зеки стали настоящими профессионалами на войне": военный рассказал, как изменилась армия РФ с начала вторжения

Артиллерист батальона "Волков Да Винчи" — "Бас" рассказал, как изменилась российская армия за период полномасштабного вторжения, о тактике россиян и профессиональных вражеских войсках.

По его словам, в эксклюзивном интервью для TSN.UA, думать, что враг деградирует – это большая ошибка.

“Они, конечно, развиваются. Настраивают производство, предприятия ставят на военные рельсы. О какой деградации можно говорить? Они модернизируются, затариваются в Иране, Корее, что-то там у Китая берут. Нормальное у них развитие. И в том числе технологичное, что важно. Они не просто нагребают очередное количество техники или что-то еще, они именно технологически развиваются. Спросите любого военного — все скажут, насколько они продвинулись в плане тех же беспилотников", — рассказал "Бас".

Военный говорит, что определенный уровень деградации в российской армии происходил, когда они начали нагребать "мясо" из колоний. Это не были какие-то качественные бойцы, которые могли хорошо воевать.

“Они просто набрали количество. Деградация качества пехоты некоторое время была. Но время берет свое, война не прекращается, боевой опыт добавляется. Уже даже те бомжи и зеки, которые в прошлом году были какие-то "чмобики", сейчас уже вышколеные бойцы, которые увидели кровь, что такое настоящий бой и как себя в нем вести. Это уже набор настоящих специалистов, которые могут подготовить очередных "чмобиков". Пусть их из 100 выживает 12, но это уже 12 специалистов”, — рассказал “Бас”.



На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Вы хотите снова мясорубки под Киевом? Будьте мужиками! Артиллерист "Волков Да Винчи" "Бас"

Читайте также: