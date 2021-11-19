Борьба с хакерами и методы поиска преступников: в Киеве состоялся международный форум по кибербезопасности

Борьба с хакерами и методы поиска преступников: в Киеве состоялся международный форум по кибербезопасности

Украинские правоохранители привлечены ко многим международным расследованиям.

Борьба с хакерами и методы документирования киберпреступников - к Международному форуму по кибербезопасности в Киеве присоединились специалисты из многих стран мира, в том числе и из далеких Аргентины, Марокко и Японии, чтобы обменяться опытом.

Об этом говорилось в сюжете ТСН.19:30 18 ноября.

По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, украинские правоохранители привлечены ко многим международным расследованиям. Одно из последних связано с раскрытием мошеннической схемы и покупкой элитных автомобилей. Их на днях отправили в Германию как вещественное доказательство. А отследить мошенников смогли именно с помощью киберполиции.

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"Нам нужно искать преступника, который очень умный, очень мощный, который находит супервозможности и всегда быстрее. Поэтому государство должно отвечать — так же становиться сильнее", — отметила она.

Напомним, что в январе этого года спецслужбы США подтвердили, что к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства причастна Россия. Ее целью, по данным ФБР, АНБ, CISA и офиса директора Нацразведки, было получение разведданных.

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