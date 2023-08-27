Борьба с коррупцией, будут ли выборы во время войны и когда победа: главное из интервью Зеленского

Президент Владимир Зеленский дал большое интервью Наталье Мосейчук. В нем он рассказал, сколько еще будет продолжаться война в Украине, о борьбе с коррупцией, возможности проведения выборов во время войны и многом другом.

ТСН.ua собрал самые главные тезисы по интервью главы государства.

Когда закончится война

Президент Зеленский не исключил, что война в Украине может длиться долго. Но если события будут развиваться по такому сценарию, необходимо минимизировать потери с нашей стороны.

"Израиль воюет? Смотря какая это война. Мы готовы воевать долго, не теряя людей. Так может быть. Минимизировать жертвы по примеру Израиля. Можно так жить", – сказал президент.

Он прокомментировал, что многие украинцы имели ложные представления о скором окончании войны.

"Для людей, кто никогда не бегал, легче пробежать 100 метров или марафон? 100 метров, правда. Поэтому наш народ сделал рекорд. Мы бы проиграли эту войну, если бы не было уверенности, что можем победить", — заметил глава государства.

По его словам, Украина по результатам войны с Россией должна одержать победу, которая сделала бы невозможным повторение военного конфликта в будущем.

Освобождение Крыма

Президент не исключает, что Россию можно заставить вывести войска из оккупированного Крыма благодаря политическому давлению. Но для этого Украина должна взять под контроль админграницу с полуостровом.

"Это меньше жертв. Если мы будем на административных или условных границах с Крымом. Я считаю, что можно политически дожать демилитаризацию России на территории украинского Крыма. Я считаю это было бы лучше... Любая война – это все равно потери, где бы она ни была. Надо все рассчитывать", – отметил он.

Борьба с коррупцией

Зеленский считает, что в военное время коррупцию необходимо приравнять к государственной измене. По его словам, соответствующий законопроект направят в парламент уже в ближайшую неделю.

В то же время президент заверил, что ни в коем случае речь не идет о возвращении "сталинизма".

Также он прокомментировал, готов ли бороться с проявлениями коррупции в своей команде.

"У меня нет своих или не своих. Есть честный человек, или нечестный. Если есть доказательства, что человек нечестный – я увольняю таких людей. Я не вижу сегодня у меня таких внутренних вопросов", – заверил Зеленский.

Проверка бизнеса

Президент пообещал защитить украинский бизнес, чтобы предприниматели имели возможность работать честно и без взяток. В то же время, он предупредил, что без проверок бизнеса не обойтись, ведь в противном случае могут возникнуть проблемы с Европейским союзом.

"Я говорил с бизнесом и я сказал: "у меня есть запрос и помогите мне решить этот вопрос. Давайте, мы вернем минимум. Давайте, проведем изменение в законодательство, что только один орган имеет право проверять". Я найду такой баланс между европейским законодательством и их запросом", – пояснил Зеленский.

Будет ли Запад и дальше поддерживать Украину

"Есть мощное количество стран, которые будут с нами до конца (войны. – Ред.)", – говорит глава государства.

В то же время он назвал, что может расколоть поддержку Украины в США. Среди таких факторов – выборы.

Зеленский призвал Украину "повзрослеть и знать, что "в какой-то момент она может быть сама, от Украины может какой-то партнер отколоться из-за определенных внутренних процессов или политики, или выборов".

Также президент намекнул, что перенесение боевых действий на территорию РФ грозит Украине потерей поддержки союзников.

Гарантии безопасности и вступление в НАТО

По словам Зеленского, Украина нуждается в гарантиях безопасности от стран НАТО, однако некоторые страны Альянса опасаются открытой конфронтации с Россией. Он заверил, что Украина не отказывается от НАТО, но до тех пор, пока нас примут в Альянс, необходимые гарантии безопасности.

Не исключено, что в обозримом будущем Украина может рассчитывать на "израильскую модель" военной поддержки.

По словам президента, гарантии безопасности для Украины должны включать и санкции, и финансы, и необходимое вооружение, в том числе средства ПВО и самолеты.

Выборы во время войны

Зеленский признал, что некоторые американские партнеры считают, что США даже во время войны проводили выборы, поэтому Украине следует сделать то же самое. Он прокомментировал заявление американского сенатора-республиканца Линдси Грэма, который накануне отметил проведение выборов в Украине в следующем году, несмотря на войну.

Президент заверил, что готов провести выборы, но если Украина получит финансовую помощь от партнеров, ведь дополнительных средств на выборы во время войны у страны нет.

Также он пояснил, что пока нет возможности обеспечить голосование для находящихся на передовой военных.

В то же время, президент заверил, что не держится за власть : "Я не хочу, чтобы к власти было отношение, что мы за что-то держимся. Я бы хотел провести выборы".

Отечественное производство вооружения

Президент рассказал, что Украина успешно производит собственные ракеты, которые хвалят наши военные.

"Мы производим "Нептун", "Стугна", "Корсар". Мы производим "Стугни" и "Корсары". Просто колоссальные цифры, которые постоянно на фронте", – сказал он.

Кроме того, Украина начала производить артиллерию НАТОвского образца, 155 калибра, которого до этого не было.

Также Зеленский заверил, что во время полномасштабной войны Украина, в частности, предприятия "Укроборонпрома", ничего не продавали за границу.

"Даже, если где-то подписывали, я давал по рукам. Ничего не уехало", — подчеркнул глава государства.

Каховская ГЭС

Целью Украины является восстановить Каховскую дамбу и ГЭС, уничтоженные российскими оккупантами в результате взрыва 6 июня этого года.

"Мы должны восстановить Каховскую дамбу. Ну если не будет "подарков" нам нужно будет с вами найти миллиард или полтора миллиарда, я не знаю точную сумму. Но мы должны это сделать, потому что нужна вода для людей, потому что не будет жизни там без этой воды", – подчеркнул президент.