Борьба с условными боевиками и игра на волынках: как происходили британско-украинские учения

Борьба с условными боевиками и игра на волынках: как происходили британско-украинские учения

Шотландские стрелки побывали в гостях у украинских.

Великобритания становится ключевым военным партнером Украины. Опять британцы раздражают россиян около Крыма. Два штурмовика британских королевских ВВС три дня подряд летали в небе Украины рядом с Крымом. А на полигоне сухопутных войск "Широкий Лан" под Николаевом — высадились шотландские стрелки: с боевой техникой и с волынками, — об этом шла речь в сюжете ТСН.Тиждень

Шотландские стрелки в гостях у украинских: это первые в истории совместные британско-украинские учения "Казацкая булава 21". И, судя по тому, что присутствие этих ребят в Украине изрядно раздражает россиян, они здесь не просто для того, чтобы сыграть на волынке.

Британские "Еврофайтер" атакуют населенный пункт, захваченный боевиками. Поразив все цели, штурмовики четвертого поколения выполняют "свечу" прямо над головами деморализованного врага. Это — только обучение, но не исключено, что наступит день, и именно по такому хирургически точным сценарием украинские военные будут действовать против оккупантов на Донбассе.

К воздушной атаки над захваченным поселком сбрасывают листовки с призывом к гражданским оставить населенный пункт. Мирных выводят через гуманитарный коридор. А дальше — штурм врага, засевший в городе.

Украинское командование вводит в бой 54-ю бригаду. Бок о бок с ними в оккупированный населенный пункт входит и четвертый батальон шотландских стрелков.

Но противник попытался окружить подразделения извне. Так, как россияне сделали это в Иловайске. И украинская армия хорошо изучила уроки прошлого. И поделилась своей наукой с шотландскими собратьями и условного противника разбиты.

А потом шотландские стрелки и их украинские союзники померились силой в совершенно мирным путем. Это традиционные "Игры горцев". Во время игр нужно бросить тяжелое бревно, перебросить вилами стог сена — кто дальше и перетянуть канат. Украинская военная сборная буквально разгромила гостей.

Также шотландские стрелки настолько привыкли воевать под звуки волынки, что в британской армии есть даже такое воинское звание — волынщик. Однако, музыкант это объект двойного назначения — он при необходимости откладывает волынку и берет в руки оружие.

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Кстати, британцы позволяют служить в своей армии гражданам стран, входивших ранее в Британской Империи. Это так называемые страны Содружества.

Конечно, эти крепкие военные не будут выигрывать войну вместо самих украинский. Однако, они прекрасно понимают — их присутствие в Украине сдерживает Россию от дальнейшей агрессии. А это уже реальная братская помощь.

Напомним

В Одессе закрыли военные учения Sea Breeze-2021. Это были самые масштабные за всю историю Украины международные маневры, в которых принимали участие военные из более тридцати стран мира. Не обошлось и без вмешательств страны-агрессора. Россияне пытались провоцировать иностранные корабли, но безрезультатно — на них просто не обращали внимания.

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