Борьба за Лавру: как святыню с проклятиями и скандалами забирали у УПЦ МП и какая там ситуация сегодня

Год как Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры вернули государству из пользования Украинской православной церкви так называемого Московского патриархата.

Корреспондентка ТСН Валерия Ковалинская узнавала, к каким скандалам это привело и какая ситуация сейчас.

В Успенском соборе впервые за 330 лет молитва была на украинском языке

В прошлом году впервые за последние 330 лет в Успенском соборе молитва звучала на украинском языке. В то же время в нижней Лавре проклинают журналистов. Уже ныне бывший наместник Лавры Павел Лебедь в который раз прибегал к привычным для себя приемам.

"Будут они прокляты!", - кричал он.

В марте прошлого года Минкульт разрывает с УПЦ МП договор об аренде Нижней Лавры. Наместник Свято-Успенского монастыря УПЦ МП, занимающего часть Лавры, заявил об отказе освобождать помещение. В Лавре начинает работу комиссия, созданная Министерством культуры. Тогда же активисты выходят в поддержку выселения московского патриархата. Полиция проверяет, чтобы монахи не вывозили икон.

Лавра

Что известно о суде над митрополитом Павлом

1 апреля СБУ обнародует разговоры Павла, где он говорит о херсонцах, которые по его мнению довольны российской оккупацией, и называет украинскую терроборону "уродами". Тогда ему объявляют подозрение.

Митрополит Павел

Суд отправляет Павла под домашний арест. Священники московского патриархата и дальше проводят на территории Лавры молебны. Но на улице. Для этого прихожан - молодых студенток организованно привозят из Ривненской области.

Комиссия от Минкульта работает под проклятиями и в сопровождении правоохранителей. В августе Павел Лебедь вышел из СИЗО под залог - 33 миллиона гривен.

В Лавре до сих пор работает отель, который незаконно построили

Летом вход в нижнюю Лавру закрывают – накануне суд уже во второй раз обязал священников покинуть Лавру, но неизвестные люди блокируют работу комиссии.

Объявление подозрения Павлу

Но, несмотря на судебные решения, здесь до сих пор работает отель, который самовольно построили. И в нём живут неизвестные люди. А комиссия впервые попадает в дом Павла – здесь сауна, тренажерный зал с бассейном и винный погреб.

"В Лавре, кроме того, что происходили определенные незаконные перестройки, то есть достраивались торговые точки, гостиницы. То, что есть не очень хорошее с точки зрения того, что это объект наследия ЮНЕСКО, там также продавались, например, российские или русскоязычные пророссийские книги, и они были найдены затем во время обысков. Поэтому внутренняя иерархия Лавры была достаточно пророссийской", — говорит религиовед Руслан Халиков.

Портреты русских царей в Лавре

Как ПЦУ планирует развивать Лавру

В декабре в Лавре начали новую традицию - колокол памяти. Это - девять ударов колоколов за каждый год войны, чтобы напомнить о пленных и пропавших без вести.

Впервые президент Украины записывает поздравления с Рождеством из Лавры.

"Лавра всегда выдерживала, чтобы возродиться снова. И после каждого удара не только восстанавливалась, а становилась больше и крепче, потому что остается местом силы для людей", - говорил Владимир Зеленский.

ТСН встретилась с председателем комиссии приема-передачи имущества Лавры. Рассказывает - еще есть объекты, по которым до сих пор решают вопрос в суде - очередное заседание должно состояться 20 января.

"Мы вернули имущество государства, передали все эти объекты заповеднику. Но, по состоянию на сейчас, еще три объекта - это 54, 57 и 58. Там находятся неизвестные люди, которые там забаррикадировались. И это является одной из причин, почему Нижняя лавра зарежимлена. Но я думаю, что скоро этот вопрос будет решен", - говорит директор департамента культурного наследия Министерства культуры и информационной политики Марьяна Томын.

Марианна Томын

Предстоит исследование святынь Киево-Печерской Лавры. А еще здесь планируют построить новый храм Марии – в память о погибших в Мариуполе. Иконы нарисуют на ящиках из-под патронов. На месте незаконных застроек, которые возвел Павел Лебедь, создадут пантеон.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: От проклятий до баррикад. Киево-Печерская Лавра уже год украинская, но перипетии не заканчиваются

Напомним, Эпифаний назвал традицию русской церкви, от которой отходит ПЦУ.

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