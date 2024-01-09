Борьба за Лавру: как святыню с проклятиями и скандалами забирали у УПЦ МП и какая там ситуация сегодня

ТСН узнала, какая сейчас ситуация в Киево-Печерской Лавре.
Год как Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры вернули государству из пользования Украинской православной церкви так называемого Московского патриархата.
Корреспондентка ТСН Валерия Ковалинская узнавала, к каким скандалам это привело и какая ситуация сейчас.
В Успенском соборе впервые за 330 лет молитва была на украинском языке
В прошлом году впервые за последние 330 лет в Успенском соборе молитва звучала на украинском языке. В то же время в нижней Лавре проклинают журналистов. Уже ныне бывший наместник Лавры Павел Лебедь в который раз прибегал к привычным для себя приемам.
"Будут они прокляты!", - кричал он.
В марте прошлого года Минкульт разрывает с УПЦ МП договор об аренде Нижней Лавры. Наместник Свято-Успенского монастыря УПЦ МП, занимающего часть Лавры, заявил об отказе освобождать помещение. В Лавре начинает работу комиссия, созданная Министерством культуры. Тогда же активисты выходят в поддержку выселения московского патриархата. Полиция проверяет, чтобы монахи не вывозили икон.
Что известно о суде над митрополитом Павлом
1 апреля СБУ обнародует разговоры Павла, где он говорит о херсонцах, которые по его мнению довольны российской оккупацией, и называет украинскую терроборону "уродами". Тогда ему объявляют подозрение.
Суд отправляет Павла под домашний арест. Священники московского патриархата и дальше проводят на территории Лавры молебны. Но на улице. Для этого прихожан - молодых студенток организованно привозят из Ривненской области.
Комиссия от Минкульта работает под проклятиями и в сопровождении правоохранителей. В августе Павел Лебедь вышел из СИЗО под залог - 33 миллиона гривен.
В Лавре до сих пор работает отель, который незаконно построили
Летом вход в нижнюю Лавру закрывают – накануне суд уже во второй раз обязал священников покинуть Лавру, но неизвестные люди блокируют работу комиссии.
Но, несмотря на судебные решения, здесь до сих пор работает отель, который самовольно построили. И в нём живут неизвестные люди. А комиссия впервые попадает в дом Павла – здесь сауна, тренажерный зал с бассейном и винный погреб.
"В Лавре, кроме того, что происходили определенные незаконные перестройки, то есть достраивались торговые точки, гостиницы. То, что есть не очень хорошее с точки зрения того, что это объект наследия ЮНЕСКО, там также продавались, например, российские или русскоязычные пророссийские книги, и они были найдены затем во время обысков. Поэтому внутренняя иерархия Лавры была достаточно пророссийской", — говорит религиовед Руслан Халиков.
Как ПЦУ планирует развивать Лавру
В декабре в Лавре начали новую традицию - колокол памяти. Это - девять ударов колоколов за каждый год войны, чтобы напомнить о пленных и пропавших без вести.
Впервые президент Украины записывает поздравления с Рождеством из Лавры.
"Лавра всегда выдерживала, чтобы возродиться снова. И после каждого удара не только восстанавливалась, а становилась больше и крепче, потому что остается местом силы для людей", - говорил Владимир Зеленский.
ТСН встретилась с председателем комиссии приема-передачи имущества Лавры. Рассказывает - еще есть объекты, по которым до сих пор решают вопрос в суде - очередное заседание должно состояться 20 января.
"Мы вернули имущество государства, передали все эти объекты заповеднику. Но, по состоянию на сейчас, еще три объекта - это 54, 57 и 58. Там находятся неизвестные люди, которые там забаррикадировались. И это является одной из причин, почему Нижняя лавра зарежимлена. Но я думаю, что скоро этот вопрос будет решен", - говорит директор департамента культурного наследия Министерства культуры и информационной политики Марьяна Томын.
Предстоит исследование святынь Киево-Печерской Лавры. А еще здесь планируют построить новый храм Марии – в память о погибших в Мариуполе. Иконы нарисуют на ящиках из-под патронов. На месте незаконных застроек, которые возвел Павел Лебедь, создадут пантеон.
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Напомним, Эпифаний назвал традицию русской церкви, от которой отходит ПЦУ.
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