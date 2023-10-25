Борьба за помощь: как обострение на Ближнем Востоке уже отвлекает внимание Запада от войны России против Украины

Киев уже начал коммуникацию с Западом о дефиците боеприпасов, в которых нуждается как Украина, так и Израиль. Но этого недостаточно. На втором году войны западным странам совершенно не очевидно, почему они должны продолжать поддерживать Украину.

Продолжающееся уже третью неделю обострение на Ближнем Востоке и подготовка Израиля к наземной операции в Секторе Газа, которая, по сообщению Минобороны страны, может растянуться на три месяца, уже отвлекает внимание мира от войны России против Украины. Несмотря на заверения западных лидеров, что Украина по-прежнему остается в их фокусе внимания, стоит лишь взглянуть на сайты передовых СМИ.

Медиа публикуют многочисленные статьи и новости об Израиле, заложниках, ударах по Сектору Газа и акциям в поддержку Израиля и Палестины в разных городах мира. А, например, очередной кровавый ракетный удар России по терминалу "Новой Почты" на Харьковщине, где погибли шесть человек, вспоминают лишь вскользь. К тому же, хоть украинские и западные военные эксперты заявляют, что проблем с военной помощью одновременно Украине и Израилю не будет, на самом деле это не совсем так.

СМИ уже пишут о проблемах, по крайней мере, со снарядами калибра 155-мм, которые нужны как Украине, так и Израилю. Речь также о "стингерах" и "умных" бомбах. Это накладывается на общий боеприпасный голод в странах-членах НАТО. ОПК союзников не успевают производить достаточное количество боеприпасов не только для нужд Украины, а теперь и для Израиля, но и для покрытия собственных дефицитов.

В этом тексте ТСН.ua расскажет о проблемах, с которыми столкнулась Украина, когда внимание мировых медиа приковано к Израилю. К ним, скажем прямо, привели ряд ошибок, как со стороны Вашингтона и Брюсселя, так и Киева. А уже следующий текст ТСН.ua будет об оценках и рекомендациях экспертов о том, как Украине стоит изменить свою коммуникационную и информационную стратегию, и не только по отношению к Западу.

Война на два фронта: как США наверстывают утраченное

"ХАМАС и Путин представляют разные угрозы, но у них есть кое-что общее: они оба хотят полностью уничтожить соседнюю демократию…Я знаю, что эти конфликты могут казаться далекими. Естественно спросить: почему это важно для Америки? Успех Израиля и Украины жизненно важен для нашей национальной безопасности. История научила нас, когда террористы и диктаторы не платят цену, они вызывают больше смертей и разрушений".

Это маленькая цитата по обращению президента США Джо Байдена к нации 19 октября. И, как пишет Politico, это лишь второе такое заявление из Овального кабинета за весь срок президентства Байдена, что должно подчеркивать его важность. Первое обращение было в июне, когда республиканцы и демократы договорились о "потолке" госдолга во избежание дефолта. Сравнение ХАМАС с Путиным было действительно сильным месседжем. Но услышали ли его американцы?

Также президент Байден заявил, что мы нуждаемся в новом мировом порядке, потому что сформированный после Второй мировой себя исчерпал. Однако время для объяснения этих простых вещей, прежде всего, для американцев было потеряно. Администрация Байдена лично не приобщалась к адвокации дальнейшей помощи Украине. Силы, которые в этом не заинтересованы, учитывая представителей трамповского крыла, удачно воспользовались этим, заполнив информационный вакуум. В настоящее время Белый дом через соцсети пытается наверстать утраченное, объясняя американцам, почему помощь Украине именно в интересах США. Однако, если сравнить количество видео в Instagram и Tik Tok о Трампе и Трампе, где он объясняет, как бы он за 24 часа закончил полномасштабную войну России против Украины, которая бы при его президентстве и не началась (Трамп постоянно об этом говорит — ред. .), или другие видео, где рассказывается о супер "больших" суммах, которые американские налогоплательщики тратят на помощь Украине, становится понятно и очевидно, почему уровень поддержки Украины американцами снижается.

Открывая сайты ведущих американских изданий, вы больше не увидите на первой странице новостей или статей об Украине. Еще 12 октябряCNN писал об участии Владимира Зеленского в "Рамштайне" в Брюсселе, как о попытке привлечь внимание Запада, переключившегося на Ближний Восток, в Украину. А сама эта статья начиналась с следующего:

"Когда генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду в Брюсселе встретил президента Украины Владимира Зеленского перед прессой, его улыбка быстро исчезла, а взгляд стал мрачным".

Или хотя бы взять недавнюю статью The Washington Post, где тесно сотрудничающие с ЦРУ украинские силовые структуры изображаются скорее в негативном свете из-за якобы осуществления определенных операций на территории России. Журналисты пишут и о Керченском городе, и о смерти Дарьи Дугиной, и другие примеры, как вряд ли помогающие Украине в войне против России и нашему стремлению вступить в ЕС и НАТО. А журналист The Wall Street Journal Ярослав Трофимов, еще летом писавший об истощении одесской ПВО, теперь сравнивает армии Украины и Израиля, мол Силы обороны Украины все еще остаются советскими, тогда как ЦАХАЛ — это современная и хорошо оснащенная сила.

Чуть больше об Украине пишут европейские медиа. Например, немецкий таблоид Bild написал о бывшем главе "Роскосмоса" Дмитрии Рогозине, который предлагал Путину ударить по Украине космической ракетой. Представитель ГУР Андрей Юсов даже прокомментировал это, напомнив, что Рогозин – это очень далекий от космической отрасли русский нацист, помешанный на имперских идеях.

На сайте BBC есть небольшая статья о жителях Авдеевки, где россияне пытаются наступать. И все больше украинских журналистов и экспертов, работающих с зарубежной аудиторией, указывают, что западные медиа сейчас больше сфокусированы на освещении войны России против Украины из-за персональных человеческих историй, как собственно в статье BBC. Или, например, статья The New York Times об украинской молодежи во времена широкомасштабной войны: об "азовце" Олеге, вернувшемся домой после обмена; или о Марине из Мариуполя, муж которой погиб, защищая город, а она сейчас сама воспитывает двоих детей.

Все это наслаивается на обострение на Ближнем Востоке. В соцсетях развернулся настоящий батл. Возможно, в Украине на это не обратили внимание, однако на Западе до сих пор нет рецепта, как это коммуникировать. Дело в том, что в адрес Запада посыпался хейт в отношении двойных стандартов: мол, украинцев Запад поддерживает, а палестинцев-арабов — нет, позволяя готовящемуся к наземной операции Израилю бомбить Сектор Газы. А Россия этим удачно пользуется. Недавно Путин сравнил блокаду Сектора Газа со стороны Израиля с блокадой Ленинграда во время Второй мировой войны.

Конкуренция за боеприпасы: Запад вздыхает, не вкладывая инвестиций

На днях на DW вышла статья "Украина боится усталости от войны на Западе". Действительно, в рядах союзников есть определенное разочарование результатами контрнаступления. Как на Западе, так и в Украине были определенные завышенные ожидания по этому поводу. Все также подогревается президентскими и выборами в Европарламент в США и ЕС в следующем году. Путин ждет победы Дональда Трампа в Америке. В Европе Россия также делает ставку на ультраправых и пророссийских политиков, которые говорят, что не все так однозначно.

Также есть определенная неопределенность Запада по причастности России и Китая к событиям на Ближнем Востоке. Вашингтон в целом признает, что, к примеру, Иран является соучастником кровавого нападения ХАМАСа на Израиль. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Тегеран поддерживает ХАМАС, "Хезболлу" и другие прокси, атакующие Израиль и в последние недели американские войска в Ираке и Сирии. Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл назвал Китай, Россию и Иран новой осью зла. Однако прямо о заинтересованности Москвы и Пекина в разжигании конфликта на Ближнем Востоке ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе не говорят.

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Визит министра иностранных дел Китая Ван I в США на этой неделе на фоне опрокидывания Пекином своих шести военных кораблей на Ближний Восток должен стать началом подготовки встречи Си Цзиньпина и Джо Байдена в Сан-Франциско на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в ноябре. Однако, как сообщал Bloomberg, США и ЕС призвали Израиль отложить начало наземной операции в Секторе Газа. Формальная причина – переговоры по освобождению заложников, среди которых есть граждане США, при посредничестве Катара. Неофициальная — неопределенность по сути целей данной операции. Запад отстаивает позицию независимости двух государств – Израиля и Палестины. Именно поэтому, по сообщениям американских СМИ, Вашингтон обсуждает с Тель-Авивом возможность создания в Секторе Газа временного переходного правительства при поддержке ООН и арабских государств.

Однако этот сценарий омрачается риском большой войны на Ближнем Востоке с участием большего числа стран, которого пытается избежать Запад. Последние три недели нам в Украине кажется, что США больше заинтересованы в поддержке Израиля, отправив туда свою ударную авианосную группу, чего никогда не было например вблизи Крыма с 2014 года. К этому добавляется и боеприпасный "голод". Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что полномасштабная война России против Украины истощила запасы стран-членов Альянса.

Действительно, мы отовсюду слышим о дефиците боеприпасов на натовских складах. Однако никто не говорит о дополнительных инвестициях в ОПК западных стран. Украинским представителям за границей каждый раз говорят: "Дайте нам пожалуйста аргументы, чтобы мы смогли объяснить своим людям, почему мы должны наращивать производство оружия, не находясь в состоянии войны". Однако на Западе почему-то не используют аргумента, что инвестиции в ОПК — это дополнительные рабочие места для их же людей.

В США говорят, что оружие, в котором нуждается Израиль, не такое же, что в нем нуждается Украина. Возможно, Израиль готовится к наземной операции в густонаселенной городской застройке. Это очень мало общего с украинским фронтом. Однако The New York Times пишет по крайней мере о трех видах вооружений, которые понадобятся как Украине, так и Израилю: боеприпасы калибра 155-мм, "стингеры" и "умные" бомбы.

Еще в начале октября глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявлял, что у натовцев заканчиваются боеприпасы и теперь "дно бочки видно". "Нам нужно, чтобы промышленность наращивала производство гораздо более быстрыми темпами. В НАТО для этого уже увеличили бюджет, но не мощности. Как следствие, это привело к росту цен", — сказал Бауэр.

О необходимости увеличить производство оружия в мире, по словам украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Киев стал бить в колокола еще год назад. В интервью Politico министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин пошел еще дальше, сказав, что сегодняшнее состояние оборонно-производственных мощностей западных стран угнетает.

"Если собрать все мировые мощности по производству оружия и боеприпасов, этого будет недостаточно для этой войны… Происходящее сейчас в Израиле показывает и доказывает, что мировая оборонная промышленность станет отраслью для инвестиций на десятилетия", — сказал Камышин.

В интервью Financial Times украинский премьер Денис Шмигаль также подчеркнул, что все склады пустые – есть огромный дефицит боеприпасов не только в Украине, но и во всем мире, поэтому необходимо создавать совместные предприятия с американскими и европейскими оборонными компаниями. Все усложняются еще и политическим кризисом в США. Республиканцы в Палате представителей до сих пор не могут выбрать спикера. Поэтому заблокирован и бюджет на следующий год, который предусматривал значительную помощь Украине. Администрация Байдена направила в Конгресс объединенный пакет помощи как Украине, так и Израилю более чем на $100 млрд. Однако вряд ли он будет проголосован из-за сопротивления республиканцев, преимущественно из протрамповского крыла, о дальнейшей помощи Украине.

В начале этой статьи ТСН.ua отметил, что нам нужно менять свои подходы в коммуникации с Западом. То, что работало в течение первого года полномасштабного вторжения, сейчас не работает. На Западе все больше говорят о необходимости прагматичного подхода к помощи Украины, учитывая, что Путин делает ставку на долгую войну на истощение. Простая апелляция к "жертве российской агрессии" ввиду постоянной гибели многих украинцев тоже больше не работает. Поэтому в следующем тексте вместе с экспертами мы попытаемся разобраться, как Украине следует изменить свою коммуникацию с Западом.